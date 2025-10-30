Persecución de película en Jujuy: robó celulares, se fugó en un colectivo y lo detuvieron

Avenisa Savio - Imagen alusiva

Personal del Centro de Gestión UR-1 puso en marcha un operativo cerrojo para hallar a un joven que había sustraído varios celulares en la zona de la vieja terminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy.. Según indicaron fuentes policiales, el sujeto fue individualizado en un colectivo urbano que circulaba por avenida Savio.

Tras el procedimiento policial, fue detenido y le encontraron entre sus pertenencias varios teléfonos celulares.

Detalles de la persecución al hombre que robó celulares en Jujuy En horas de la tarde del pasado martes 28 de octubre, personal policial fue alertado por un llamado telefónico afirmando que un sujeto había sustraído el teléfono celular de una mujer en un local de venta de golosinas, ubicado en la zona de la vieja terminal.

celulares robados Ante esta alerta, se activaron las unidades operativas en el sector, y tras implementarse un operativo cerrojo se individualizó al protagonista del hecho, quien estaba a bordo de un colectivo el cual circulaba por avenida Savio. Por ese motivo, se solicitó detener la marcha del transporte urbano, por lo que al ingresar a la unidad pudieron constatar que se encontraba el sujeto en cuestión.

Finalmente, este joven fue trasladado hacia una dependencia policial donde se corroboro que tenía entre sus pertenencias varios teléfonos celulares. Asimismo, se hizo presente una de las damnificadas quien reconoció su teléfono celular y llevó a cabo la denuncia correspondiente.

