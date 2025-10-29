Dos mujeres se intoxicaron y desmayaron en La Quiaca por un calefón fallado

Fuga de gas en una vivienda de La Quiaca

Tras una llamada al 911, se alertó sobre una fuerte emanación de gas en el interior de una vivienda en La Quiaca. Al llevar a cabo un importante operativo, personal policial ingresó al domicilio donde halló a dos mujeres descompensadas debido a una grave intoxicación por monóxido de carbono. Ambas fueron asistidas en el Hospital Jorge Uro y están fuera de peligro.

Qué pasó en la vivienda de La Quiaca: los detalles Luego de que vecinos alertaran al 911 que había un fuerte olor a gas en el interior de una vivienda en La Quiaca, personal de la Seccional 17º asistió al domicilio para constatar lo sucedido. Al ingresar a la vivienda, hallaron a dos mujeres descompensadas mientras dormían, como consecuencia de una grave intoxicación por monóxido de carbono.

Inmediatamente, los efectivos procedieron a realizarles maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), y tras recuperar la conciencia y ser estabilizarlas, fueron trasladadas de urgencia al Hospital Jorge Uro.

Posteriormente, el cuerpo de Bomberos de la Unidad Regional 5 confirmó que la fuga de gas se originó por el mal funcionamiento del calefón de la vivienda.

