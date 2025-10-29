miércoles 29 de octubre de 2025

29 de octubre de 2025 - 16:27
Alarma.

Dos mujeres se intoxicaron y desmayaron en La Quiaca por un calefón fallado

La mujeres fueron rescatadas en su domicilio de La Quiaca luego de que las encontraran descompensadas por intoxicación por monóxido de carbono.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Fuga de gas en una vivienda de La Quiaca

Fuga de gas en una vivienda de La Quiaca

Tras una llamada al 911, se alertó sobre una fuerte emanación de gas en el interior de una vivienda en La Quiaca. Al llevar a cabo un importante operativo, personal policial ingresó al domicilio donde halló a dos mujeres descompensadas debido a una grave intoxicación por monóxido de carbono. Ambas fueron asistidas en el Hospital Jorge Uro y están fuera de peligro.

Lee además
choque en la ruta nacional 9: transito interrumpido a la altura de pumahuasi
Rutas.

Choque en la Ruta Nacional 9: tránsito interrumpido a la altura de Pumahuasi
Puente Fronterizo de La Quiaca - Villazón
Importante.

Se levantó el corte en el puente fronterizo internacional entre Bolivia y Jujuy

Qué pasó en la vivienda de La Quiaca: los detalles

Luego de que vecinos alertaran al 911 que había un fuerte olor a gas en el interior de una vivienda en La Quiaca, personal de la Seccional 17º asistió al domicilio para constatar lo sucedido. Al ingresar a la vivienda, hallaron a dos mujeres descompensadas mientras dormían, como consecuencia de una grave intoxicación por monóxido de carbono.

Inmediatamente, los efectivos procedieron a realizarles maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), y tras recuperar la conciencia y ser estabilizarlas, fueron trasladadas de urgencia al Hospital Jorge Uro.

Posteriormente, el cuerpo de Bomberos de la Unidad Regional 5 confirmó que la fuga de gas se originó por el mal funcionamiento del calefón de la vivienda.

