Robaron el bastón de la virgen y otras pertenencias del santuario de Río Blanco

El viernes 17 de octubre por la tarde se registró un robo en el santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya, cuando un delincuente sustrajo pertenencias utilizadas por los servidores para la atención de los peregrinos.

El hecho ocurrió alrededor de las 14 horas en el salón "Reconciliación" que se encuentra dentro del predio. El ladrón rompió las rejas de uno de los ventanales, se llevó un bastón de una virgen, gazebos, mesas plegables y otros elementos que se empleaban durante las jornadas de peregrinación para brindar asistencia y acompañamiento a los fieles, le comentó a TodoJujuy.com, Ramón Jerez, coordinador de Carpas Sanitarias de la Diócesis de Jujuy Santuario de Río Blanco.

image

El padre German Macagno, señaló que "ya reforzamos la seguridad ahí y en otras lugares donde tenemos guardados las cosas de los peregrinos. Está identificado, es un muchacho joven, algunos los conocen. Debe ser alguien que anda equivocado, dando malos pasos, esperemos que se pueda recuperar. También intentaron forzar una de las alcancías y sustrajeron el bastón de la Virgen de la Merced".

"Dicen que el que robó, fue servidor hace varios años", añadió. image Gracias a las cámaras de seguridad instaladas en el lugar, se logró identificar al responsable del robo, quien habría actuado con conocimiento previo del predio y de los movimientos del personal que trabaja en el santuario. La denuncia fue realizada en la Policía de Río Blanco. El lamentable episodio sucedió en una jornada de gran movimiento, ya que ese mismo día llegó una gran cantidad peregrinos desde distintos puntos de la provincia, en vísperas de la vigilia del sábado y la peregrinación de los jóvenes del domingo, coincidente con la celebración del Día de la Madre en Río Blanco. Embed - GERMÁN MACCAGNO - ROBO SANTUARIO RÍO BLANCO

