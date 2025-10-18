sábado 18 de octubre de 2025

18 de octubre de 2025 - 19:12
Fe y devoción.

Lleva 25 años caminando junto a la Virgen de Río Blanco

Un hombre de Ledesma viene caminando desde allá todos los años para participar de las celebraciones por la Virgen de Río Blanco.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Su nombre es Nicolás Sánchez y desde hace 25 años que viene desde Ledesma, desde donde es oriundo, para participar de las tradicionales peregrinaciones y celebraciones en honor a la virgen de Río Blanco y Paypaya.

25 años peregrinando

Un largo recorrido hasta llegar al santuario

Nicolás relató a TodoJujuy, todo el recorrido que tuvo que realizar junto a dos amigos que también lo acompañan desde hace muchos años.

“Salimos de Ledesma el jueves a las 18hs, ahora estamos cansados pero siempre al pie de la virgen”, comenzó relatando Nicolás.

“Llegamos a San Pedro a las 7:30 de la mañana del viernes y siempre nos reciben bien. Justo cumplían 40 años de servicio a la virgen así que nos ofrecieron té y comida. De ahí salimos hasta La Mendieta en donde caminamos hasta las 20hs, momento en el que nos agarró la lluvia al pie de Carahunco, en la zona de Las Lajitas”, siguió describiendo el peregrino.

“Yo camino junto a mi virgen hace 20 años pero por la de Río Blanco hace 25 años. Siempre me acompañan dos amigos que hice y vinimos con varios chicos que se sumaron a esta travesía”, cerró Nicolás Sánchez.

