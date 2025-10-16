Canal 4 transmitirá en vivo la misa de las madres y los jóvenes en Río Blanco

Canal 4 acompañará al pueblo creyente en este mes tan especial de la Virgen de Río Blanco y Paypaya, en el marco del Jubileo de la Esperanza, con una transmisión en vivo de la tradicional Misa de Bendición a las Madres y Jóvenes desde el Santuario.

Horarios de peregrinación y celebraciones en Río Blanco Durante la jornada del domingo 19, miles de fieles llegarán al Santuario para participar de las misas programadas.

Los horarios de las celebraciones serán: 8:00, 10:30, 12:00, 17:00 y 19:00, mientras que las peregrinaciones partirán desde las distintas comunidades de la provincia durante la madrugada.

El encuentro religioso forma parte de las actividades del Jubileo de la Esperanza, que este año invita a renovar la fe, agradecer y rezar por las familias jujeñas.

Se trata de la cuarta peregrinación del mes, con la temática dirigida a las madres en su día y a los jóvenes, bajo el lema "Peregrinos de esperanza". Rio Blanco (6) Peregrinaciones a Rio Blanco 26 de octubre: No habrá peregrinación debido a las elecciones legislativas.

No habrá peregrinación debido a las elecciones legislativas. 1 de noviembre: Peregrinación de los gauchos y paisanas.

Peregrinación de los gauchos y paisanas. 2 de noviembre: Fiesta patronal del pueblo de Río Blanco.

