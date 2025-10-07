Emotiva peregrinación en Río Blanco: "Le agradecemos a la Virgen tanto amor", expresó el Obispo

Historias. Preparan un libro con los milagros atribuidos a la Virgen de Río Blanco

Jujuy. Canal 4 transmite en vivo la procesión y misa por el Día de la Virgen de Río Blanco

“Hoy ninguno de nosotros quiso faltar para estar junto a nuestra madre. Le agradecemos a la Virgen tanto amor”, expresó el obispo durante la emotiva ceremonia religiosa.

Desde la madrugada de este martes, un gran número de jujeños se dirigió hacia el Santuario de Río Blanco para vivir una nueva jornada de fe y honrar a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya. La peregrinación incluyó el traslado de la imagen de la Madre y Patrona de la Provincia, acompañada por cientos de fieles.

Homilía del Obispo, Monseñor Daniel Fernández

Durante la lectura de la Palabra, el Obispo de Jujuy, monseñor Daniel Fernández, celebró la presencia de tantos fieles en el Santuario de Río Blanco y expresó: “Qué lindo estar todos aquí, juntos, cada uno con nuestro regalo que le traemos a María en el fondo de nuestro corazón”.

"Hoy ninguno de nosotros quiso faltar para estar junto a nuestra madre. Le agradecemos a la Virgen tanto amor", agregó.

Seguidamente, durante la homilía, el Obispo de la Provincia expresó: “Que nuestros ojos se posen en el corazón de María para depositar todas nuestras angustias, dolores y sufrimientos, los nuestros y los de todos aquellos hermanos de nuestro querido pueblo. Que el corazón de nuestra Madre siga cuidándonos y nos ayude a cuidarnos entre nosotros”.

Canal 4 realizará una transmisión de la procesión y misa

A partir de las 17 horas de este martes, Canal 4 llevará adelante la transmisión en primera instancia de la procesión que realizarán por calles céntricas por las Fiestas Patronales en honor la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya. Posteriormente, también se compartirá el momento de la Santa Misa presidida por el Obispo de Jujuy, Monseñor Daniel Fernández.

La procesión en honor a la patrona de Jujuy partirá desde el atrio de la Iglesia Catedral y recorriendo las calles Sarmiento, Independencia, Lavalle, Alvear y Sarmiento, para finalizar nuevamente en la Catedral.

En ese marco, el tránsito será interrumpido en todas las arterias mencionadas, y desde las 13 horas, se cortará la intersección de Sarmiento y Belgrano para la colocación de sillas destinadas a los fieles.