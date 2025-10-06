lunes 06 de octubre de 2025

6 de octubre de 2025 - 09:42
Cronograma.

Cómo serán las actividades por el Día de la Virgen de Río Blanco en Jujuy

Este martes 7 de octubre se desarrollará la peregrinación por el Día de la Virgen de Río Blanco y la tradicional procesión en San Salvador de Jujuy.

Ramiro Menacho
Ramiro Menacho
Virgen de Río Blanco.

Virgen de Río Blanco.

Jujuy se prepara para vivir una de sus jornadas religiosas más importantes: el Día de la Virgen de Río Blanco y Paypaya, patrona de la provincia. Fieles de todos los departamentos se reunirán este martes para rendir homenaje a la imagen coronada que, con más de un siglo de historia, sigue siendo símbolo de fe y unidad para miles de jujeños.

La jornada en honor a la Virgen de Río Blanco comenzará a las 5 de la mañana, cuando los fieles partan caminando desde la Catedral hacia el santuario de Río Blanco. Este recorrido es una de las expresiones de fe más importantes de la provincia y reúne cada año a miles de personas de distintas localidades.

La misa central se celebrará a las 8:30, con la presencia del obispo de Jujuy, quien presidirá la ceremonia. El párroco de la Catedral, Manuel Alfaro, recordó que la imagen de la Virgen tiene más de cien años coronada y permanece actualmente en la capilla del Colegio Nuestra Señora del Huerto, debido a los trabajos de reparación del templo principal tras el derrumbe ocurrido meses atrás.

Virgen de Río Blanco.
Virgen de Río Blanco.

Virgen de Río Blanco.

Procesión por el centro de San Salvador

Por la tarde, la celebración continuará en la capital jujeña. Desde las 17 horas, se realizará la procesión por las calles del centro con la imagen de la Virgen del Rosario. El recorrido partirá desde la Catedral, seguirá por Sarmiento, Independencia, Lavalle y Alvear, para luego regresar al punto de partida.

Durante todo el trayecto, se dispondrán parlantes con rezos y reflexiones para acompañar el paso de los peregrinos. En la iglesia San Francisco, se sacará la imagen del santo para saludar el paso de la Virgen, en uno de los momentos más emotivos de la jornada.

Embed - Actividades por el Día de la Virgen de Río Blanco

Al finalizar la procesión, el obispo presidirá la Eucaristía en el atrio de la Catedral, donde se espera una gran participación de fieles. Luego, se llevará a cabo la tradicional cantata en honor a la Virgen de Río Blanco, con la presencia de coros y artistas jujeños.

La actividad se extenderá hasta las 23 horas, con un ambiente de oración, canto y agradecimiento. Desde la organización se invita a las familias a llevar imágenes y flores para acompañar la procesión y rendir homenaje a la patrona de la provincia.

Embed

Operativo y recomendaciones

El párroco Manuel Alfaro solicitó a los asistentes respetar los horarios y seguir las indicaciones del personal de tránsito y seguridad. También recomendó hidratarse, usar calzado cómodo y sombrero, especialmente para quienes participen de la caminata hacia el santuario.

El SAME y la Policía de Jujuy acompañarán las actividades con puestos móviles en distintos puntos del recorrido, tanto en Río Blanco como en el centro capitalino, para garantizar la seguridad de los fieles.

