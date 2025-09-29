Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

El Programa Hogar es una política pública implementada junto a la Secretaría de Energía. Su propósito es garantizar que los hogares de bajos ingresos y sin acceso al gas por red puedan comprar garrafas de 10, 12 o 15 kilos a un precio accesible.

De esta manera, las familias beneficiarias tienen la posibilidad de cocinar, calefaccionarse y acceder a agua caliente en contextos donde la infraestructura no llega . Además, en zonas frías o rurales, el subsidio se refuerza con la entrega de garrafas adicionales durante el invierno.

ANSES informó el calendario de pagos para este mes . El cronograma depende de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular, coincidiendo con la Asignación Universal por Hijo (AUH):

Requisitos para acceder al subsidio

Para cobrar el Programa Hogar es necesario cumplir con una serie de condiciones establecidas por ANSES y la Secretaría de Energía:

Ningún integrante del grupo familiar puede tener conexión de gas natural ni estar incluido en la Tarifa Social de Gas.

Los ingresos mensuales no deben superar 2 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

En hogares donde habita una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite de ingresos se amplía a 3 SMVM.

En el caso de las provincias patagónicas —Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa y el Partido de Patagones (Buenos Aires)— el tope de ingresos se eleva a 2,8 SMVM o 4,2 SMVM en presencia de un CUD.

Cuánto se cobra en octubre 2025

El monto del subsidio varía según la ubicación geográfica, la cantidad de integrantes del hogar y la época del año. Durante los meses de bajas temperaturas, el aporte económico aumenta para compensar el mayor consumo.

En zonas reconocidas como de “bajo cero” y en localidades incluidas en la Ley 27.637 —entre ellas ciudades de Jujuy, Salta, Tucumán, Mendoza, La Rioja, San Juan, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires— se autoriza el acceso a garrafas adicionales.

Cómo consultar si corresponde el beneficio

Las personas interesadas en verificar si acceden al subsidio o ya se encuentran registradas pueden realizar la consulta de distintas formas:

Mi Argentina: ingresar con CUIL y clave en la sección Mis Cobros.

ingresar con CUIL y clave en la sección Mis Cobros. Teléfono: comunicarse al 0800-222-7376, opción Programa Hogar, de lunes a viernes de 8 a 20.

comunicarse al 0800-222-7376, opción Programa Hogar, de lunes a viernes de 8 a 20. Correo electrónico: escribir a [email protected] con los datos del titular.

escribir a con los datos del titular. Web ANSES: completar el formulario disponible en www.anses.gob.ar.

¿Por qué pueden darme de baja?

Ingresos familiares superiores al límite permitido Si el ingreso del hogar supera los 2 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM) , no podrás seguir accediendo al subsidio. En hogares con una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD) , ese límite se extiende hasta 3 SMVM . En la Región Patagónica , los requisitos también son más generosos: hasta 2,8 SMVM , y 4,2 SMVM si hay una persona con CUD .

Tener conexión al servicio de gas natural El Programa Hogar está destinado exclusivamente a quienes viven sin acceso a la red de gas. Si tu vivienda está conectada, se suspende automáticamente el beneficio. Solo en casos especiales podés presentar un Certificado de Negativa de Servicio de Gas de Red para mantener el subsidio.

Ser titular de un medidor de gas natural Aunque no esté conectado, figurar como titular de un medidor de gas facilita la baja del beneficio. En esos casos, debés gestionar la baja del medidor ante la prestadora y actualizar los datos en ANSES.

Duplicación del subsidio en el mismo hogar Si hay más de una persona dentro del grupo familiar cobrando el Programa Hogar, el sistema anula los pagos duplicados y deja de otorgar el beneficio.

Impago de al menos tres cuotas seguidas No cobrar el subsidio durante tres meses consecutivos provoca la baja automática. Para volver a acceder, hay que iniciar una nueva solicitud.

Datos familiares desactualizados o incorrectos en ANSES Errores o información incompleta en tu grupo familiar registrado pueden impedirte cobrar. Es fundamental mantener al día tus datos personales y familiares en Mi ANSES o en una oficina de ANSES.

Cómo reclamar si no cobré Programa Hogar

1. Verificá tu situación en Mi ANSES

Ingresá con tu CUIL y clave en la plataforma o la app de ANSES, buscá la sección “Mis Cobros” o “Programas y beneficios” y confirmá si estás activo como beneficiario del Programa Hogar.

2. Revisá los motivos más comunes de suspensión

Pueden ser:

Tener conexión al gas natural en el domicilio, aunque no esté activo. En ese caso, necesitás el Certificado de Negativa de Servicio , que la empresa distribuidora emite; hay que presentarlo en ANSES con turno previo.

, que la empresa distribuidora emite; hay que presentarlo en ANSES con turno previo. Ingresos familiares que superan el límite establecido. Para la mayor parte del país, ese límite es hasta dos salarios mínimos vitales y móviles (SMVM). En hogares con persona con discapacidad (CUD vigente), el tope sube a tres SMVM. En zonas frías o en Patagonia, los valores son más altos.

Cobro duplicado dentro del mismo hogar. Si detectan dos personas recibiendo el subsidio, ANSES suspende uno de los pagos hasta regularizar la situación.

Inactividad prolongada: si no cobrás el beneficio durante tres meses corridos, el programa se da de baja automáticamente y es necesario volver a solicitarlo.

3. Si cumplís con los requisitos pero no cobraste: iniciá el reclamo

Tenés tres vías oficiales disponibles:

Formulario online habilitado por el Ministerio de Economía.

habilitado por el Ministerio de Economía. Llamado telefónico al 0800-222-7376 , opción Programa Hogar, de lunes a viernes de 8 a 20.

al , opción Programa Hogar, de lunes a viernes de 8 a 20. Correo electrónico a [email protected] , incluyendo datos del solicitante.

4. Alternativa presencial

Si vivís en una zona con gas de red y necesitás reactivar el programa, gestioná un turno en ANSES para presentar el certificado de negativa o actualizar tus datos.

5. ¿Qué hacer después del reclamo?

Esperá confirmación del organismo. Si el pago se reactiva, vas a ver el subsidio nuevamente en “Mis Cobros” o “Programas y beneficios”. Si no tenés novedades, podés insistir vía email, teléfono o presentarte personalmente con turno.

Montos del Programa Hogar por provincia

En enero de 2025, los valores asignados por el Programa Hogar reflejan las diferencias de precios de las garrafas en cada región del país. Los montos para una garrafa de 10 kg son los siguientes:

Buenos Aires $ 1,539

CABA $ 1,788

Catamarca $ 1,488

Chaco $ 1,704

Chubut $ 1,770

Córdoba $ 1,773

Corrientes $ 2,107

Entre Ríos $ 1,794

Formosa $ 1,747

Jujuy $ 2,051

La Pampa $ 1,761

La Rioja $ 1,924

Mendoza $ 1,639

Misiones $ 2,246

Neuquén $ 1,922

Río Negro $ 1,781

Salta $ 1,825

San Juan $ 1,935

San Luis $ 1,814

Santa Cruz $ 1,990

Santa Fe $ 2,037

Santiago del Estero $ 2,245

Tierra del Fuego $ 1,990

Tucumán $ 1,771

Estos valores son establecidos por la Secretaría de Energía y consideran el precio de referencia de distribución y fraccionamiento en cada región.

Hasta el momento el Gobierno nacional no oficializó ningún tipo de cambios.

Cómo saber si cobro con el número de DNI

El calendario de pagos del Programa Hogar está organizado según la terminación del DNI de los beneficiarios. Para consultar si accedés al subsidio, podés ingresar a la página oficial de ANSES y seguir estos pasos:

Accedé a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de Seguridad Social.

con tu CUIL y Clave de Seguridad Social. Dirigite a la sección “Programas Activos” o buscá la información del Programa Hogar.

Consultá el estado del beneficio y las fechas de pago asignadas.

Además, podés verificar si estás inscripto llamando al número gratuito 130 o en las oficinas de ANSES.