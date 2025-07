Buena noticia de ANSES: el beneficio extra del Programa Hogar

Durante el invierno , ciertos titulares de beneficios de la ANSES accederán a un pago extra dado a través del Programa Hogar , siempre que cumplan con las condiciones del organismo y la Secretaría de Energía . Esta iniciativa es un apoyo económico destinado a facilitar la compra de garrafas a hogares de bajos ingresos que no acceden a la red de gas natural .

¿En qué consiste el beneficio extra del Programa Hogar ANSES?

La ANSES ajusta el monto del beneficio según la ubicación geográfica y la cantidad de integrantes en cada familia. La asignación básica permite cubrir entre dos y cuatro garrafas mensuales. En los meses de invierno, el Programa Hogar incorpora un suplemento adicional destinado a zonas con temperaturas muy bajas y a hogares con más de cinco miembros.

En áreas como la Patagonia, este refuerzo asegura hasta seis garrafas al mes, buscando garantizar una calefacción adecuada y resguardar la salud de quienes enfrentan condiciones climáticas severas.

Quiénes obtienen el Programa Hogar ANSES en julio de 2025

Luego de oficializarse las recientes modificaciones del programa, quedaron establecidos los requisitos actualizados para julio de 2025. Las familias interesadas en acceder al Programa Hogar ANSES deberán cumplir ciertas condiciones. En primer lugar, ningún miembro del hogar puede tener servicio de gas natural a su nombre.

Además, no deben ser beneficiarios de la Tarifa Social de Gas. En cuanto a los ingresos, estos no pueden superar el equivalente a dos salarios mínimos o pertenecer a la categoría C del monotributo. En caso de que el grupo familiar incluya a una persona con discapacidad con certificado CUD vigente, el límite se amplía hasta tres salarios mínimos o la categoría D del monotributo.

En las provincias del sur y en áreas específicas definidas por la normativa, los requisitos de ingresos son más amplios. En estos casos, el límite puede llegar hasta 2,8 salarios mínimos o incluir a quienes estén inscriptos en la categoría D del monotributo.

Si en el hogar hay una persona con discapacidad, el tope se eleva a 4,2 salarios mínimos o a la categoría E del monotributo. Las regiones que reciben el adicional por temporada invernal comprenden Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Patagones (Buenos Aires) y sectores específicos de Córdoba, Mendoza y San Juan.

En las familias donde conviven más de cinco integrantes, el tope de ingresos se incrementa en un 50% por cada persona extra a partir del sexto miembro.

¿Pueden pedirse garrafas adicionales con el Programa Hogar de ANSES?

Si residís en áreas con temperaturas extremadamente frías o en localidades donde el acceso a garrafas no es constante, podés gestionar un pedido de garrafas extra. Para ello, es necesario acudir a una oficina de ANSES o realizar la gestión online. La solicitud puede hacerse a través del portal oficial del Estado argentino (www.argentina.gob.ar) o en el sitio web de ANSES (www.anses.gob.ar) utilizando la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro, hay que buscar la opción “Programa Hogar” y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el trámite. El Programa Hogar ANSES representa un respaldo económico esencial para los hogares sin conexión a la red de gas natural, y es posible reclamar el beneficio mediante este procedimiento en caso de no haberlo recibido pese a cumplir los requisitos.