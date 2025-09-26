Por qué la UCA cuestionó los datos de pobreza del Indec

Poco después de la difusión de las estadísticas oficiales de pobreza e indigencia publicadas por el Indec para el primer semestre de 2025 , la Universidad Católica Argentina salió a poner en duda esos resultados. El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) emitió un comunicado en el que expresó algunos cuestionamientos.

Entre ellos, señala que los índices de pobreza e indigencia en las principales áreas urbanas del país durante los primeros seis meses de 2025 “se habrían ubicado en 31,6% y 6,9% de la población, respectivamente", cifras que implican una reducción significativa respecto del 52,9% y 18,1% registrados un año atrás, “ descenso que se habría concentrado principalmente a partir del tercer trimestre de 2024 ”.

El Observatorio de la UCA evalúa la pobreza a través de un enfoque integral que contempla distintos aspectos de la vida social, mientras que el Indec la calcula únicamente en función de los ingresos. Esta diferencia metodológica suele derivar en visiones opuestas. En esta oportunidad, la universidad sostuvo que las estadísticas oficiales transmiten una imagen de mejora mayor a la que realmente percibe la sociedad.

“Sin desconocer que se evidencian mejoras, corresponde advertir que los datos oficiales sobrerrepresentan la magnitud del alivio social“, resaltaron desde el Observatorio que dirige Agustín Salvia.

”Para corregir parte de este sesgo en la evolución de los indicadores de pobreza, el Indec debería acelerar la actualización de las canastas de referencia, evaluar el impacto de los cambios en los instrumentos de captación de ingresos y transparentar su efecto sobre las series históricas“, aconsejaron.

“En contextos de alta volatilidad, tanto por fuertes incrementos en los precios como ante la desaceleración inflacionaria, la medición de la pobreza por ingresos tiende a ser menos precisa", cuestionó la UCA.

Reclamos por la falta de actualizaciones estadísticas

La Universidad Católica Argentina reconoció que existen señales de recuperación, aunque advirtió sobre la necesidad de ajustar la forma en que se mide la pobreza. Según la institución, para reducir los desvíos en la lectura de los datos, el Indec debería agilizar la revisión de las canastas utilizadas como referencia, analizar cómo inciden las modificaciones en los mecanismos de registro de ingresos y dar mayor claridad sobre el efecto que esos cambios producen en las series históricas.

Solo a partir de estas correcciones, remarcaron, se podrían construir indicadores más sólidos, capaces de reflejar tanto los avances obtenidos como la persistencia de los problemas estructurales que afectan la inclusión económica, laboral y social en el país.

“No sé por qué el Indec aún no hizo las actualizacion”, dijo Salvia. Más allá de que considero que hay una vocación de producir información estadística fiel, robusta y confiable, hay procedimientos que no se hicieron quizás por fallas técnicas o quizás no hay presupuesto para hacerlas. Sí creo que hay aspectos que no se hicieron bien y no porque estén ‘mintiendo’ sino porque hay actualizaciones metodológicas que no se han hecho de la manera que corresponde hacer a un instituto de estadística como nacional oficial", argumentó.

“Hubo avances importantes y tienen técnicos y profesionales que están fuertemente comprometidos con las estadísticas públicas. Pero creo que en materia de estadísticas de pobreza, todavía tenemos deudas metodológicas que saldar que no son solo de este de esta administración, son históricas”, afirmó.

Factores que explican la caída de la pobreza

En su análisis, la UCA explicó que la baja en los niveles de pobreza debe entenderse dentro de un escenario de estabilización macroeconómica, marcado por la desaceleración de la inflación y por un aumento más moderado en los productos que integran las canastas básicas en comparación con el índice general de precios. Este cambio en los precios relativos redujo la presión sobre los gastos de los sectores más vulnerables y permitió una mejora comprobable en los indicadores de ingresos y pobreza frente a la crisis de finales de 2023 e inicios de 2024.

El informe también subrayó la necesidad de distinguir entre la realidad de la pobreza y la manera en que se mide. Si bien reconocen que hubo una disminución efectiva en los niveles de pobreza, advierten que la magnitud de esa mejora aparece sobredimensionada.

Según el organismo, esto ocurre por dos motivos principales. Por un lado, el Indec logró captar un volumen mayor de ingresos laborales y no laborales gracias a modificaciones en la Encuesta Permanente de Hogares y a un registro más preciso en un contexto de inflación más baja. Si bien este avance metodológico representa un aspecto positivo, dificulta la comparación con series históricas anteriores de ingresos, indigencia y pobreza.

Por otro lado, la persistencia en el uso de canastas básicas diseñadas con patrones de consumo de 2004-2005 —y que no se han actualizado con la información de 2017-2018— limita la capacidad de las mediciones actuales para reflejar fielmente la realidad de los hogares. Esta deficiencia se vuelve aún más evidente en un 2024 atravesado por fuertes aumentos en tarifas y en precios regulados, lo que restringe la precisión de los indicadores oficiales.

Una mirada crítica desde las consultoras privadas

Hacia finales de agosto, un trabajo elaborado por la consultora Equilibra advirtió que la pobreza se ubica por encima del 43%. El estudio señala que, al recalcular el valor de la Canasta Básica Total (CBT) y corregir la subdeclaración de ingresos, la proporción de personas en situación de pobreza durante el período octubre 2024-marzo 2025 sería hasta 8,6 puntos porcentuales mayor que la difundida oficialmente.

De acuerdo con este análisis, el Indec continúa empleando coeficientes de gasto basados en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2004/05, lo que impide reflejar de manera adecuada las modificaciones en los patrones de consumo y en los precios relativos ocurridos en los últimos años.

Esta falta de actualización provoca que la línea de pobreza resulte subestimada, en especial en un escenario marcado por una elevada inestabilidad económica y por cambios notorios en los hábitos de consumo de la población. Argumentos similares a los que hoy esgrimió la UCA.