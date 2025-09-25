jueves 25 de septiembre de 2025

25 de septiembre de 2025 - 16:29
Datos.

La pobreza en Argentina afectó a más de 15 millones de personas en el primer semestre

La información fue aportada por el INDEC y con respecto a los datos de indigencia en Argentina indicaron que afectó a más de 3 millones de personas.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

La cifra representa una caída de 6,5 puntos porcentuales respecto de los últimos seis meses de 2024 y significa que alrededor de 15,05 millones de personas se encuentran en situación de pobreza.

Por su parte, el organismo informó que la indigencia alcanzó el 6,9% en el mismo período: alcanza a 3,3 millones de personas.

Estos datos reflejan una mejora en los indicadores sociales en el inicio de 2025, aunque el número de personas en situación de vulnerabilidad sigue siendo elevado.

La pobreza monetaria se define a partir de comparar el costo de una canasta básica de bienes y servicios con los ingresos de los hogares.
Pobreza en Argentina.

Pobreza en Argentina.

El informe, titulado “Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos”, ofrece una radiografía actualizada sobre el alcance de la pobreza en la Argentina.

El último dato disponible, presentado a fines de marzo, había registrado un 38,1% de pobreza para el segundo semestre de 2024. En esa oportunidad, el índice mostró una importante reducción tras el 52,9% del semestre anterior, según los datos oficiales.

De acuerdo con el informe previo, la baja anterior implicó que unas 17,2 millones de personas en áreas urbanas se encontraban bajo la línea de pobreza entre julio y diciembre de 2024. Además, en ese informe, la indigencia se situó en 9,6%, alcanzando a cerca de 4,3 millones de individuos.

La publicación difundida este jueves también detalla la evolución reciente sobre la indigencia y otros indicadores sociales, permitiendo comparar el desempeño actual frente a los trimestres anteriores, así como analizar los factores que inciden en la dinámica social del país.

