lunes 15 de septiembre de 2025

15 de septiembre de 2025 - 17:49
DIPEC.

¿Cuánto necesitó en agosto una familia jujeña para no ser pobre o indigente?

La Canasta Básica Alimentaria subió 1,1% y la Total, 1,3% con respecto a los datos registrados en julio, indicó la DIPEC.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Familia / canasta básica.

Familia / canasta básica.

Este lunes por la tarde, la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (DIPEC) informó que una familia de cuatro integrantes durante el mes de agosto en la provincia de Jujuy necesitó $1.092.879, para no caer en la pobreza, y un total de $486.779 para no ser considerada indigente.

Datos de la canasta básica.
Canasta Básica.

Una familia necesitó $1.160.780 en agosto para no ser pobre en Argentina
Canasta básica: en julio, una familia tipo necesitó $ 1.149.353 para no ser pobre.
Economía.

Canasta básica: ¿Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en julio 2025?

La Canasta Básica Alimentaria, que mide la indigencia, incrementó 1,1% con respecto a julio, 20,5%% en lo que va del año y 28,8% de agosto del 2024 a agosto del 2025. Mientras que la Canasta Básica Total, que indica la pobreza, subió: 1,3%, 21,2% y 32,5% respectivamente.

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de pobreza

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en agosto, el DIPEC señaló:

  • Una persona necesitó $353.682.
  • Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió $862.986 para no ser pobre.
  • Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de $1.092.879.
  • Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año- se precisó una suma de $1.188.374.

canasta basica supermercado.jpg
Canasta B&aacute;sica y Canasta Alimentaria en Jujuy.

Canasta Básica y Canasta Alimentaria en Jujuy.

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de indigencia

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en agosto fueron:

  • Una persona necesitó $157.533.
  • De $384.382 para una familia de tres miembros.
  • Un hogar de cuatro integrantes precisó $486.779.
  • Una familia compuesta por cinco personas requirió $529.313.

Datos a nivel nacional

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en agosto, el INDEC señaló:

  • Una persona necesitó de $375.657 para no caer bajo la pobreza.
  • Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió $924.116 para no ser pobre.
  • Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de $1.160.780.
  • Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año- se precisó una suma de $1.220.885.

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en agosto fueron:

  • Una persona requirió de $168.456 para no ser indigente.
  • De $414.402 para una familia de tres miembros.
  • Un hogar de cuatro integrantes precisó $520.529.
  • Una familia compuesta por cinco personas requirió $547.482.

incorporarse al sector catalogado como indigente en el país.

Qué mide la canasta básica

La canasta básica alimentaria (CBA) se determinó tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades, según las precisiones del INDEC.

Se seleccionaron los alimentos y las cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.

