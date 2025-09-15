¿Cuánto necesitó en agosto una familia jujeña para no ser pobre o indigente?

Este lunes por la tarde, la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (DIPEC) informó que una familia de cuatro integrantes durante el mes de agosto en la provincia de Jujuy necesitó $1.092.879, para no caer en la pobreza, y un total de $486.779 para no ser considerada indigente.
La Canasta Básica Alimentaria, que mide la indigencia, incrementó 1,1% con respecto a julio, 20,5%% en lo que va del año y 28,8% de agosto del 2024 a agosto del 2025. Mientras que la Canasta Básica Total, que indica la pobreza, subió: 1,3%, 21,2% y 32,5% respectivamente.
Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de pobreza
Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en agosto, el DIPEC señaló:
Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de indigencia
Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en agosto fueron:
- Una persona necesitó $157.533.
- De $384.382 para una familia de tres miembros.
- Un hogar de cuatro integrantes precisó $486.779.
- Una familia compuesta por cinco personas requirió $529.313.
Datos a nivel nacional
Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en agosto, el INDEC señaló:
- Una persona necesitó de $375.657 para no caer bajo la pobreza.
- Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió $924.116 para no ser pobre.
- Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de $1.160.780.
- Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año- se precisó una suma de $1.220.885.
Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en agosto fueron:
- Una persona requirió de $168.456 para no ser indigente.
- De $414.402 para una familia de tres miembros.
- Un hogar de cuatro integrantes precisó $520.529.
- Una familia compuesta por cinco personas requirió $547.482.
incorporarse al sector catalogado como indigente en el país.
Qué mide la canasta básica
La canasta básica alimentaria (CBA) se determinó tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades, según las precisiones del INDEC.
Se seleccionaron los alimentos y las cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.
