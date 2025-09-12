viernes 12 de septiembre de 2025

12 de septiembre de 2025 - 19:45
Informe.

La pobreza afectó a 15 millones de personas en el primer trimestre de 2025

Según proyecciones basadas en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la pobreza (medida por ingresos) fue del 31,5 % de enero a marzo del 2025.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Pobreza en Argentina.

Pobreza en Argentina.

Esto implica, al extrapolar los porcentajes, que unas 14.954.234 personas son pobres, de las cuales aproximadamente 3.275.690 se encuentran en situación de indigencia.

En ese sentido, el especialista, Leopoldo Tornarolli del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), afirmó que no implica que estas personas "salieron de la pobreza para siempre o que ya no están en riesgo".

“Son personas a las que normalmente el ingreso apenas les alcanza, o directamente no les alcanza, según la coyuntura. En el primer semestre de 2024, tras la devaluación y el salto inflacionario, su poder adquisitivo se deterioró fuertemente y pasaron a ser considerados pobres bajo la medición por ingresos. Ahora, con la desaceleración de la inflación, recuperaron parte de ese poder de compra y dejaron de ser pobres según ese indicador. Sin embargo sus condiciones de vida no cambiaron sustancialmente: siguen viviendo en el mismo lugar, con los mismos servicios y realizando los mismos trabajos”, explicó Tornarolli.

Pobreza en Argentina.

Pobreza en Argentina.

Una familia necesitó $1.160.780 en agosto para no ser pobre en Argentina

El Instituto de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC) informó que una familia compuesta por dos mayores y dos menores durante el mes de agosto necesitó un total de $1.160.780 para no caer en la pobreza y $506.008 para no estar en situación de indigencia.

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en agosto, el INDEC señaló:

  • Una persona necesitó de $375.657 para no caer bajo la pobreza.
  • Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió $924.116 para no ser pobre.
  • Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de $1.160.780.
  • Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año- se precisó una suma de $1.220.885.

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en agosto fueron:

  • Una persona requirió de $168.456 para no ser indigente.
  • De $414.402 para una familia de tres miembros.
  • Un hogar de cuatro integrantes precisó $520.529.
  • Una familia compuesta por cinco personas requirió $547.482.

