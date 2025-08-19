martes 19 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de agosto de 2025 - 17:16
DIPEC.

¿Cuánto necesitó en julio una familia jujeña para no ser pobre o indigente?

La Canasta Básica Alimentaria subió 0,5% y la Total, 0,6% con respecto a los datos registrados en junio, indicó la DIPEC.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Familia / canasta básica.

Familia / canasta básica.

Este martes por la tarde, la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (DIPEC) informó que una familia de cuatro integrantes durante el mes de julio en la provincia de Jujuy necesitó $1.079.375, para no caer en la pobreza, y un total de $481.515 para no ser considerada indigente.

Lee además
Foto ilustrativa.
Argentina.

Este año, más de medio millón de jubilados ingresaron a la pobreza
Inflación en Argentina.
Datos.

La inflación de julio en Argentina fue de 1,9% y acumula 36,6% en los últimos doce meses

La Canasta Básica Alimentaria, que mide la indigencia, incrementó 0,5% con respecto a junio, 19,1% en lo que va del año y 34,1% de julio del 2024 a julio del 2025.

Mientras que la Canasta Básica Total, que indica la pobreza, subió: 0,6%, 20% y 38,5% respectivamente.

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de pobreza

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en julio, el DIPEC señaló:

  • Una persona necesitó $349.312.
  • Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió $852.322 para no ser pobre.
  • Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de $1.079.375.
  • Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año- se precisó una suma de $1.173.690.

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de indigencia

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en julio fueron:

  • Una persona necesitó $155.830.
  • De $380.225 para una familia de tres miembros.
  • Un hogar de cuatro integrantes precisó $481.515.
  • Una familia compuesta por cinco personas requirió $523.589.
La medida se toma "para mejorar la competencia y apuntalar la baja de la inflación en los productos de la canasta básica y medicamentos".
Canasta b&aacute;sica /datos de pobreza e indigencia en Jujuy.

Canasta básica /datos de pobreza e indigencia en Jujuy.

Datos a nivel nacional

Según los valores actualizados, un hogar compuesto por cuatro personas requiere ingresos de $1.149.353 para no ser clasificado como pobre. Por su parte, una familia de tres miembros necesitó $915.019 para mantenerse por encima de la línea de pobreza, mientras que en un núcleo de cinco integrantes el monto exigido se elevó a $1.208.866.

En el caso de un grupo familiar integrado por tres personas —una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61— se requería disponer de $410.322 para evitar caer en situación de indigencia. A su vez, un hogar estándar de cuatro miembros —un hombre de 35 años, una mujer de 31, un niño de 6 y una niña de 8— precisó $515.405 para no atravesar el límite que define la indigencia.

Finalmente, una vivienda habitada por cinco personas —un hombre y una mujer de 30 años cada uno, junto a tres hijos de 5, 3 y 1 año— necesitó ingresos de $542.093 para no incorporarse al sector catalogado como indigente en el país.

Qué mide la canasta básica

La canasta básica alimentaria (CBA) se determinó tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades, según las precisiones del INDEC.

Se seleccionaron los alimentos y las cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Este año, más de medio millón de jubilados ingresaron a la pobreza

La inflación de julio en Argentina fue de 1,9% y acumula 36,6% en los últimos doce meses

Canasta básica: ¿Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en julio 2025?

La inflación en Jujuy durante el mes de julio fue de 1,4%

Los pedidos del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti

Lo que se lee ahora
Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.
Crimen.

Los pedidos del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti

Por  Analía Farfán

Las más leídas

Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.
Crimen.

Los pedidos del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti

Casa del presunto asesino serial. video
Jujuy.

Escalofriante descubrimiento: qué ocultaban las paredes del presunto asesino serial de Jujuy

Clases virtuales (foto ilustrativa). video
Educación.

Alerta por viento norte en Jujuy: este martes puede haber clases virtuales

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero. video
Investigación.

Se conoció qué tipo de comidas vendía el presunto asesino serial en su barrio de Jujuy

Candados en el puente Gorriti. video
Amor.

¿El puente del amor en Jujuy? Los candados con iniciales que generan intriga

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel