¿Cuánto necesitó en julio una familia jujeña para no ser pobre o indigente?

Este martes por la tarde, la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (DIPEC) informó que una familia de cuatro integrantes durante el mes de julio en la provincia de Jujuy necesitó $1.079.375, para no caer en la pobreza , y un total de $481.515 para no ser considerada indigente.

Datos. La inflación de julio en Argentina fue de 1,9% y acumula 36,6% en los últimos doce meses

Argentina. Este año, más de medio millón de jubilados ingresaron a la pobreza

La Canasta Básica Alimentaria, que mide la indigencia, incrementó 0,5% con respecto a junio, 19,1% en lo que va del año y 34,1% de julio del 2024 a julio del 2025.

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en julio, el DIPEC señaló:

Una persona necesitó $349.312.

Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió $852.322 para no ser pobre.

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de indigencia

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en julio fueron:

Una persona necesitó $155.830.

De $380.225 para una familia de tres miembros.

Datos a nivel nacional

Según los valores actualizados, un hogar compuesto por cuatro personas requiere ingresos de $1.149.353 para no ser clasificado como pobre. Por su parte, una familia de tres miembros necesitó $915.019 para mantenerse por encima de la línea de pobreza, mientras que en un núcleo de cinco integrantes el monto exigido se elevó a $1.208.866.

En el caso de un grupo familiar integrado por tres personas —una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61— se requería disponer de $410.322 para evitar caer en situación de indigencia. A su vez, un hogar estándar de cuatro miembros —un hombre de 35 años, una mujer de 31, un niño de 6 y una niña de 8— precisó $515.405 para no atravesar el límite que define la indigencia.

Finalmente, una vivienda habitada por cinco personas —un hombre y una mujer de 30 años cada uno, junto a tres hijos de 5, 3 y 1 año— necesitó ingresos de $542.093 para no incorporarse al sector catalogado como indigente en el país.

Qué mide la canasta básica

La canasta básica alimentaria (CBA) se determinó tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades, según las precisiones del INDEC.

Se seleccionaron los alimentos y las cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.