Presunto asesino serial: qué alertó el georadar de Gendarmería en la casa de Matías Jurado

Casa de Matías Jurado en Alto Comedero

Gendarmería Nacional efectuó rastrillajes en la casa de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy. Como resultado, a través de la utilización de un georadar, se establecieron seis puntos que presentaron "anomalías". A partir de estos datos, el Equipo Argentino de Antropología Forense, llevará a cabo excavaciones en el lugar.

Qué encontró Gendarmería en la casa de Matías Jurado El fiscal Guillermo Beller informó que el personal de Gendarmería trabajó en el patio de la vivienda de Matías Jurado, donde se identificaron seis sectores que presentaban "anomalías". Al mismo tiempo, anunció que se descartó la vereda como área de análisis en el marco de la causa.

Embed - GUILLERMO BELLER - FISCAL MPA - Los rastrillajes en Finca El Pongo dieron resultado negativo A partir de estos resultados, el Equipo Argentino de Antropología Forense, que arribó días atrás a la provincia de Jujuy, lleva adelante excavaciones en los puntos señalados.

Además, se sumará un entomólogo para analizar a partir de los insectos presentes en los restos óseos hallados, precisiones sobre tiempo, espacio y posibles detalles sobre los supuestos asesinatos. Sobre esto, el Fiscal Beller agregó: "Mediante el análisis de los insectos en los huesos y restos óseos, nos pueden arrojar fechas y cuestiones de interés para la causa".

PLACA CRIMEN EN ALTO COMEDERO NOVEDADES Rastrillajes negativos en Finca Pongo En diálogo con nuestro medio, el fiscal confirmó que los trabajos realizados días atrás en Finca El Pongo, junto a especialistas de Catamarca, arrojaron resultados negativos. En cuanto a los rastrillajes efectuados en el arroyo Las Martas y en el basural cercano, Beller explicó que, al tratarse de “escenas secundarias”, ya se completó el abordaje correspondiente y no se continuará con tareas en esa zona. basural finca el pongo jujuy investigacion

