miércoles 20 de agosto de 2025

20 de agosto de 2025 - 08:57
Rastrillajes.

Presunto asesino serial: qué alertó el georadar de Gendarmería en la casa de Matías Jurado

A través de un georadar, Gendarmería detectó seis puntos con "anomalías" en la casa de Matías Jurado. El Equipo Argentino de Antropología Forense investigará estos puntos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Casa de Matías Jurado en Alto Comedero

Casa de Matías Jurado en Alto Comedero

las condiciones del presunto asesino serial de jujuy para estar en el penal de gorriti
Crimen.

Las condiciones del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti
Casa del presunto asesino serial. video
Jujuy.

Los escalofriantes descubrimientos en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

Qué encontró Gendarmería en la casa de Matías Jurado

El fiscal Guillermo Beller informó que el personal de Gendarmería trabajó en el patio de la vivienda de Matías Jurado, donde se identificaron seis sectores que presentaban "anomalías". Al mismo tiempo, anunció que se descartó la vereda como área de análisis en el marco de la causa.

Embed - GUILLERMO BELLER - FISCAL MPA - Los rastrillajes en Finca El Pongo dieron resultado negativo

A partir de estos resultados, el Equipo Argentino de Antropología Forense, que arribó días atrás a la provincia de Jujuy, lleva adelante excavaciones en los puntos señalados.

PLACA CRIMEN EN ALTO COMEDERO NOVEDADES

Rastrillajes negativos en Finca Pongo

En diálogo con nuestro medio, el fiscal confirmó que los trabajos realizados días atrás en Finca El Pongo, junto a especialistas de Catamarca, arrojaron resultados negativos.

En cuanto a los rastrillajes efectuados en el arroyo Las Martas y en el basural cercano, Beller explicó que, al tratarse de “escenas secundarias”, ya se completó el abordaje correspondiente y no se continuará con tareas en esa zona.

basural finca el pongo jujuy investigacion

