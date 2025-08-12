Presunto asesino serial: llegaron especialistas a Finca El Pongo para buscar restos humanos

Este martes 12 de agosto comenzaron nuevos rastrillajes en Finca El Pongo , en el marco de la investigación por el presunto asesino serial. En esta ocasión, equipos especializados de Catamarca y Jujuy trabajarán en el lugar en busca de posibles restos humanos. Pasadas las 10 de la mañana, los efectivos arribaron al basural a cielo abierto.

En la jornada del lunes, los canes especializados de Catamarca, ya habían recorrido sectores colindantes a la vivienda del imputado.

La Fiscalía Regional inició la investigación en las inmediaciones de la vivienda de Matías Jurado, realizando excavaciones en el interior de la casa, en las cloacas y en sectores cercanos al arroyo Las Martas. Posteriormente, se determinó ampliar la búsqueda hacia Finca El Pongo, con el objetivo de analizar si los camiones recolectores de basura de Alto Comedero pudieron haber trasladado elementos o restos humanos de relevancia para la causa.

En este operativo de gran magnitud, se sumaron perros entrenados de la provincia de Catamarca para la detección de restos humanos en el basural a cielo abierto, junto con personal de la Policía de Jujuy.

Cabe recordar que actualmente, Matías Jurado está imputado por homicidio agravado y vinculado a la desaparición de, al menos, cinco hombres en San Salvador de Jujuy.

Qué encontraron en el primer rastrillaje con perros

El fiscal regional Guillermo Beller confirmó que en la jornada del lunes 11 de agosto llegaron desde Catamarca perros expertos en la detección de restos humanos para sumarse a las tareas de búsqueda.

Este lunes por la tarde recorrieron lugares cercanos a la vivienda del presunto asesino serial donde “se encontraron algunas cosas que se van a analizar pero, a simple vista, nada relevante”, afirmaron fuentes cercanas a la investigación tras el primer rastrillaje con los perros.

Las fuentes oficiales adelantaron además que Criminalística hizo recolección de "algunas cosas" que se investigarán para saber si pueden o no ser contundentes dentro de la causa.

Presunto asesino serial: estado actual de la investigación

Matías Jurado permanece detenido en el penal de Gorriti, aislado y bajo estrictas medidas de seguridad. Esta semana se realizarán las últimas pericias psicológicas que fueron ordenadas por la Justicia. El fiscal Beller detalló que los estudios finalizarán entre hoy y mañana, y el informe se entregará a la fiscalía para evaluar aspectos sobre la imputabilidad y la salud mental del acusado.

La investigación continúa abierta, con la posibilidad de que surjan nuevos datos o víctimas, motivo por el cual las diligencias se mantienen con máxima prioridad.

¿Quién es Matías Jurado?

Matías Jurado tiene 37 años y vive en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy. Fue detenido a fines de julio, luego de que la Justicia encontrara restos óseos, prendas y elementos calcinados en su domicilio, en el marco de una investigación por la desaparición de cinco hombres en situación de calle o con discapacidad. Actualmente, permanece detenido en el penal de Gorriti e imputado por homicidio agravado.

Jurado cuenta con antecedentes penales. Ya había estado preso en tres oportunidades: la primera vez cuando tenía apenas 17 años, después en 2017 por robo agravado y en 2018 por amenazas con arma en ocasión de robo. Su última condena fue de 3 años y 4 meses de cárcel, pero recuperó la libertad condicional en 2020.

La Fiscalía sostiene que Jurado podría estar vinculado a al menos cinco desapariciones recientes. Una de las víctimas es Jorge Omar Anachuri, de 68 años, cuyo rastro se perdió el 25 de julio.