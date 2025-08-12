martes 12 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de agosto de 2025 - 10:08
Crimen.

Presunto asesino serial: llegaron especialistas a Finca El Pongo para buscar restos humanos

Equipos de Catamarca se suman a los profesionales de Jujuy para continuar en la investigación del presunto asesino serial. Hoy buscarán restos humanos en Finca El Pongo.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
el pongo analisis basura (2)

Este martes 12 de agosto comenzaron nuevos rastrillajes en Finca El Pongo, en el marco de la investigación por el presunto asesino serial. En esta ocasión, equipos especializados de Catamarca y Jujuy trabajarán en el lugar en busca de posibles restos humanos. Pasadas las 10 de la mañana, los efectivos arribaron al basural a cielo abierto.

Lee además
La emoción de Luz Tito.
Solidaria.

Luz Tito recaudó $2.000.000 para ayudar a una nena de San Pedro de Jujuy
Desvíos permanentes de tránsito en la Ruta 34 (Foto ilustrativa)
Tránsito.

Estado de las rutas y calles en este martes 12 de agosto. Cortes, desvíos y hechos viales

En la jornada del lunes, los canes especializados de Catamarca, ya habían recorrido sectores colindantes a la vivienda del imputado.

Operativo en Finca El Pongo: por qué realizan rastrillajes en el basural

La Fiscalía Regional inició la investigación en las inmediaciones de la vivienda de Matías Jurado, realizando excavaciones en el interior de la casa, en las cloacas y en sectores cercanos al arroyo Las Martas. Posteriormente, se determinó ampliar la búsqueda hacia Finca El Pongo, con el objetivo de analizar si los camiones recolectores de basura de Alto Comedero pudieron haber trasladado elementos o restos humanos de relevancia para la causa.

En este operativo de gran magnitud, se sumaron perros entrenados de la provincia de Catamarca para la detección de restos humanos en el basural a cielo abierto, junto con personal de la Policía de Jujuy.

Cabe recordar que actualmente, Matías Jurado está imputado por homicidio agravado y vinculado a la desaparición de, al menos, cinco hombres en San Salvador de Jujuy.

el pongo operativo

Qué encontraron en el primer rastrillaje con perros

El fiscal regional Guillermo Beller confirmó que en la jornada del lunes 11 de agosto llegaron desde Catamarca perros expertos en la detección de restos humanos para sumarse a las tareas de búsqueda.

Este lunes por la tarde recorrieron lugares cercanos a la vivienda del presunto asesino serial donde “se encontraron algunas cosas que se van a analizar pero, a simple vista, nada relevante”, afirmaron fuentes cercanas a la investigación tras el primer rastrillaje con los perros.

Las fuentes oficiales adelantaron además que Criminalística hizo recolección de "algunas cosas" que se investigarán para saber si pueden o no ser contundentes dentro de la causa.

image

Presunto asesino serial: estado actual de la investigación

Matías Jurado permanece detenido en el penal de Gorriti, aislado y bajo estrictas medidas de seguridad. Esta semana se realizarán las últimas pericias psicológicas que fueron ordenadas por la Justicia. El fiscal Beller detalló que los estudios finalizarán entre hoy y mañana, y el informe se entregará a la fiscalía para evaluar aspectos sobre la imputabilidad y la salud mental del acusado.

La investigación continúa abierta, con la posibilidad de que surjan nuevos datos o víctimas, motivo por el cual las diligencias se mantienen con máxima prioridad.

image

¿Quién es Matías Jurado?

Matías Jurado tiene 37 años y vive en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy. Fue detenido a fines de julio, luego de que la Justicia encontrara restos óseos, prendas y elementos calcinados en su domicilio, en el marco de una investigación por la desaparición de cinco hombres en situación de calle o con discapacidad. Actualmente, permanece detenido en el penal de Gorriti e imputado por homicidio agravado.

Jurado cuenta con antecedentes penales. Ya había estado preso en tres oportunidades: la primera vez cuando tenía apenas 17 años, después en 2017 por robo agravado y en 2018 por amenazas con arma en ocasión de robo. Su última condena fue de 3 años y 4 meses de cárcel, pero recuperó la libertad condicional en 2020.

La Fiscalía sostiene que Jurado podría estar vinculado a al menos cinco desapariciones recientes. Una de las víctimas es Jorge Omar Anachuri, de 68 años, cuyo rastro se perdió el 25 de julio.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Luz Tito recaudó $2.000.000 para ayudar a una nena de San Pedro de Jujuy

Estado de las rutas y calles en este martes 12 de agosto. Cortes, desvíos y hechos viales

Domingo de festejo y sorpresas por el Día del Niño en el Parque San Martín

Quiénes son y qué van a hacer los antropólogos de Nación en la casa de Matías Jurado

Cómo es la celda del presunto asesino serial de Jujuy en el penal de Gorriti

Lo que se lee ahora
Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño. video
Tradición.

La Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño cambia de lugar

Por  Agustín Weibel

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Rastrillaje por el caso del presunto asesino serial de Jujuy.
Investigación.

Presunto asesino serial: qué encontraron en el primer rastrillaje con perros

Foto archivo.
Jujuy.

Paritarias: el nuevo ofrecimiento salarial del Gobierno a los gremios docentes

Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño. video
Tradición.

La Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño cambia de lugar

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel