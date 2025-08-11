lunes 11 de agosto de 2025

11 de agosto de 2025 - 11:46
Investigación.

Caso del presunto asesino serial: el balance del primer rastrillaje en la zona

Los perros especializados recorrieron basurales, depósitos de residuos y el recorrido del camión de basura vinculado a la causa.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Rastrillaje por el caso del presunto asesino serial de Jujuy.

Rastrillaje por el caso del presunto asesino serial de Jujuy.

Rastrillaje en basurales y depósito de residuos

Este lunes por la tarde recorrieron lugares cercanos a la vivienda del presunto asesino serial donde “se encontraron algunas cosas que se van a analizar pero, a simple vista, nada relevante”, afirmaron fuentes cercanas a la investigación tras el primer rastrillaje con los perros.

Las fuentes oficiales adelantaron además que “la gente de criminalística hizo recolección de algunas cosas que se investigarán para saber si pueden o no ser conducente a la causa”.

En el marco de las investigaciones, este martes se estarían realizando nuevos rastrillajes con los perros especializados en centro de disposición de residuos de El Pongo.

Entre las zonas que se explorarán con la ayuda de los perros, figura el basural ubicado en finca El Pongo, así como también el depósito donde la empresa recolectora deja los residuos. La fiscalía busca allí posibles indicios o restos vinculados con la desaparición de las víctimas.

Además, se realizará un rastreo completo del recorrido del camión de basura que opera en la zona del barrio Alto Comedero, con el fin de detectar elementos que puedan aportar información crucial para la causa.

Estado actual de la investigación

Matías Jurado permanece detenido en el penal de Gorriti, aislado y bajo estrictas medidas de seguridad. Esta semana se realizarán las últimas pericias psicológicas que fueron ordenadas por la Justicia. El fiscal Beller detalló que los estudios finalizarán entre hoy y mañana, y el informe se entregará a la fiscalía para evaluar aspectos sobre la imputabilidad y la salud mental del acusado.

La investigación continúa abierta, con la posibilidad de que surjan nuevos datos o víctimas, motivo por el cual las diligencias se mantienen con máxima prioridad.

División canes de Catamarca
División canes de Catamarca intervendrá en el caso del presunto asesino serial.

División canes de Catamarca intervendrá en el caso del presunto asesino serial.

¿Quién es Matías Jurado?

Matías Jurado tiene 37 años y vive en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy. Fue detenido a fines de julio, luego de que la Justicia encontrara restos óseos, prendas y elementos calcinados en su domicilio, en el marco de una investigación por la desaparición de cinco hombres en situación de calle o con discapacidad. Actualmente, permanece detenido en el penal de Gorriti e imputado por homicidio agravado.

Jurado cuenta con antecedentes penales. Ya había estado preso en tres oportunidades: la primera vez cuando tenía apenas 17 años, después en 2017 por robo agravado y en 2018 por amenazas con arma en ocasión de robo. Su última condena fue de 3 años y 4 meses de cárcel, pero recuperó la libertad condicional en 2020.

La Fiscalía sostiene que Jurado podría estar vinculado a al menos cinco desapariciones recientes. Una de las víctimas es Jorge Omar Anachuri, de 68 años, cuyo rastro se perdió el 25 de julio. Según las pruebas recolectadas, fue visto por última vez subiendo a un taxi junto al imputado. La declaración del chofer y los registros del GPS confirmaron que el destino final fue la casa de Jurado.

A partir de ese caso, surgieron coincidencias con otras desapariciones en la zona. Todas las víctimas compartían un perfil similar: hombres mayores, en situación de vulnerabilidad y con contacto reciente con el acusado. En los operativos realizados en su vivienda, se encontraron restos humanos, fragmentos de piel, ropa parcialmente quemada y elementos que podrían haber sido utilizados para ocultar los crímenes.

Matias jurado

