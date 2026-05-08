Habrá cortes y restricciones de tránsito este fin de semana en pleno centro capitalino

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que durante este fin de semana se implementarán cortes y restricciones de tránsito en distintos sectores de la ciudad por trabajos programados por personal de EJESA. La medida fue comunicada a través de la Secretaría de Servicios Públicos y la Dirección de Tránsito y Transporte.

Jujuy. Este domingo habrá cortes de tránsito en San Salvador de Jujuy

Jujuy. Cortes y restricciones de tránsito por mantenimiento en San Salvador de Jujuy

Según detallaron desde el área, las modificaciones afectarán tanto la circulación vehicular como el estacionamiento en calles puntuales de la capital.

Para el sábado 9 de mayo, entre las 14 y las 24 horas, estará prohibido estacionar sobre calle Necochea, en el tramo comprendido entre Fascio y Salta.

La medida apunta a facilitar el desarrollo de las tareas previstas y evitar inconvenientes en la zona mientras se realicen los trabajos.

Corte total y prohibición de estacionamiento el domingo

En tanto, el domingo 10 de mayo, de 8 a 22 horas, se dispondrá una restricción mayor en calle Balcarce, entre Salta y Fascio.

En ese sector habrá prohibición de estacionamiento y además corte total del tránsito vehicular, por lo que quienes circulen por la zona deberán buscar recorridos alternativos.

Piden circular con precaución

Desde la Dirección de Tránsito solicitaron a conductores y vecinos extremar los cuidados, respetar la señalización dispuesta y atender las indicaciones del personal que estará trabajando en el lugar.

El objetivo, indicaron, es garantizar el normal desarrollo de las tareas de Ejesa y preservar la seguridad vial durante todo el operativo.