Habrá cortes y restricciones de tránsito este fin de semana en pleno centro capitalino

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que durante este fin de semana se implementarán cortes y restricciones de tránsito en distintos sectores de la ciudad por trabajos programados por personal de EJESA. La medida fue comunicada a través de la Secretaría de Servicios Públicos y la Dirección de Tránsito y Transporte.
Según detallaron desde el área, las modificaciones afectarán tanto la circulación vehicular como el estacionamiento en calles puntuales de la capital.
Cómo será la restricción del sábado
Para el sábado 9 de mayo, entre las 14 y las 24 horas, estará prohibido estacionar sobre calle Necochea, en el tramo comprendido entre Fascio y Salta.
La medida apunta a facilitar el desarrollo de las tareas previstas y evitar inconvenientes en la zona mientras se realicen los trabajos.
Corte total y prohibición de estacionamiento el domingo
En tanto, el domingo 10 de mayo, de 8 a 22 horas, se dispondrá una restricción mayor en calle Balcarce, entre Salta y Fascio.
En ese sector habrá prohibición de estacionamiento y además corte total del tránsito vehicular, por lo que quienes circulen por la zona deberán buscar recorridos alternativos.
Piden circular con precaución
Desde la Dirección de Tránsito solicitaron a conductores y vecinos extremar los cuidados, respetar la señalización dispuesta y atender las indicaciones del personal que estará trabajando en el lugar.
El objetivo, indicaron, es garantizar el normal desarrollo de las tareas de Ejesa y preservar la seguridad vial durante todo el operativo.
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