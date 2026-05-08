Investigan la muerte de 15 vicuñas en Jujuy: habrían sido desolladas

Investigan la muerte de 15 vicuñas en una reserva de Jujuy

15 vicuñas muertas fueron halladas en la Reserva Provincial Altoandina de la Chinchilla , durante un recorrido habitual de monitoreo y control en la zona de Lagunillas de Farallón, en el área limítrofe con Bolivia. El caso ya es investigado por la Justicia provincial.

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El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy informó que el hallazgo fue realizado por un guardaparque durante tareas de control en la Reserva Provincial Altoandina de la Chinchilla.

Según se indicó, el trabajador detectó 15 cadáveres de vicuñas en distintos sectores cercanos a Lagunillas de Farallón. Varios de los animales habían sido desollados . Tras la detección del hecho, el guardaparque realizó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público de la Acusación.

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La Justicia investiga la muerte de vicuñas

A partir de la denuncia, la Justicia provincial inició las actuaciones investigativas para intentar identificar a los responsables de la caza furtiva. Desde el Ministerio de Ambiente también se abrió un expediente administrativo para acompañar la investigación y realizar el seguimiento del caso.

Según se pudo constatar en el lugar, algunos ejemplares tenían caravanas identificatorias colocadas durante los tradicionales chackus comunitarios, que se realizan en la región para el manejo sostenible de la especie.

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Las vicuñas, una especie protegida

La vicuña es una especie protegida y de alto valor ambiental, cultural y económico para las comunidades de la Puna. Además, remarcaron que este tipo de hechos representa un grave daño a la biodiversidad y al trabajo de conservación que se lleva adelante junto a pobladores locales e instituciones.