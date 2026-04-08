Condenaron a dos hombres por caza furtiva de vicuñas en la puna jujeña

El Juzgado Ambiental de Jujuy condenó a dos hombres a dos años de prisión de ejecución condicional por la caza furtiva de vicuñas en la puna jujeña , en un caso que generó fuerte preocupación por el impacto sobre la fauna silvestre protegida.

Jujuy. Se realizó un trasplante de riñón en el hospital Pablo Soria

La sentencia fue dictada tras la homologación de un acuerdo de juicio abreviado el pasado 7 de abril de 2026 por la jueza Laura Flores. Los imputados fueron hallados culpables por los delitos de caza furtiva agravada por el uso de armas y por el almacenamiento de productos provenientes de esa actividad ilegal.

De acuerdo a la investigación del Ministerio Público de la Acusación, el hecho ocurrió en los primeros días de febrero en la zona de Piscuno, donde se constató la muerte de al menos nueve vicuñas.

Según se estableció, los acusados persiguieron a los animales y les dispararon con un arma de fuego calibre 22 desde un vehículo. Durante los allanamientos realizados en la localidad de Cieneguillas, se secuestraron cueros compatibles con vicuña, armas, municiones y otros elementos vinculados a la actividad ilícita.

Además de la condena condicional, la jueza dispuso que los responsables deberán realizar una reparación económica mediante la donación de insumos médicos a los puestos sanitarios de Santa Catalina y Cieneguillas.

También deberán aportar fondos para campañas de concientización sobre la protección de la vicuña, que serán ejecutadas por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia.

Vicuñas: una especie protegida

En su fallo, la magistrada destacó la gravedad del hecho y remarcó que la vicuña es una especie emblemática de los ecosistemas altoandinos, protegida tanto por leyes nacionales como por acuerdos internacionales.

En Argentina, su conservación está regulada por normativas específicas que prohíben la caza y comercialización ilegal, permitiendo únicamente su aprovechamiento mediante esquila controlada en estado silvestre.

El caso vuelve a poner en agenda la necesidad de reforzar los controles y la concientización para preservar una de las especies más representativas del norte argentino.