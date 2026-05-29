El Nacional 1 presentó a sus candidatas para la FNE 2026

Candidatas del Colegio Nº 1.

La elección de representante del Colegio Nacional N° 1 se realizará el próximo viernes 5 de junio, desde las 21 horas, en Akropolis, en una nueva noche estudiantil rumbo a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

Embed - Candidatas del Nacional 1 para la FNE 2026

La institución ya cuenta con la nómina de candidatas que participarán de la elección, cada una con su número de orden asignado.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Las candidatas del Colegio Nº 1 Según la lista difundida, las candidatas que participarán de la elección son: Nicolle Castillo Lara

Antonella Julia Gostina Mamani

Ludmila Luisana Zoe Condori

Nahiara Celeste Abril Soto

Elena Angelina Guevara Jaramillo

Valentina Luisana Valdez

Mara Lujan Lavayen

Luna Magali Ovando Koch

Celeste Lujan Aramayo

Mariana Catalina Villatarco

Ana Belen Lucero

Amelie Yocelyn Salas Rodriguez

Valentina Zoe Corimayo Miranda

Mia Abril Zahira Zerpa

Florencia Sofia Quiroga

Eugenia Jazmin Anze Rodriguez

Johanna Virginia Celi

Dulce Morena Peynado

Estefania Gabriela Mackow

Celina Chauque Vega

Maria Eugenia Flores

Anabella Dalma Chaile

Rosario Candela Padilla

Melody Sol Ludmila Tupa

Angeles Abril Garnica Villafuerte

Malen Grisel Ruiz

Maria Emilia Rodriguez Sosa

Florencia Guadalupe Ola Segovia

Carolina Sol Smyth

Itati Guadalupe Vargas

Selene Nicole Albán Melgarejo

Luisana Tejeda

Abril Evangelina Ortuño Villafañe

Alice Maite Rojas Araya Lamas

Lujan Valverde Abendaño

Luciana Camila Ocampo

Gianella Noemi Posadas Rodriguez

Erika Yasmin Ramirez

Sol Agustina Ruiz

Luz Ana Laura Fernandez

Pia Guadalupe Gomez

Ana Bianca Hernaez

Anahi Nicole Orozco

Pia Josefina Leañez

Gianella Agostina Serafini

Abril del Milagro Barriga Agüero

Ana Isabella Jaramillo

Dana Micol Juarez

Ana Victoria Higueras

Rocio Correa

Debora Iturbe

Maylen Aybar Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Una nueva elección rumbo a la FNE 2026 Esta elección se suma al cronograma de actividades que las instituciones educativas comenzaron a difundir de cara a la FNE 2026. Durante mayo y junio, varios colegios realizarán sus respectivas elecciones para definir a sus representantes estudiantiles. De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son: 29 de mayo: Colegio Los Lapachos

30 de mayo: Colegio FASTA

5 de junio: Colegio Olga Aredez

5 de junio: Colegio Nº 1

12 de junio: Colegio Santa Teresita Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

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