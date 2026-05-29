El Nacional 1 presentó a sus candidatas para la FNE 2026

La elección de representante del Colegio Nacional N° 1 se realizará el próximo viernes 5 de junio, desde las 21 horas, en Akropolis, en una nueva noche estudiantil rumbo a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.
Embed - Candidatas del Nacional 1 para la FNE 2026
La institución ya cuenta con la nómina de candidatas que participarán de la elección, cada una con su número de orden asignado.
Las candidatas del Colegio Nº 1
Según la lista difundida, las candidatas que participarán de la elección son:
- Nicolle Castillo Lara
- Antonella Julia Gostina Mamani
- Ludmila Luisana Zoe Condori
- Nahiara Celeste Abril Soto
- Elena Angelina Guevara Jaramillo
- Valentina Luisana Valdez
- Mara Lujan Lavayen
- Luna Magali Ovando Koch
- Celeste Lujan Aramayo
- Mariana Catalina Villatarco
- Ana Belen Lucero
- Amelie Yocelyn Salas Rodriguez
- Valentina Zoe Corimayo Miranda
- Mia Abril Zahira Zerpa
- Florencia Sofia Quiroga
- Eugenia Jazmin Anze Rodriguez
- Johanna Virginia Celi
- Dulce Morena Peynado
- Estefania Gabriela Mackow
- Celina Chauque Vega
- Maria Eugenia Flores
- Anabella Dalma Chaile
- Rosario Candela Padilla
- Melody Sol Ludmila Tupa
- Angeles Abril Garnica Villafuerte
- Malen Grisel Ruiz
- Maria Emilia Rodriguez Sosa
- Florencia Guadalupe Ola Segovia
- Carolina Sol Smyth
- Itati Guadalupe Vargas
- Selene Nicole Albán Melgarejo
- Luisana Tejeda
- Abril Evangelina Ortuño Villafañe
- Alice Maite Rojas Araya Lamas
- Lujan Valverde Abendaño
- Luciana Camila Ocampo
- Gianella Noemi Posadas Rodriguez
- Erika Yasmin Ramirez
- Sol Agustina Ruiz
- Luz Ana Laura Fernandez
- Pia Guadalupe Gomez
- Ana Bianca Hernaez
- Anahi Nicole Orozco
- Pia Josefina Leañez
- Gianella Agostina Serafini
- Abril del Milagro Barriga Agüero
- Ana Isabella Jaramillo
- Dana Micol Juarez
- Ana Victoria Higueras
- Rocio Correa
- Debora Iturbe
- Maylen Aybar
Una nueva elección rumbo a la FNE 2026
Esta elección se suma al cronograma de actividades que las instituciones educativas comenzaron a difundir de cara a la FNE 2026. Durante mayo y junio, varios colegios realizarán sus respectivas elecciones para definir a sus representantes estudiantiles.
De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son:
- 29 de mayo: Colegio Los Lapachos
- 30 de mayo: Colegio FASTA
- 5 de junio: Colegio Olga Aredez
- 5 de junio: Colegio Nº 1
- 12 de junio: Colegio Santa Teresita
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