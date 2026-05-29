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29 de mayo de 2026 - 07:15
Jujuy.

El Nacional 1 presentó a sus candidatas para la FNE 2026

La elección del Nacional 1 será el 5 de junio, desde las 21, en Akropolis con la presencia de 52 candidatas.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Candidatas del Colegio Nº 1.

Candidatas del Colegio Nº 1.

La elección de representante del Colegio Nacional N° 1 se realizará el próximo viernes 5 de junio, desde las 21 horas, en Akropolis, en una nueva noche estudiantil rumbo a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

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La institución ya cuenta con la nómina de candidatas que participarán de la elección, cada una con su número de orden asignado.

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Las candidatas del Colegio Nº 1

Según la lista difundida, las candidatas que participarán de la elección son:

  • Nicolle Castillo Lara
  • Antonella Julia Gostina Mamani
  • Ludmila Luisana Zoe Condori
  • Nahiara Celeste Abril Soto
  • Elena Angelina Guevara Jaramillo
  • Valentina Luisana Valdez
  • Mara Lujan Lavayen
  • Luna Magali Ovando Koch
  • Celeste Lujan Aramayo
  • Mariana Catalina Villatarco
  • Ana Belen Lucero
  • Amelie Yocelyn Salas Rodriguez
  • Valentina Zoe Corimayo Miranda
  • Mia Abril Zahira Zerpa
  • Florencia Sofia Quiroga
  • Eugenia Jazmin Anze Rodriguez
  • Johanna Virginia Celi
  • Dulce Morena Peynado
  • Estefania Gabriela Mackow
  • Celina Chauque Vega
  • Maria Eugenia Flores
  • Anabella Dalma Chaile
  • Rosario Candela Padilla
  • Melody Sol Ludmila Tupa
  • Angeles Abril Garnica Villafuerte
  • Malen Grisel Ruiz
  • Maria Emilia Rodriguez Sosa
  • Florencia Guadalupe Ola Segovia
  • Carolina Sol Smyth
  • Itati Guadalupe Vargas
  • Selene Nicole Albán Melgarejo
  • Luisana Tejeda
  • Abril Evangelina Ortuño Villafañe
  • Alice Maite Rojas Araya Lamas
  • Lujan Valverde Abendaño
  • Luciana Camila Ocampo
  • Gianella Noemi Posadas Rodriguez
  • Erika Yasmin Ramirez
  • Sol Agustina Ruiz
  • Luz Ana Laura Fernandez
  • Pia Guadalupe Gomez
  • Ana Bianca Hernaez
  • Anahi Nicole Orozco
  • Pia Josefina Leañez
  • Gianella Agostina Serafini
  • Abril del Milagro Barriga Agüero
  • Ana Isabella Jaramillo
  • Dana Micol Juarez
  • Ana Victoria Higueras
  • Rocio Correa
  • Debora Iturbe
  • Maylen Aybar
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Una nueva elección rumbo a la FNE 2026

Esta elección se suma al cronograma de actividades que las instituciones educativas comenzaron a difundir de cara a la FNE 2026. Durante mayo y junio, varios colegios realizarán sus respectivas elecciones para definir a sus representantes estudiantiles.

De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son:

  • 29 de mayo: Colegio Los Lapachos
  • 30 de mayo: Colegio FASTA
  • 5 de junio: Colegio Olga Aredez
  • 5 de junio: Colegio Nº 1
  • 12 de junio: Colegio Santa Teresita
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