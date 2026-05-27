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27 de mayo de 2026 - 18:57
Jujuy.

FNE 2026: estas son las candidatas de la EET N°1 de Palpalá

La elección de la representante 2026 de los Diablos Rojos de Palpalá será el 5 de junio en el Estadio Olímpico.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Candidatas de la EET.

Candidatas de la EET.

La Escuela de Educación Técnica N°1 “General Savio” de Palpalá realizará la elección de su representante 2026 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026), el viernes 5 de junio, desde las 18 horas, en el Estadio Olímpico de la ciudad.

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Las candidatas de la EET N°1

En esta edición, la institución contará con 27 candidatas que buscarán representar a la escuela durante el ciclo 2026.

Las estudiantes que participarán de la elección son:

  1. Tatiana Calderón
  2. Mayra Cortez
  3. Valentina Zerpa Maidana
  4. Ludmila Varela Lucta
  5. Ludmila Blacutt
  6. Daiana Canchi
  7. Adriana Mamani
  8. Antonella Cruz Balcazar
  9. Leonela Eucache
  10. Micaela Aguilar
  11. Leonela Villalta
  12. Bianca Zuñiga
  13. Julieta Verolo
  14. Rocío Armella
  15. Liz Benencia
  16. Abril Soriano
  17. Agostina Hoyos
  18. Daiana Condorí
  19. Magalí Delgado
  20. Candela Heredia Sajama
  21. Rocío Soto
  22. Delfina Zerda
  23. Abril Cruz García
  24. Milena Cruz
  25. Malena Flores
  26. Josefina Quintanilla
  27. Luciana Mamani Lázaro

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Una nueva elección rumbo a la FNE 2026

Esta elección se suma al cronograma de actividades que las instituciones educativas comenzaron a difundir de cara a la FNE 2026. Durante mayo y junio, varios colegios realizarán sus respectivas elecciones para definir a sus representantes estudiantiles.

De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son:

  • 29 de mayo: Colegio Los Lapachos
  • 30 de mayo: Colegio FASTA
  • 5 de junio: Colegio Olga Aredez
  • 5 de junio: EET N°1 Palpalá
  • 12 de junio: Colegio Santa Teresita

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