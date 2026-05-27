FNE 2026: estas son las candidatas de la EET N°1 de Palpalá

Candidatas de la EET.

La Escuela de Educación Técnica N°1 “General Savio” de Palpalá realizará la elección de su representante 2026 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026), el viernes 5 de junio, desde las 18 horas, en el Estadio Olímpico de la ciudad.

Las candidatas de la EET N°1 En esta edición, la institución contará con 27 candidatas que buscarán representar a la escuela durante el ciclo 2026.

Las estudiantes que participarán de la elección son:

Tatiana Calderón Mayra Cortez Valentina Zerpa Maidana Ludmila Varela Lucta Ludmila Blacutt Daiana Canchi Adriana Mamani Antonella Cruz Balcazar Leonela Eucache Micaela Aguilar Leonela Villalta Bianca Zuñiga Julieta Verolo Rocío Armella Liz Benencia Abril Soriano Agostina Hoyos Daiana Condorí Magalí Delgado Candela Heredia Sajama Rocío Soto Delfina Zerda Abril Cruz García Milena Cruz Malena Flores Josefina Quintanilla Luciana Mamani Lázaro

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Una nueva elección rumbo a la FNE 2026 Esta elección se suma al cronograma de actividades que las instituciones educativas comenzaron a difundir de cara a la FNE 2026. Durante mayo y junio, varios colegios realizarán sus respectivas elecciones para definir a sus representantes estudiantiles. De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son: 29 de mayo: Colegio Los Lapachos

30 de mayo: Colegio FASTA

5 de junio: Colegio Olga Aredez

5 de junio: EET N°1 Palpalá

12 de junio: Colegio Santa Teresita

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