FNE 2026: estas son las candidatas de la EET N°1 de Palpalá

La Escuela de Educación Técnica N°1 “General Savio” de Palpalá realizará la elección de su representante 2026 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026), el viernes 5 de junio, desde las 18 horas, en el Estadio Olímpico de la ciudad.
Las candidatas de la EET N°1
En esta edición, la institución contará con 27 candidatas que buscarán representar a la escuela durante el ciclo 2026.
Las estudiantes que participarán de la elección son:
Una nueva elección rumbo a la FNE 2026
Esta elección se suma al cronograma de actividades que las instituciones educativas comenzaron a difundir de cara a la FNE 2026. Durante mayo y junio, varios colegios realizarán sus respectivas elecciones para definir a sus representantes estudiantiles.
De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son:
- 29 de mayo: Colegio Los Lapachos
- 30 de mayo: Colegio FASTA
- 5 de junio: Colegio Olga Aredez
- 5 de junio: EET N°1 Palpalá
- 12 de junio: Colegio Santa Teresita
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