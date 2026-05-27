Premios Gardel 2026: la lista completa de ganadores de la gran noche de la música

Premios Gardel 2026: uno por uno, todos los ganadores.

La edición 2026 de los Premios Gardel 2026 celebró una nueva ceremonia este martes 26 de mayo en el Teatro Coliseo, con la presencia de artistas, productores y referentes de la música que participaron de una de las galas más destacadas del espectáculo nacional.

La entrega organizada por CAPIF incluyó shows en vivo, reconocimientos especiales y la premiación a las producciones musicales más sobresalientes del último año.

La noche de los Premios Gardel 2026 estuvo marcada por una atmósfera de emociones intensas, sorpresas y reconocimientos. La ceremonia fue emitida en exclusiva por TNT y HBO Max, como parte de la Temporada de Premios de ambas plataformas. Como ocurre habitualmente, la actividad comenzó durante la tarde con una previa en la que se dieron a conocer distintos galardones, mientras que por la noche tuvo lugar la gala principal con las categorías más destacadas y los premios más importantes.

En esta edición, la premiación reúne 53 categorías, reflejando la variedad de estilos y propuestas que hoy forman parte de la música argentina. Entre los artistas con más nominaciones se destacan Milo J, Nathy Peluso, Cazzu, Lali, Babasónicos y Marilina Bertoldi, quienes aparecen en varias de las ternas más importantes de la ceremonia.

La conducción de la ceremonia quedó a cargo de Diego Leuco y Eleonora Pérez Caresi, quienes encabezaron una noche atravesada por la expectativa, los cruces entre artistas y el reconocimiento a la producción musical nacional. Premios Gardel 2026: uno por uno todos los ganadores Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Premios Gardel (@premiosgardel) Gardel de Oro Milo J Álbum del Año Latinaje – Cazzu

No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali

La Vida Era Más Corta – Milo J (GANADOR)

Cuerpos, vol.1 – Babasónicos

Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi Canción del Año “Advertencia” – Babasónicos

“Niño” – Milo J (GANADOR)

“Mejor que vos” – Lali & Miranda!

“Con Otra” – Cazzu

“Favorita” – Angela Torres

“El gordo” – Marilina Bertoldi

“Querida Yo” – Yami Safdie y Camilo

“Fresh” – Trueno

“#Tetas” – Ca7riel & Paco Amoroso Grabación del Año “In the City” – Charly García & Sting

“Niño” – Milo J (GANADORA)

“Mejor que vos” – Lali & Miranda!

“Papota” – Ca7riel & Paco Amoroso

“A tres días de la tierra” – Eruca Sativa La ceremonia organizada por CAPIF volvió a reunir a referentes de la música en una velada cargada de reconocimientos y expectativa por los ganadores. Ingeniería de Grabación La Vida Era Más Corta – Milo J (GANADORA)

Mirarse en otros ojos – La Ferni

Décimas – Maggie Cullen

Fuera de lugar – Liliana Herrero

Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi Mejor Álbum Artista de Rock Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi (GANADORA)

El retorno – Santiago Motorizado

El (in) Correcto Uso de la Metáfora – Richard Coleman

Continhuará – Fernando Ruiz Díaz

Novela – Fito Páez Mejor Álbum Artista de Tango Canciones de dos puertos – Alfredo Piro Rinaldi

Pratanguero: 4º Esquina Final – Ariel Prat (GANADOR)

Actos de gentileza – Florian Mejor Álbum Artista de Folklore Fuera de lugar – Liliana Herrero

Mirarse en otros ojos – La Ferni

Décimas – Maggie Cullen (GANADORA) Décimas – Maggie Cullen. Mejor Álbum Artista Pop Cuerpo – Olivia Wald

Detalles – Zoe Gotusso

Mi Norte & Mi Sur – Diego Torres

No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali (GANADORA)

No me olvides – Angela Torres

El Verdadero – Juan Ingaramo

Perfectas – Emilia Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia Homenaje al chino de la Nueva Luna – Daniel Cardozo

Malportada – Nathy Peluso (GANADORA)

La Casa De La Cumbia vol.1 – The La Planta

Vol. 1 – El Negro Tecla Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción Audiovisual The Last of Us: Season 2 – Gustavo Santaolalla & David Fleming (GANADORES)

La mujer de la fila – Daniel Godfrid y Sebastián Espósito

Los Mufas: Suerte para la desgracia – Juan Blas Caballero Mejor Álbum Canción de Autor Gamurgatrónica – Ruben Rada

Querida Yo – Yami Safdie (GANADORA)

Vivir Así – Barbarita Palacios

Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer – Coti

Amor de mi herida – Camilú Querida Yo – Yami Safdie. Mejor Álbum Conceptual Tucumano Soy – Juan Falú

La Vida Era Más Corta – Milo J (GANADOR)

Sandro así – Ariel Ardit Mejor Álbum de Cuarteto Rompecabezas – Ulises Bueno

Mejores Amigos de La Muela – Eugenia Quevedo

Que sed – Luck Ra (GANADOR)

En Vivo Buenos Aires – La K’onga Mejor Álbum de Hip Hop / Rap Okupas – Little Boogie & Stereo

Bhavilonia – Bhavi

Culto III – Neo Pistea

Gauchos – Veeyam

EUB Deluxe – Trueno (GANADOR)

Versus – Paulo Londra Mejor Álbum de Jazz Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio (GANADOR)

Tomás Sainz – Tomás Sainz

New York Sessions Vol. 1 – Leo Genovese - Mariano Otero

Nomads – Valentino Jazz Bazar & Carrie Dianne Ward

Todos los fuegos – Roxana Amed Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio. Mejor Álbum de Música Clásica Compositores Argentinos – Grupo Vocal de Difusión & Mariano Moruja (GANADOR)

Sergio Parotti: Cuartetos de Cuerdas Vol. 1 – Sergio Parotti, Cuarteto Siglo XXII

Murmullo en las aguas – Las Destrozzi

El Teremín, la Serie y el Boxitracio – Martín Proscia y Pablo Borrás Mejor Álbum de Música Global Huaucke Habibi – Los arcanos del desierto

Latinaje – Cazzu (GANADOR)

Impulsa el Círculo – Brenda Martin Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea Gracias a la Vida – Abel Pintos (GANADOR)

Alquimia – Patricia Sosa & Mijares

Su Amigo Dyango, Vol. 1 – Dyango Mejor Álbum de Pop Rock Polvo de estrellas – Turf (GANADOR)

El Regreso – Tan Bionica

Los lobos – Estelares

Ya No Estoy Aquí – Rayos Láser

Alter ego – Silvestre y La Naranja Mejor Álbum de Reggae/Ska Alfonsina y el mal – Señor Flavio

La Respuesta – Leonchalon (GANADOR)

Raíces muy fuertes – Fidel Nadal

A Tempo – Dread Mar I Mejor Álbum en Vivo Juegue Kuelgue – El Kuelgue

Hilda Canta Charly 2 (En Vivo) – Hilda Lizarazu

Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena – Nonpalidece

Conociendo Rusia vuelve a casa (en vivo en Buenos Aires) – Conociendo Rusia

Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno (GANADOR)

Signos 25 años Vivo – Los Nocheros

En vivo volumen I – Cindy Cats

Esencia En Vivo – Cruzando El Charco Trueno - Red Bull Symphonic. Mejor Álbum Folklore Alternativo Trinar(La flor) – Nadia Larcher

89 – Flor Paz (GANADOR)

Los días por venir – Lorena Astudillo & Ignacio Montoya Carlotto Mejor Álbum Grupo de Folklore FAlklore Vol. 1 y 2 – Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea (GANADOR)

Las canciones más lindas del mundo, Volumen 2 – Dos Más Uno

Hasta que aclare – Eva y Nadia

Bipolar – Campedrinos Mejor Álbum Grupo de Rock Divididos – Divididos (GANADOR)

Artificio – Indios

A tres días de la tierra – Eruca Sativa

El club de la pelea I – Airbag

Cuerpos, vol.1 – Babasónicos

El mató a un policía motorizado Sesión 20° Aniversario – El Mató a un Policía Motorizado Mejor Álbum Grupo Pop Nuevo Hotel Miranda! – Miranda! (GANADOR)

Vandalos – Bandalos Chinos

4EVER – K4OS Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia El Desvelo – La Delio Valdez (GANADOR)

Uriel Lozano vol.2 / Zapada en vivo en Un Poco de Ruido! – Un Poco de Ruido, Pinky SD, Uriel Lozano

Todo el mundo está kaliente! – Kchiporros El Desvelo – La Delio Valdez. Mejor Álbum Infantil Mardearena - Nanas y Arrullos – Magdalena Fleitas (GANADORA)

Luna con duendes – Mariana Baggio, Teresa Usandivaras, Martin Telechanski, Pablo Spiller, María Emilia López

Cantá con El Reino Infantil: Música para la Familia – El Reino Infantil, La Granja de Zenón

Al Agua Pez – Pequeño Pez Mejor Álbum Instrumental Las cuatro estaciones – Noelia Sinkunas

Solo – Pipi Piazzolla (GANADOR)

La Magia – Quique Sinesi & Astrid Motura Mejor Álbum Música Electrónica Deseo – Mistol Team

Peces Raros - Spotify Sessions – Peces Raros (GANADOR)

X-Sex – Six Sex Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental EMPA Orquesta de Tango – EMPA (GANADOR)

Tangomorphosis – Pablo Estigarribia

Tango – José Colángelo Mejor Álbum Pop Alternativo Mi año gótico – Emmanuel Horvilleur

Hotcore – Taichu

En el Ciber – Benito Cerati

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso (GANADOR)

Tanya – Juana Rozas Mejor Álbum Rock Alternativo Exultante – Carca (GANADOR)

Ceremonia – 1915

Instantáneo – Viva Elástico

Quiero que lo que yo te diga sea un arma en tu arsenal – Winona Riders Exultante – Carca. Mejor Álbum Rock Pesado Vive – Claudio Marciello

Legado – A.N.I.M.A.L (GANADOR)

Alto Viaje – Corvex Mejor Álbum Urbano Gotti B – Tiago PZK

Quimera – Maria Becerra

166 (Deluxe) retirada – Milo J (GANADOR)

Saturación pop – Ysy A

Lamba – FMK Mejor Arte Cuerpos, vol.1 – Babasónicos (Diseño: Maxi Anselmo)

Doga – Juana Molina (Diseño: Alejandro Ros) (GANADOR)

Novela – Fito Páez (Diseño: Mondini, Pippa, Porras, Rompo & Zangari) Mejor Canción de Autor “Luciérnagas” – Milo J y Silvio Rodríguez (GANADORA)

“Hielo Fino” – Silvina Moreno

“Querida Yo” – Yami Safdie y Camilo Mejor Canción de Folklore “Décimas” – Maggie Cullen

“Puño y letra - Puentes Ep.01” – Duratierra y Eli Suárez

“Niño” – Milo J (GANADORA)

“El amor es un viento que regresa” – Los Nocheros Mejor Canción de Hip Hop / Rap “Cadenas” – Acru

“Fresh” – Trueno (GANADOR)

“Gil” – Milo J y Trueno

“Retirada” – Milo J

“PVSL” – Paulo Londra Fresh – Trueno. Mejor Canción de Rock “El gordo” – Marilina Bertoldi

“In the City” – Charly García & Sting (GANADORA)

“Volarte” – Eruca Sativa

“Pensando en Ella” – Dante Spinetta

“Advertencia” – Babasónicos

“Aliados en un viaje” – Divididos Mejor Canción de Tango “ La Marcha de la Bronca” – Quinteto Negro La Boca con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso (GANADORA)

“La Guitarra” – Melingo & Fito Páez

“Nada” – Ariel Ardit y Lidia Borda Mejor Canción en Vivo “Fanático (en vivo)” – Lali

“Inocente” – Nonpalidece Ft. La Delio Valdez

“La que puede, puede - Live at NPR Music’s Tiny Desk” – Ca7riel & Paco Amoroso (GANADORA)

“Sábado” – Cindy Cats

“La Taleñita” – Milo J & Campedrinos Mejor Canción de Pop “Perfecto Final” – Conociendo Rusia & Nathy Peluso

“El día del amigo” – Ca7riel & Paco Amoroso

“El Ritmo” – Bandalos Chinos

“Favorita” – Angela Torres

“Me Gusta” – Miranda! & TINI

“Mejor que vos” – Lali & Miranda! (GANADORA) Mejor Canción Pop Rock “33” – Lali & Dillom

“#Tetas” – Ca7riel & Paco Amoroso (GANADORA)

“Barry Lindo” – El Kuelgue

“Tus Cosas (Ft. Airbag)” – Tan Bionica

“Desastres Fabulosos” – Conociendo Rusia & Jorge Drexler Lali & Dillom. Mejor Canción de Cuarteto “Julieta & Romeo (En Vivo)” – Ian Lucas & Q’ Lokura

“Tu misterioso alguien (cuarteto)” – Luck Ra feat. Miranda! (GANADORA)

“Carita Triste” – Q’Lokura & Los Herrera

“Hielo, vino y coca” – Los Tabaleros & Los Caligaris

“No se ve / Chingón” – Desakta2

“DIOS” – Ulises Bueno

“Otra Poesía” – L-Gante & La K’onga Mejor Canción Tropical / Cumbia “Me Contó Un Pajarito” – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas

“Con Otra” – Cazzu

“Si No Es Muy Tarde - Versión Cumbia” – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD (GANADOR)

“Amiga Traidora (Cumbia TexMex)” – Angela Leiva

“Echar de Menos” – Ke Personajes

“Tu jardín con enanitos” – Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles Mejor Canción Urbana “Sin cadenas” – Paulo Londra

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee

“Olimpo” – Milo J (GANADOR)

“Cruz” – Trueno & Feid

“Historia” – Ramma Mejor Colaboración “Loco un poco” – Turf & Lali

“Tu misterioso alguien (cuarteto)” – Luck Ra feat. Miranda!

“Campera de cuero” – Los Tabaleros & Las Pastillas del Abuelo

“Jangadero” – Milo J & Mercedes Sosa

“Mi Vida” – Tan Bionica & Andrés Calamaro

“In the City” – Charly García & Sting (GANADORA)

“Mejor que vos” – Lali & Miranda!

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee Mejor Colección de Catálogo Pelusón of Milk (Remasterizado 2025) – Luis Alberto Spinetta

Suiza 1980 (Remastering 2025) – Mercedes Sosa (GANADORA)

Adiós Sui Generis (50 años) – Sui Generis Mejor Nuevo Artista María Wolff

Blair (GANADORA)

Little Boogie & Stereo

Cindy Cats

Tuli

La Ferni

Sofía de Ciervo

Mia Folino

Las Tussi

Chechi de Marcos

143leti Mejor Videoclip Corto “El gordo” – Marilina Bertoldi

“Bajo De La Piel” – Milo J (GANADOR)

“#Tetas” – Ca7riel & Paco Amoroso

“In the City” – Charly García & Sting

“Advertencia” – Babasónicos Bajo De La Piel – Milo J. Mejor Videoclip Largo Todo Es Folklore – Los Tabaleros

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso (GANADOR)

La Vida Era Más Corta – Milo J

No vayas a atender cuando el demonio llama (Full Album) – Lali

Sonidos, barro y piel - Documental sobre la grabación de Divididos – Divididos Productor del Año Nico Cotton

Evlay (GANADOR)

Gustavo Santaolalla

Cachorro López

Marilina Bertoldi

Tatool

Mauro De Tommaso

Milo J

Santiago Alvarado Premio Carlos Gardel 2026 a la Trayectoria Los Nocheros

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