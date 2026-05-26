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26 de mayo de 2026 - 11:24
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Mirtha Legrand se emocionó al recordar la inauguración del Obelisco

El Obelisco cumplió 90 años y Mirtha Legrand contó que sus padres la llevaron a disfrutar de ese momento tan especial cuando era muy pequeña.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Mirtha Legrand y su recuerdo del Obelisco

Mirtha Legrand y su recuerdo del Obelisco

Mirtha Legrand en la inauguración del Obelisco (Foto: eltrece)

Mirtha Legrand en la inauguración del Obelisco (Foto: eltrece)

Mirtha Legrand fue una de las protagonistas de los festejos por los 90 años del Obelisco de Buenos Aires al enviar un mensaje especial en el que recordó su vínculo con el histórico monumento porteño. La celebración incluyó shows musicales, mapping 3D, intervenciones artísticas y visitas guiadas.

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"Mis padres me trajeron para ver la inauguración del Obelisco cuando tenía apenas unos días” "Mis padres me trajeron para ver la inauguración del Obelisco cuando tenía apenas unos días”

El recuerdo de Mirtha Legrand

Durante el homenaje, la conductora contó que sus padres la llevaron a conocer el Obelisco cuando era muy chica, poco después de su inauguración en 1936. “Mis padres me trajeron para ver la inauguración del Obelisco cuando tenía apenas unos días”, expresó en el mensaje que fue proyectado durante el evento.

La conductora apareció en pantalla con su clásico carisma y comenzó el saludo con humor. “Hola, buenas tardes. Soy Mirtha Legrand, si no me reconocieron. Y no quería estar ajena hoy que se homenajea a nuestro amado y querido Obelisco”, expresó ante el aplauso de los presentes.

Luego, la diva de la televisión argentina compartió un recuerdo muy especial vinculado a su infancia y reveló que estuvo presente durante la inauguración del monumento en 1936. “Quiero que ustedes sepan que yo soy nacida en la provincia de Santa Fe, en Villa Cañás, y nuestros padres nos trajeron para ver la inauguración del Obelisco cuando tenía apenas unos días”, relató emocionada.

“Teníamos ocho años y nos alojamos en un hotel sobre la avenida 9 de Julio. Lo mirábamos y no podíamos creerlo”, contó la conductora, quien actualmente tiene 99 años y nació incluso antes de la construcción del monumento. Además, definió al ícono porteño como “algo amado, querido y adorado por los argentinos”, lo que dejó en claro el fuerte valor simbólico que tiene para la identidad nacional.

Sobre el final del video, la diva cerró con una frase cargada de emoción y patriotismo: “Feliz día queridísimo Obelisco de la porteña Ciudad de Buenos Aires. Arriba la Argentina. Con todo mi amor les habla Mirtha Legrand”. El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, recibió cientos de comentarios al respecto. “¡Que privilegiada Mirtha! Ser parte y observadora de todos los acontecimientos, hitos de la humanidad... Grande Mirtha”; “Si vino cuando el Obelisco tenía unos días, técnicamente no vino a la inauguración, vino después” y “Mis respetos a la reina absoluta”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.

Embed - MIRTHA LEGRAND RECORDÓ LA INAUGURACIÓN DEL OBELISCO

Un homenaje por los 90 años

El Obelisco fue inaugurado en 1936 y este año cumplió 90 años como uno de los emblemas más reconocidos del país. En ese marco, la palabra de Mirtha Legrand tuvo un peso especial por su historia personal y por su lugar como una de las grandes figuras de la televisión argentina.

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