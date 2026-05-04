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4 de mayo de 2026 - 11:17
Espectáculos.

¿Cuándo vuelve Mirtha Legrand a la televisión?

En un contexto marcado por varias semanas de dudas y versiones cruzadas, Juana Viale confirmó públicamente el esperado regreso a la TV de Mirtha Legrand.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Juana Viale terminó con el misterio y reveló cuándo vuelve Mirtha Legrand al programa.

Juana Viale terminó con el misterio y reveló cuándo vuelve Mirtha Legrand al programa.

Juana Viale terminó con los rumores en torno a la ausencia de Mirtha Legrand y llevó calma al público al confirmar la fecha de regreso de la histórica figura. La conductora encabezó la emisión del sábado 2 de mayo, mientras se aguarda el retorno de su abuela a la televisión, con Julián Weich, Luciana Geuna, María O'Donnell y Miguel Ángel Boggiano.

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Antes de dar inicio al tradicional intercambio con los invitados, decidió aclarar la situación y relatar cómo fue el encuentro que mantuvieron durante la semana. Juana Viale explicó que sigue respetando el rol que ocupa su abuela en el programa.

En medio de semanas de incertidumbre, Juana Viale alzó la voz y finalmente confirmó la tan esperada fecha de regreso a la televisión de Mirtha Legrand.

“Aún cuidando el lugar que es el de mi abuela. Estuve con ella el miércoles por la noche y estaba divina, montadísima, espléndida, y ya empezó la aguja a picar”, comentó al describir el estado físico y anímico que observó en ella.

A su vez, confirmó que Mirtha Legrand ya tendría definido su regreso al ciclo: “Seguramente el sábado (9 de mayo) esté acá entre nosotros, veremos. Si no, me tendrán a mí; me tendrán que aguantar otro sábado más”, cerró con humor.

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Dónde fue vista Mirtha Legrand

La reciente falta de apariciones de Mirtha Legrand despertó preocupación entre sus seguidores y tuvo amplia repercusión en todo el país. Su figura, históricamente central en la televisión argentina, hace que cualquier información vinculada a su estado de salud genere inmediata atención pública.

En ese marco, fue la propia conductora quien buscó llevar calma al público al referirse a su situación. En una conversación con Ángel de Brito, detalló que atravesó un cuadro de bronquitis, aunque remarcó que su evolución es positiva y que está siguiendo las indicaciones médicas correspondientes.

Juana Viale terminó con el misterio y reveló cuándo vuelve Mirtha Legrand al programa.

El cuadro habría comenzado luego de su asistencia a la obra Rocky, encabezada por Nicolás Vázquez, en un contexto de bajas temperaturas dentro de la sala teatral que habrían afectado su estado general. A partir de ese episodio se iniciaron síntomas respiratorios que generaron cierta inquietud, aunque con el correr de los días fueron disminuyendo hasta mejorar de forma progresiva.

Juana Viale terminó con el misterio y reveló cuándo vuelve Mirtha Legrand al programa.

En ese contexto, una aparición reciente volvió a colocarla en el centro de la atención pública. Mirtha Legrand estuvo presente en el cumpleaños de Elvira Guaraz, su histórica colaboradora, lo que no pasó desapercibido.

“Ayer cumplió años Elvira y Mirtha Legrand, la leyenda, no solo está recuperada: está mejor que nunca. ¡¡¡Alegrón!!! Retoma la TV esta semana próxima”, publicó Débora D'Amato en su cuenta de X.

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