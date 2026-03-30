Mirtha Legrand le hizo una tensa pregunta a Lizy Tagliani: cómo fue el momento

Lizy Tagliani estuvo como invitada en el ciclo de Mirtha Legrand en eltrece y vivió uno de los pasajes más emotivos del programa. La actriz se emocionó al evocar a su madre y los momentos difíciles de su infancia , y la conversación se volvió más íntima cuando la conductora le formuló una pregunta muy personal .

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Impactada por su relato, Mirtha fue al punto: “ Lizy, ¿cuándo decidiste que querías ser mujer? ”. La humorista contestó con absoluta franqueza durante La Noche de Mirtha .

Durante su visita a La Noche de Mirtha , Lizy Tagliani se abrió sobre su proceso de identidad de género y su historia personal , generando uno de los momentos más emotivos del programa.

La conversación se volvió profundamente íntima cuando Mirtha Legrand le preguntó directamente sobre su transformación : “ ¿Cuándo decidiste que querías ser mujer? ¿De chica? ”. Lizy respondió con total sinceridad : “ Desde chica. Puntualmente, desde los siete años ”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/RPN_Oficial/status/2038085973070733640&partner=&hide_thread=false MIRTHA PREGUNTÓ Y LIZY RESPONDIÓ



"¿Y cuándo decidiste que querías ser mujer?"



"¿Y cómo se manifestaba?"



"¿Qué hacías?"



"Perdón que te haga esta pregunta" pic.twitter.com/i0s8Vbt9Js — Revolución Popular (@RPN_Oficial) March 29, 2026

Al ser consultada sobre cómo se expresaba esa identidad en su infancia, la humorista explicó: “Con la ropa, con los gustos. Tenía mucha admiración por mi mamá, por las mujeres…”. Reconociendo la intimidad de la pregunta, Mirtha pidió disculpas, a lo que Lizy respondió: “No, me encanta. De hecho, es una pregunta que le respondí a mi hijo. El otro día me dijo: ‘Mi mamá es un varón’”.

Sobre cómo abordó el tema con su hijo, Lizy contó: “Me fui con el nene al living y le dije: ‘Un poco de razón tenés. Mamá, de chiquita, era como vos, un varón. Pero con el tiempo se dio cuenta de que le faltaba algo, que quería ser una nena’”.

La emotiva charla de Mirtha Legrand con Lizy Tagliani que terminó en lágrimas.

En ese momento, Mirtha la miró con ternura y destacó su recorrido: “Qué vida brava has tenido. Pero has logrado casi todo en la vida, por no decir todo. Sos lo que querés”. Lizy cerró la emotiva charla con lágrimas en los ojos, afirmando: “Sí, y soy feliz”.