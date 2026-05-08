viernes 08 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de mayo de 2026 - 14:20
Espectáculos.

Mirtha Legrand será homenajeada por la Corona española

Mirtha Legrand recibirá la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, una de las distinciones civiles más importantes de España.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La actriz Mirtha Legrand fotografiada por Annemarie Heinrich en 1948.

La actriz Mirtha Legrand fotografiada por Annemarie Heinrich en 1948.

image
Marcela Tinayre Mirtha Legrand y Juana Viale

Marcela Tinayre Mirtha Legrand y Juana Viale

Mirtha Legrand será homenajeada por la Corona española con la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, una de las distinciones civiles más importantes que otorga España a ciudadanos extranjeros. El reconocimiento llega en plena vigencia profesional de la conductora, a los 99 años, y será formalizado por el rey Felipe VI.

Lee además
Mirtha Legrand.
¡Felicidades!

Mirtha Legrand cumple 99 años: la vida de la gran diva de la TV argentina
La picante pregunta de Mirtha Legrand a Mauricio Dayub: los detalles.
Espectáculos

La picante pregunta de Mirtha Legrand a Mauricio Dayub: los detalles

La ceremonia había sido programada originalmente para abril en el Palacio Salas Dodero, en Palermo Chico, pero fue reprogramada por cuestiones de agenda y salud. La entrega se realizará en Buenos Aires en las próximas semanas, luego de una conversación entre Mirtha y el embajador español en Argentina, Joaquín María de Arístegui.

Qué premio recibirá Mirtha Legrand

La conductora será distinguida con la Cruz de Oficial de Isabel la Católica, un reconocimiento que España entrega a personas que realizaron aportes destacados en el ámbito civil y que contribuyeron a fortalecer vínculos con la comunidad internacional.

El Reglamento de la Orden de Isabel la Católica, aprobado por Real Decreto, establece que su objetivo es premiar “comportamientos extraordinarios de carácter civil” realizados por personas españolas o extranjeras que beneficien a España o favorezcan sus relaciones de amistad y cooperación con el resto del mundo.

En el caso de Mirtha, la distinción reconoce su aporte a la cultura y su proyección internacional como una de las figuras más importantes de la televisión argentina.

image

Dónde y cuándo será la ceremonia

La entrega será encabezada por el rey Felipe VI de España y formalizada en Buenos Aires. Por ahora, no se informó una fecha definitiva, ya que el acto original fue reprogramado.

El reconocimiento se suma a otras distinciones internacionales que recibió Mirtha durante su carrera. En 2022, la conductora fue homenajeada con la Orden Nacional de la Legión de Honor en la Embajada de Francia, otro galardón que destacó su trayectoria y su lugar dentro de la cultura argentina.

Qué significa la Orden de Isabel la Católica

La Real y Americana Orden de Isabel la Católica fue creada en 1815, durante el reinado de Fernando VII. Con el tiempo, la distinción amplió su alcance y pasó a reconocer a personalidades civiles que favorecen los lazos de España con otros países, especialmente del mundo iberoamericano.

La insignia que recibirá Mirtha tiene una cruz esmaltada en blanco, detalles dorados y una corona de laureles. En el centro aparecen las Columnas de Hércules y el lema “Plus Ultra”, símbolos asociados a la historia y proyección de la monarquía española.

Entre las personalidades argentinas que ya fueron distinguidas con esta orden figuran Eva Perón, Dolores “Lola” Membrives, Isabel Perón y Juliana Awada.

Marcela Tinayre Mirtha Legrand y Juana Viale
Marcela Tinayre Mirtha Legrand y Juana Viale

Marcela Tinayre Mirtha Legrand y Juana Viale

La historia de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand, nacida como Rosa María Juana Martínez Suárez, comenzó su carrera artística en el cine cuando era adolescente. Su camino en la pantalla grande inició a los 14 años y luego se convirtió en una de las figuras centrales del espectáculo argentino.

A lo largo de su trayectoria participó en 36 películas, entre ellas clásicos del cine nacional como Los martes, orquídeas, La pequeña señora de Pérez, La patota y En la ardiente oscuridad. Su elegancia, presencia y popularidad la convirtieron rápidamente en una de las grandes estrellas de la época dorada del cine argentino.

En televisión, su nombre quedó asociado para siempre a los almuerzos. El ciclo comenzó el 3 de junio de 1968 bajo el nombre Almorzando con las estrellas y luego pasó a identificarse como Almorzando con Mirtha Legrand. Desde entonces, el formato se transformó en un emblema de la televisión argentina y en una mesa por la que pasaron presidentes, artistas, deportistas, empresarios y figuras de la vida pública.

A los 99 años, Mirtha continúa activa y vigente, con una carrera que une cine, televisión, cultura popular y reconocimiento internacional.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mirtha Legrand cumple 99 años: la vida de la gran diva de la TV argentina

La picante pregunta de Mirtha Legrand a Mauricio Dayub: los detalles

Mirtha Legrand le hizo una tensa pregunta a Lizy Tagliani: cómo fue el momento

¿Cuándo vuelve Mirtha Legrand a la televisión?

La prenda argentina que se roba las miradas en "El diablo viste a la moda 2"

Lo que se lee ahora
Quién es la DJ argentina elegida por Bizarrap que conquista el mundo. video
Espectáculos.

De Córdoba a Ibiza: ¿Quién es la DJ argentina que conquistó el universo de Bizarrap?

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Confirman dos muertos y tres heridos en el choque de Ruta 66 video
Policiales.

Confirman dos muertos y tres heridos en el choque de Ruta 66

El fiscal confirmó cuáles serían las causas del choque frontal en Alto Comedero video
Jujuy.

El fiscal confirmó cuáles serían las causas del choque frontal en Alto Comedero

Choque sobre Ruta 66 video
Policiales.

Choque fatal en Alto Comedero: hay corte total sobre Ruta 66

Viento en Jujuy. video
SMN.

Alerta amarilla en Jujuy por fuertes vientos: en qué lugares y a qué hora

Hantavirus: qué dijo un infectólogo jujeño sobre la variante que se transmite entre personas video
Jujuy.

Hantavirus: qué dijo un infectólogo jujeño sobre la variante que se transmite entre personas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel