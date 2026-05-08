Mirtha Legrand será homenajeada por la Corona española con la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica , una de las distinciones civiles más importantes que otorga España a ciudadanos extranjeros. El reconocimiento llega en plena vigencia profesional de la conductora, a los 99 años, y será formalizado por el rey Felipe VI.

La ceremonia había sido programada originalmente para abril en el Palacio Salas Dodero , en Palermo Chico, pero fue reprogramada por cuestiones de agenda y salud. La entrega se realizará en Buenos Aires en las próximas semanas, luego de una conversación entre Mirtha y el embajador español en Argentina, Joaquín María de Arístegui.

La conductora será distinguida con la Cruz de Oficial de Isabel la Católica , un reconocimiento que España entrega a personas que realizaron aportes destacados en el ámbito civil y que contribuyeron a fortalecer vínculos con la comunidad internacional.

El Reglamento de la Orden de Isabel la Católica , aprobado por Real Decreto, establece que su objetivo es premiar “comportamientos extraordinarios de carácter civil” realizados por personas españolas o extranjeras que beneficien a España o favorezcan sus relaciones de amistad y cooperación con el resto del mundo.

En el caso de Mirtha, la distinción reconoce su aporte a la cultura y su proyección internacional como una de las figuras más importantes de la televisión argentina.

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Dónde y cuándo será la ceremonia

La entrega será encabezada por el rey Felipe VI de España y formalizada en Buenos Aires. Por ahora, no se informó una fecha definitiva, ya que el acto original fue reprogramado.

El reconocimiento se suma a otras distinciones internacionales que recibió Mirtha durante su carrera. En 2022, la conductora fue homenajeada con la Orden Nacional de la Legión de Honor en la Embajada de Francia, otro galardón que destacó su trayectoria y su lugar dentro de la cultura argentina.

Qué significa la Orden de Isabel la Católica

La Real y Americana Orden de Isabel la Católica fue creada en 1815, durante el reinado de Fernando VII. Con el tiempo, la distinción amplió su alcance y pasó a reconocer a personalidades civiles que favorecen los lazos de España con otros países, especialmente del mundo iberoamericano.

La insignia que recibirá Mirtha tiene una cruz esmaltada en blanco, detalles dorados y una corona de laureles. En el centro aparecen las Columnas de Hércules y el lema “Plus Ultra”, símbolos asociados a la historia y proyección de la monarquía española.

Entre las personalidades argentinas que ya fueron distinguidas con esta orden figuran Eva Perón, Dolores “Lola” Membrives, Isabel Perón y Juliana Awada.

Marcela Tinayre Mirtha Legrand y Juana Viale Marcela Tinayre Mirtha Legrand y Juana Viale

La historia de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand, nacida como Rosa María Juana Martínez Suárez, comenzó su carrera artística en el cine cuando era adolescente. Su camino en la pantalla grande inició a los 14 años y luego se convirtió en una de las figuras centrales del espectáculo argentino.

A lo largo de su trayectoria participó en 36 películas, entre ellas clásicos del cine nacional como Los martes, orquídeas, La pequeña señora de Pérez, La patota y En la ardiente oscuridad. Su elegancia, presencia y popularidad la convirtieron rápidamente en una de las grandes estrellas de la época dorada del cine argentino.

En televisión, su nombre quedó asociado para siempre a los almuerzos. El ciclo comenzó el 3 de junio de 1968 bajo el nombre Almorzando con las estrellas y luego pasó a identificarse como Almorzando con Mirtha Legrand. Desde entonces, el formato se transformó en un emblema de la televisión argentina y en una mesa por la que pasaron presidentes, artistas, deportistas, empresarios y figuras de la vida pública.

A los 99 años, Mirtha continúa activa y vigente, con una carrera que une cine, televisión, cultura popular y reconocimiento internacional.