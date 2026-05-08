La prenda argentina que se roba las miradas en "El diablo viste a la moda 2"

La moda argentina desembarca en una de las películas más esperadas del mundo fashion. La actriz Simone Ashley lucirá una prenda creada por los argentinos Fabiana del Río y Daniel Lombardi en The Devil Wears Prada 2, la continuación del clásico film que marcó a toda una generación.

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Se trata de un sweater tejido off shoulders en tono bordó con bordados artesanales y un chal a juego, confeccionado en tiempo récord por el equipo creativo de TOA. La producción reunió trabajo artesanal realizado entre Buenos Aires, Córdoba y Nueva York.

La noticia generó repercusión en el mundo de la moda porque representa un nuevo reconocimiento internacional para el diseño argentino dentro de una de las franquicias más influyentes de la industria fashion.

Según trascendió, la prenda había sido creada originalmente para Meryl Streep, quien vuelve a interpretar a Miranda Priestly en la secuela.

Sin embargo, cambios en algunas escenas modificaron el destino del diseño y finalmente terminó en manos de Simone Ashley, la actriz que se suma a la película como la nueva “Emily”.

El cambio no alteró la esencia de la pieza. El sweater mantuvo el trabajo artesanal en lana y el estilo sofisticado que caracteriza a la dupla creativa argentina.

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Un trabajo artesanal entre Argentina y Nueva York

El desarrollo del look demandó apenas 20 días de producción. Durante ese tiempo, distintos equipos trabajaron de manera simultánea en Argentina y Estados Unidos para terminar la prenda.

El diseño combina una estructura relajada con detalles bordados en mangas y terminaciones, elementos que forman parte de la identidad visual de Fabiana del Río y Daniel Lombardi.

La incorporación de una pieza argentina a The Devil Wears Prada 2 vuelve a poner en escena el valor del trabajo artesanal local dentro de producciones internacionales vinculadas al lujo y la alta moda.

Simone Ashley se consolida como nueva referente fashion

En paralelo a su participación en la película, Simone Ashley protagonizó la tapa de The Sunday Times Style con una producción inspirada en la estética de la película.

Uno de los estilismos más comentados mostró a la actriz con un abrigo dorado de gran volumen y textura brillante. En otra imagen apareció con un vestido lencero marfil con detalles románticos y maquillaje natural.

El tercer look presentó una estética más ejecutiva y retro, con un vestido satinado color caramelo firmado por Anthony Vaccarello para YSL, acompañado por gafas oversized y accesorios vinculados al universo corporativo de la película.

El antecedente argentino en “And Just Like That”

No es la primera vez que Fabiana del Río y Daniel Lombardi llegan a una producción internacional. Tiempo atrás, ambos diseñadores realizaron el sweater turquesa que utilizó Sarah Jessica Parker en And Just Like That....

Ese antecedente posicionó nuevamente al diseño argentino dentro de las producciones audiovisuales más importantes de la moda y el entretenimiento global.