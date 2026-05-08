De Córdoba a Ibiza: ¿Quién es la DJ argentina que conquistó el universo de Bizarrap?

Todo comenzó con un amigo en común , un mensaje inicial por Instagram y una invitación inesperada . Esa secuencia llevó a la DJ Cande Gariso a encontrarse cara a cara con un Bizarrap completamente distinto al que suele mostrarse públicamente: sin gorra , sin anteojos y alejado de la estética que lo caracteriza.

En un camarín privado , a pocos metros de la cabina de Amnesia Ibiza , surgió una conexión inesperada que terminaría marcando un antes y un después en su carrera. A partir de ese encuentro casual nació un vínculo de confianza que impulsó a Gariso a convertirse en DJ residente durante dos temporadas de la fiesta IBizarrap , dentro de uno de los boliches más emblemáticos del mundo .

Actualmente, su carrera se desarrolla entre distintos países y este sábado llevará su música al Obelisco , en medio del ritmo y la intensidad de la noche porteña . Con apenas 23 años , la historia de Cande Gariso parece construida a partir de decisiones impulsadas por la intuición y la determinación .

En Córdoba , la ciudad donde nació, la música comenzó siendo una curiosidad hasta convertirse en el camino que eligió para su vida. “Mis primeros pasos” fueron en una academia que quedaba cerca de casa, aunque en realidad era una escuela de modelos que ofrecía un curso de DJ de tres meses. “Probé canto, piano” , pero nada me convencía. “Vi las pancartas en el shopping y así empecé” , recordó.

A los 15 años, el desafío principal era lanzarse a tocar, pese a que por su edad todavía tenía limitado el acceso a gran parte de los boliches. “Arranqué por el interior de Córdoba”, San Luis, La Pampa. Después sí, migré a la capital. No recuerdo la primera vez exacta que toqué en Córdoba, pero sí que un amigo me pasó un scouting y terminé en la pista de electrónica de un boliche que solía frecuentar, aunque yo venía del urbano”, contó Cande Gariso.

Su propuesta se centra en el reggaetón y sus variantes, y se expande hacia formatos Latin y Afro House con acapellas, adaptándose a distintos contextos, públicos y escenarios sin perder identidad.

La inquietud por crecer profesionalmente la empujó a cruzar fronteras, aunque el proceso fue gradual. Cande Gariso recuerda que, en un principio, viajó a Barcelona con un pasaje pensado apenas para dos meses de vacaciones. Era verano, había playa, vida nocturna y una energía que convertía a la ciudad en un escenario ideal para intentar abrirse camino. Sin embargo, adaptarse no resultó sencillo. “Como todo DJ”, siempre vemos qué podemos hilar con trabajo. El principal desafío fue el cambio de música. El urbano en ambos lados del Atlántico es muy distinto. “Hay que cambiar el chip” cada vez que vas y venís. Son gustos, músicas y timings diferentes”, explicó.

De un pedido inesperado a un recuerdo imborrable

El vínculo con Bizarrap tuvo una mezcla de casualidad y decisión. Todo comenzó gracias a un amigo de Rosario que la acercó al manager artístico de Amnesia Ibiza, uno de los clubes más icónicos de la escena electrónica internacional y reconocido por sus fiestas en la Terraza y el Main Room. “Él presentó mi propuesta” al equipo de Biza y el OK llegó desde ahí, recordó Cande Gariso.

Cande Gariso junto a Duki, uno de los precursores de la explosión del trap latino en Argentina.

El primer acercamiento, como suele ocurrir en estos tiempos, se dio a través de las redes sociales. “Me dijeron que nadie podía pasar al camarín”, pero no dudé: le escribí por Instagram y me respondió rápido. Me dijo que cuando terminara su set me acercara. “Fui la única DJ” que pudo verlo de cerca durante su residencia. Cuando entré, estaba sin gorra ni anteojos, casi no lo reconocí”, contó entre risas Cande Gariso sobre su encuentro con Bizarrap.

Aquel momento terminó con la grabación de un video dedicado a los argentinos que estaban en Europa y marcó el inicio de un vínculo que luego se transformó tanto en una relación laboral como personal.

Uno de los episodios que más recuerda ocurrió cuando la invitaron a musicalizar el after party de la residencia, un encuentro privado compartido por Bizarrap junto a amigos y personas de su entorno. A diferencia de la energía intensa de la pista principal, el ambiente de esa celebración tenía un tono mucho más relajado y cercano.

Entre charlas, tragos y música elegida sobre la marcha, Cande Gariso se puso al frente de la cabina con la emoción de sentirse parte de un espacio exclusivo. En medio de esa atmósfera íntima, Bizarrap se le acercó con un pedido totalmente inesperado que incluso sorprendió a la propia DJ.

Este sábado, Cande Gariso será el centro de todas las miradas en avenida Corrientes y 9 de Julio.

“Cuando estaba por cerrar mi set”, Biza me pide una canción que no tenía. Me puse a descargarla ahí mismo, a contrarreloj. Cuando finalmente la puse, él vino saltando, me agarró las dos manos y empezamos a saltar juntos. “Hacé una captura mental de este momento”, me dije. Y hasta hoy la tengo guardada”.

Después de sus dos temporadas dentro de la fiesta de Bizarrap, la carrera de Cande Gariso continuó expandiéndose con shows en escenarios y festivales de distintos puntos del mundo. Entre ellos aparecen Open Park, Marchica, Starlite Festival, además de presentaciones en Stage Music Park, P12 y el Festival BA Joven, entre muchos otros eventos.

Estilo e identidad musical de Cande Gariso

El estilo musical que construye refleja esa misma mezcla que atraviesa su vida cotidiana. Desde la cabina, Cande Gariso apuesta por sonidos que combinan géneros y rompen etiquetas. Mientras observa la reacción del público en la pista, analiza el clima de la noche y detecta el instante justo para cambiar la energía. “En 2021” entre los jóvenes empezó a sonar el “techengue”, una mezcla de house y vocales de reggaetón. Esas canciones eran comodines en la pista y funcionaban tan bien que empecé a hacer videos para YouTube. “Hoy, mis sets son pura fusión”, explicó.

A los 23 años, Cande Gariso construyó un camino propio entre Córdoba, Madrid e Ibiza.

Su forma de trabajar tiene un costado muy manual y minucioso. La prueba constante de sonidos se volvió parte de su rutina diaria, en largas jornadas donde mezcla ideas, modifica detalles y persigue una identidad propia en cada producción. Cada remix surge como una construcción singular, primero pensada para satisfacer su propia búsqueda artística y luego para impactar en la pista. “Mis ediciones y remixes arrancan en mis sets”, cuando siento que a una canción le falta o le sobra algo. Hago los arreglos en Ableton (el programa de producción) y los pruebo en vivo. “Siempre busco que suene exactamente como quiero”, explicó Cande Gariso.

Para alguien que pasa gran parte de su tiempo entre distintos países, las comparaciones entre escenas musicales terminan siendo inevitables. Cande Gariso conoció de cerca las diferencias que existen entre ambos mercados, desde la organización de los eventos hasta la consideración que recibe cada género musical. Esa experiencia la obligó a adaptarse a realidades muy distintas, aunque sin dejar de notar los contrastes. En ese marco, señala que en España “la estructura DJ de urbano es mucho más armada, casi con la misma seriedad que la electrónica, mientras que en Argentina, el urbano está infravalorado y no se le da la misma importancia”.

La DJ Cande Gariso.

El regreso de Cande Gariso al Obelisco

Este sábado 9 de mayo, desde las 18, Cande Gariso tendrá un papel protagónico en el cruce de la avenida Corrientes y 9 de Julio. La DJ formará parte de la definición de TOMA EL JUEGO, el certamen de fútbol urbano impulsado por Nike. “Las expectativas son enormes”. Para el set preparé algo con mucho ADN argentino, desde lo nuevo hasta lo clásico: reggaetón, urbano, latino... “Quiero que la gente baile, que se emocione”, que se acuerde de canciones que la marcaron y que descubra otras nuevas. “Va a ser una fiesta total”, aseguró.

Para Cande Gariso, esta convocatoria tiene un significado que va mucho más allá de lo laboral y adquiere un valor profundamente personal. “Tocar en el Obelisco representa orgullo”. Es ese momento donde ves el fruto de un camino que muchas veces se hace a ciegas, sin saber bien hacia dónde vas. “Y de repente, mirás para atrás y entendés todo”, expresó.

Este sábado, llevará su fusión de ritmos al Obelisco y le adelantó a Infobae cómo será su show.

Actualmente, su rutina transcurre entre viajes, festivales y presentaciones repartidas entre Europa y Latinoamérica. “Tres meses antes” ya sabemos dónde vamos a estar y armamos la agenda. Ahora arranqué con una agencia española que me lleva los bookings en Europa. En Argentina, cuando voy, aviso en redes (@candegariso) que el booking está abierto y ahí empiezan a salir fechas. “Después de tres años de idas y vueltas”, ya tenemos marcados los momentos clave para estar en cada lugar”, contó.

El corto plazo de Cande Gariso sigue marcado por los viajes, las giras y la aparición de nuevos escenarios por conquistar. Adaptarse a públicos distintos y a culturas musicales diversas forma parte tanto de su crecimiento artístico como de su experiencia personal. “Después del Obelisco” tengo fechas en Latinoamérica y ya vuelvo a Madrid para arrancar la temporada europea. “El verano allá es una explosión”, hay que estar preparado”, explicó.

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Sobre sus próximos objetivos, la DJ aseguró que atraviesa una etapa de exploración musical en busca de una identidad sonora propia. “Mi meta ahora es definirme” en un género o grupo de géneros que sean realmente míos. Estoy explorando con todo lo que escucho y se me hace agradable al oído. “Cuando encuentre ese sonido”, sé que el camino va a ser solo para adelante, concluyó.