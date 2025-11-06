jueves 06 de noviembre de 2025

6 de noviembre de 2025 - 20:15
Regreso histórico.

Bizarrap con Daddy Yankee: "Este es el sueño más grande de todos"

Bizarrap estrenó la BZRP Music Session #0/66 con Daddy Yankee y la definió como “el sueño más grande”.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Bizarrap con Daddy Yankee

Bizarrap con Daddy Yankee

Bizarrap y Daddy Yankee estrenaron la BZRP Music Session #0/66 y el lanzamiento agitó al instante el universo del reggaetón. No solo porque se trata del regreso musical de una de las máximas leyendas del género, que en 2022 había anunciado su retiro, sino porque el propio productor argentino la presentó como “el sueño más grande de todos”.

El video.

Charly García
Música.

El video ya acumulaba cientos de miles de reproducciones y reacciones de artistas, influencers y deportistas. La sesión sorprendió desde el título: en lugar de seguir la secuencia habitual, Bizarrap eligió el número “0/66”, una marca simbólica para abrir una nueva etapa en su serie de colaboraciones.

En lo musical, el beat mezcla mambo con el reggaetón clásico que definió los 2000 y que tiene a Daddy Yankee como uno de sus fundadores. El resultado es una pieza que dialoga con la nostalgia del género pero mantiene la impronta moderna y minimalista del productor argentino.

Embed - DADDY YANKEE || BZRP Music Sessions #0/66

Referencias bíblicas, barrio y renacer

Daddy Yankee deja claro que vuelve con mensaje propio: “Nueva temporada ya empezó, dale play”. A lo largo de la letra combina códigos de su Puerto Rico natal, guiños a la época de “Gasolina” y una línea espiritual muy marcada.

“Cuando me vaya de aquí nada me llevo. Solo me voy con un amor verdadero”. Esa estrofa condensa el rumbo que tomó el artista en los últimos años, volcado a la fe cristiana y a presentaciones religiosas, pero sin renunciar a su identidad musical.

Un estreno en medio de un frente judicial

El lanzamiento también llega en un contexto personal complejo para el puertorriqueño. En los últimos meses se conoció la disputa legal con su exesposa y exrepresentante, Mireddys González, por el uso comercial de las marcas “Daddy Yankee” y “DY”.

Ese conflicto lo llevó incluso a publicar su último material solo con las siglas, en plena etapa de redefinición profesional. Por eso, líneas como “a nadie yo le debo” o “los pies en la tierra, siempre mirando al cielo” pueden leerse como una declaración de independencia artística.

Reacción inmediata de fans y figuras

La sesión no tardó en volverse tema del día. El piloto argentino Franco Colapinto, amigo de Bizarrap, escribió: “Esto es un escándalo. La session 0 tenía que ser la mejor de la historia”. Desde el streaming, Nicolás Occhiato soltó un “Ufff” con emojis de fuego. Y en redes los fans celebraron el regreso del “Big Boss”: “Daddy Yankee recargado”, “volvió más poderoso que nunca”, “ese flow no lo tiene nadie”, fueron algunos de los mensajes que se repitieron.

La sesión #0/66 de Bizarrap con Daddy Yankee despierta furor en redes sociales.
Bizarrap y Daddy Yankee revolucionan las redes con el anuncio de su colaboración.

Bizarrap y Daddy Yankee revolucionan las redes con el anuncio de su colaboración.

Un hito para Bizarrap

Para el productor argentino, la #0/66 es más que otra colaboración viral. Él mismo lo dijo en X: casi nunca escribe, pero esta vez lo hizo para dejar asentado que trabajar con Daddy Yankee era el objetivo máximo. Con esta sesión, Biza suma a una de las figuras que faltaban en su lista y ratifica que su estudio en Buenos Aires se convirtió en un punto de paso obligado para las grandes leyendas del género urbano.

