lunes 01 de septiembre de 2025

1 de septiembre de 2025 - 15:31
Música.

Dos capos de la música juntos: esta será la nueva participación que hará Charly García

El cruce histórico entre dos capos de la música llega con Charly García y Sting con fecha confirmada lanzan una canción en conjunto.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Charly García

Charly García

La situación que muestra a Charly García en algo que parece ser un rodaje. (Fuente: captura Twitter/@BrunoDiaz78)

La situación que muestra a Charly García en algo que parece ser un rodaje. (Fuente: captura Twitter/@BrunoDiaz78)

Charly García y Sting se reencontraron en Buenos Aires antes del show del británico en el Movistar Arena.

Charly García y Sting se reencontraron en Buenos Aires antes del show del británico en el Movistar Arena.

 Palito Ortega dijo: “Uno tiene que estar preparado en la vida para afrontar todas las situaciones, siempre con el mismo amor”, al hacer referencia a la situación de salud mental por la que atraviesa su hijo Martín. 
Mientras filmaba una escena como Andy Sachs, la actriz se resbaló, cayó por las escaleras y terminó en el piso con total elegancia.
Embed

Cómo nación esta participación entre Charly García y Sting

El corazón de esta unión nació en febrero pasado, cuando Sting visitó Argentina para presentarse en el Movistar Arena. Allí, en los camarines, se produjo un encuentro íntimo con Charly García que fue inmortalizado en una foto compartida en redes sociales. A simple vista parecía solo un saludo entre colegas, pero ese cruce escondía algo más.

En aquel camarín comenzó a gestarse la idea de trabajar juntos. Lo que al principio parecía una conversación casual, con risas y confidencias, derivó en un plan concreto: grabar una canción en conjunto. La frase con la que ambos comunicaron el proyecto no fue azarosa: es una declaración de principios, un sello de identidad artística.

Charly García y Sting
Charly García y Sting se reencontraron en Buenos Aires antes del show del británico en el Movistar Arena.

Charly García y Sting se reencontraron en Buenos Aires antes del show del británico en el Movistar Arena.

Por el momento se sabe que será un único tema, grabado entre Buenos Aires y Londres, en el que ambos aportarán sus estilos inconfundibles. La producción está rodeada de un hermetismo propio de las grandes sorpresas, aunque fuentes cercanas aseguran que la canción combina el ADN del rock argentino con la sofisticación melódica del británico.

Charly García
La situación que muestra a Charly García en algo que parece ser un rodaje. (Fuente: captura Twitter/@BrunoDiaz78)

La situación que muestra a Charly García en algo que parece ser un rodaje. (Fuente: captura Twitter/@BrunoDiaz78)

Cuando se lanzará el tema entre las estrellas de la música

La fecha de lanzamiento fue confirmada: octubre de 2025. No habrá que esperar demasiado para escuchar lo que promete convertirse en un hito musical. Además, se especula con una presentación en vivo, aunque ninguno de los dos lo confirmó oficialmente.

El proceso de grabación, según trascendió, se está desarrollando en un clima creativo muy particular. Charly, a sus 73 años, sigue aportando ideas desde su estudio en Buenos Aires, mientras que Sting envía arreglos y tracks desde Inglaterra. La dinámica recuerda a la época en que la música se tejía a distancia, pero con un espíritu colaborativo intenso.

image
El 14 de octubre de 1988 en Mendoza y el 15 en River Plate tuvieron lugar los conciertos de la gira de Amnesty International

El 14 de octubre de 1988 en Mendoza y el 15 en River Plate tuvieron lugar los conciertos de la gira de Amnesty International

Cuándo estuvieron juntos Sting y Charly

Más allá de la expectativa, lo cierto es que no se trata de dos artistas que se crucen por primera vez. Sting y Charly compartieron escenario en 1988 durante el concierto de Amnistía Internacional en River. Desde entonces se profesaron respeto mutuo, aunque nunca habían concretado un trabajo en conjunto.

La relación, con el tiempo, se transformó en amistad. Sting suele recordar la influencia del rock latinoamericano y Charly ha reconocido en más de una ocasión la admiración que le tiene al exlíder de The Police. Lo que parecía una coincidencia histórica terminó siendo el punto de partida para un proyecto compartido.

El misterio, ahora, está en el sonido final. ¿Será un himno de rock con tintes sinfónicos? ¿O un tema más intimista, marcado por la madurez de ambos? Lo cierto es que esta colaboración promete marcar un antes y un después en la música popular, uniendo a dos íconos que siguen escribiendo capítulos en la historia.

image
Cierre en la cancha de River de la gira que Amnesty International organizó por todo el mundo para conmemorar los 40 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. (@amnistiaar)

Cierre en la cancha de River de la gira que Amnesty International organizó por todo el mundo para conmemorar los 40 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. (@amnistiaar)

 Palito Ortega dijo: “Uno tiene que estar preparado en la vida para afrontar todas las situaciones, siempre con el mismo amor”, al hacer referencia a la situación de salud mental por la que atraviesa su hijo Martín. 
