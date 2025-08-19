martes 19 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de agosto de 2025 - 20:49
Distinción.

Charly García fue nombrado Doctor Honoris Causa de la UBA

El artista fue distinguido por la Universidad de Buenos Aires en reconocimiento a su trayectoria artística y al aporte cultural y político de su obra.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Charly García.

Charly García.

Lee además
fito paez en la esquina charly garcia de nueva york
Un momentazo de historia argentina.

Fito Páez en la esquina Charly García de Nueva York
La inflación de julio fue de 1,9% y acumuló 17,3% en los primeros siete meses de 2025.
Economía.

Los precios mayoristas tuvieron una aceleración en julio: subieron 2,8%

La distinción fue propuesta por la cátedra de Música Popular de la carrera de Artes, en reconocimiento al “aporte musical” de García y al profundo **sentido político de sus canciones en diferentes momentos de la historia argentina”. Según Ricardo Manetti, decano de la facultad, el artista es una figura fundamental de la cultura nacional.

La ceremonia tuvo lugar en el Aula Magna y estuvo cargada de emoción: al ingresar, García fue ovacionado por el público, que lo recibió con aplausos y cánticos de sus clásicos temas.

image

Con su característico humor, pronunció: “Desde hoy pasaré a llamarme Doctor Charly García”. Además, se enfatizó que la creación de la cátedra de Música Popular marcó un reconocimiento académico a la obra de García, cuyas composiciones ya forman parte de numerosos estudios, publicaciones y planes de enseñanza universitaria

La distinción de Doctor Honoris Causa a Charly García no solo reconoce su aporte musical, sino que también legitima su obra como objeto de estudio y reflexión en el ámbito universitario. La ceremonia en la Universidad de Buenos Aires reafirmó el lugar del artista en la historia cultural argentina, al tiempo que renovó el diálogo entre la música popular y la filosofía, dos lenguajes que García ha sabido entrelazar a lo largo de su carrera.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Fito Páez en la esquina Charly García de Nueva York

Los precios mayoristas tuvieron una aceleración en julio: subieron 2,8%

Desde el 2026, Jujuy se hará cargo de los exámenes de las residencias médicas

Controladores aéreos anunciaron nuevos paros: desde cuándo

Ni Salta, ni Chaco: tus escapadas deben ser a este pueblo repleto de actividades para hacer

Lo que se lee ahora
El Cuerpo Médico Forense entregó el análisis de las primeras 20 históricas clínicas (Fuente Infobae)
Suman nuevas pruebas.

Fentanilo contaminado: el peritaje oficial dice que incidió en 12 muertes de las 20 peritadas

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Casa del presunto asesino serial. video
Jujuy.

Escalofriante descubrimiento: qué ocultaban las paredes del presunto asesino serial de Jujuy

Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.
Crimen.

Los pedidos del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti

Clases virtuales (foto ilustrativa). video
Educación.

Alerta por viento norte en Jujuy: este martes puede haber clases virtuales

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero. video
Investigación.

Se conoció qué tipo de comidas vendía el presunto asesino serial en su barrio de Jujuy

Matías Jurado. video
Crimen.

Un vecino reveló detalles estremecedores de lo que Matías Jurado hacía por las noches

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel