Tras la polémica sobre el folclore, Roberto Pettinato dijo que admira a un músico jujeño

“Lo que quise decir es que a mí me avergüenza, de mí, de mí me avergüenza, no que me avergüenzan ustedes , me avergüenza de mí, el no saber folklore, porque nunca pude tocar apenas Zamba de mi esperanza”, explicó.

Luego dijo que estuvo ligado al folclore con el Gato Barberi, Domingo Cura y Jaime Torres, y destacó que siempre apreció a un artista jujeño. “No tengo tanta cultura del folklore. Me puede gustar Uña Ramos, tengo discos”, subrayó sobre el músico jujeño.

¿Quién fue Uña Ramos?

Nacido en Humahuaca, fue uno de los máximos representantes de la cultura andina a nivel mundial. Debutó discograficamente como solista en 1971 con el disco "El arte de la quena" y a lo largo de su carrera grabó varios trabajos y vendió más de diez millones de discos en Japón, donde era venerado como un autor extraordinario.

Amigo de Astor Piazzolla, Mercedes Sosa y Atahualpa Yupanqui, Mariano Uña Ramos, como era su nombre completo, tomó una quena por primera vez a los cuatro años, regalo de su padre, y comenzó así una carrera plagada de éxitos.

Uña Ramos y su vida al cine Uña Ramos

El músico residía en Europa desde hacía más de 40 años, se encontraba en plena actividad, ofreciendo clases magistrales para instrumentistas profesionales por toda Europa, pero en el 2014 falleció en París a los 80 años a causa de una repentina enfermedad que se le presentó en los últimos meses.

Qué dijo Roberto Pettinato sobre el folclore

“Vamos a hablar de un tema que no le compete a nadie: de los prejuicios con relación a la música, que son enormes”, comenzó diciendo Pettinato en su programa de streaming hace unos días que desató el repudio de muchos.

“Hay algo, que es lo más terrible que le pasa a la ciudad, y al mundo, y es su propio folklore. Será que soy yo el que no lo entiende, que no lo puedo entender, el folklore tiene millones de divisiones, pero a mí no me importan, porque todas me avergüenzan. Y lo digo con vergüenza, que eso es lo peor”, continuó.

Las aberrantes declaraciones de Roberto Pettinato contra el folklore argentino.

“Ustedes no saben la cantidad de veces que he tenido charlas con cumbiancheros, con gente de la cumbia santafesina, de otras cumbias, porque quiero aprender, quiero ver qué carajo pasa... Pero el folklore, con el charanguito, el bombito, la cosa, ahí yo tengo un problema y sé que mucha gente también y no lo podemos resolver. Nos avergüenza, no nos gusta, y es como si fuera el abrazo desnudo de tu propia madre”, comparó.