Roberto Pettinato criticó el folklore y desató la polémica: qué dijo

“El folklore tiene millones de divisiones pero a mi no me importan porque todas me avergüenzan. Y lo digo con vergüenza, eso es lo peor. ¿El problema está en que yo no lo entiendo?” , comenzó reflexionando.

El mediático desató un escándalo al contar que no soporta escuchar folklore.

"Con el charanguito, el bombito, ahí tengo yo un problema"

Luego agregó que, aunque siempre intentó acercarse a ese mundo, jamás logró conectar: “¿Sabés la cantidad de veces que he tenido charlas con cumbiancheros, gente de la cumbia santafesina, porque quiero aprender, quiero ver qué carajo pasa... pero el foklore, con el charanguito, el bombito, ahí tengo yo un problema”.

Por último, se amparó en la reacción favorable de la audiencia: "Y se que mucha gente también lo tiene y no lo podemos resolver. Nos avergüenza, no nos gusta. Es como si fuera el abrazo desnudo de tu propia madre, decís 'hay algo que no me gusta acá', no quiero escuchar esto. Yo quiero saber, esto ¿me pasa a mi solo o también le pasa a usted?".