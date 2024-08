Cómo reaccionó Roberto Pettinato por el video de Tamara y Alberto Fernández. 

Sin embargo, desde el mismo portal del diario se explicó que Roberto optó por no opinar al respecto. “Se le envió por WhatsApp un mensaje con el espacio abierto para que opine al respecto, y él prefirió no responder”, señalaron.

image.png

Además, Pettinato explicó que este año no fue convocado por los medios. “Terminé en la radio en diciembre pasado. Estuve dos años levantándome a las cinco de la mañana para hacer Mañana de sol en Pop Radio. No me siento cancelado. Como dice un amigo productor: ‘Igual el año que viene no íbamos a hacer tele’”, aseguró.

La polémica declaración de Roberto Pettinato sobre su hijo Felipe

Para sorpresa de muchos, el ex Sumo sí habló de Felipe, que en julio fue condenado a 9 meses de prisión en suspenso por el delito de abuso sexual simple y también enfrenta una causa por el incendio en su departamento de Belgrano.

image.png

Al respecto, Roberto expresó que “Felipe está muy bien, internado en una clínica. Es un gran y enorme paciente, no es un tipo quilombero, entonces evoluciona súper bien. Esto es ahora. Después nobody knows (nadie sabe). El futuro tuyo, el mío, el de él, no lo sabemos”.

Además, Homero Pettinato le puso humor al escándalo por el video de su hermana, Tamara Pettinato, en el despacho presidencial de la Casa Rosada, almorzando con el presidente Alberto Fernández.

En el show de Se extraña a la nona (OLGA), el hijo de Roberto Pettinato lanzó una frase letal que define cómo se siente al verse involucrado de forma indirecta -por su vínculo familiar- con la polémica que se desató.

En momento, Homero hizo un chiste y recibió una ovación de la gente, a lo que él contestó: "Yo sé por qué es todo este apoyo, pero igual prefería una hermana carpintera, la verdad... que labure en una Shell en Ruta 9, la voy a visitar, que esté con los nenes, el 'dorima', qué hiciste el finde, fui a ver Intensamente 2... ¿Qué comemos? Unas albóndigas con arroz, bárbaro... ¿Conocés a algún presidente?, ¡No!.

Al finalizar, Homero describió -entre el humor y la realidad- con una definición letal cómo es ser hermano de dos mediáticos. "Ta' que lo parió, una acidez tengo acá, acá", remató, contundente.

