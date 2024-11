Llevarán al cine la vida de un reconocido músico jujeño

Ahora su nuevo trabajo cuenta la vida y la obra de Uña Ramos, un vientista y quenista nacido en Humahuaca que se radicó en Europa. “Uña tenía en claro que su objetivo no era Buenos Aires, sino Francia , desde donde alcanzó gran notoriedad”, dijo García.

La película transita la etapa de rodaje. “Cuando volví del primer viaje de Jujuy sentí que había una conexión no sé de qué tipo, que me generaba la tierra, sentí que pertenecía a ese mundo más que a Mar del Plata, no tengo lazos familiares con el norte, pero lo sentí. Eso sigue estando”, explicó sobre la elección de los jujeños protagonistas de sus películas.

¿Quién fue Uña Ramos?

Nacido en Humahuaca, fue uno de los máximos representantes de la cultura andina a nivel mundial. Debutó discográficamente como solista en 1971 con el disco "El arte de la quena" y a lo largo de su carrera grabó varios trabajos y vendió más de diez millones de discos en Japón, donde era venerado como un autor extraordinario.

Amigo de Astor Piazzolla, Mercedes Sosa y Atahualpa Yupanqui, Mariano Uña Ramos, como era su nombre completo, tomó una quena por primera vez a los cuatro años, regalo de su padre, y comenzó así una carrera plagada de éxitos.

El músico residía en Europa desde hacía más de 40 años, se encontraba en plena actividad, ofreciendo clases magistrales para instrumentistas profesionales por toda Europa, pero en el 2014 falleció en París a los 80 años a causa de una repentina enfermedad que se le presentó en los últimos meses.

El film sobre Ricardo Vilca

El documental "Ricardo Vilca, quebrada, música y silencio", para García la proyección genera “una sensación linda, porque en definitiva quiero presentar las cosas que hago en la ciudad de la que soy”, dijo sobre el filme estrenado en el 2023.

García reconstruyó el perfil del músico, narró su talento y dio cuenta de la importancia de la obra de Vilca, compositor que falleció en 2007. “La película genera interés”, le dijo al diario La Capital. “Los que lo conocieron me plantean que la película puede transmitir lo que fue Ricardo”.

Ricardo Vilca

“Es difícil filmar sobre personas que ya no están. Se llega a una conclusión interesante partiendo desde su ausencia física”, recalcó el cineasta que en la actualidad vive en Buenos Aires y que recalcó que el trabajo se alza como la historia de tantos otros artistas “que no forman parte del mainstream ni del mercado y que se ven relegados”.

Vilca decidió quedarse en Jujuy y “desde ahí mostrar su obra al resto del país”, evaluó. “Desde el mal llamado interior del país, su camino fue quedarse en el lugar de origen, no se mudó, no perdió identidad”, expresó García.