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5 de mayo de 2026 - 10:10
Juegos.

Mortal Kombat vuelve al cine y revive la nostalgia de toda una generación en Jujuy

El clásico de los videojuegos regresa a la pantalla grande y despierta recuerdos de fichines, consolas y tardes de juego en toda la provincia.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Mortal Kombat
La nueva película busca enriquecer el vasto universo de Mortal Kombat con una narrativa innovadora centrada nuevamente en el mítico torneo.

El universo de Mortal Kombat regresa a la pantalla grande y, con él, también vuelve una de las sagas más influyentes en la historia de los videojuegos. El estreno de la nueva película, previsto para el 7 de mayo de 2026, no solo genera expectativa entre los fanáticos, sino que también despierta la nostalgia de quienes crecieron con este clásico.

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En diálogo con TodoJujuy, el especialista gamer Pedro Aguilar Ortiz analizó el impacto que tuvo la saga desde sus inicios y por qué, más de 30 años después, sigue vigente.

Mortal Kombat: un juego que rompió esquemas

Mortal Kombat apareció en 1992 con una propuesta que, para la época, resultó disruptiva. “Era un juego con una violencia mucho más explícita de lo que se veía en ese momento”, explicó Aguilar Ortiz.

Ese nivel de crudeza generó un fuerte debate social, especialmente en Estados Unidos, donde incluso se discutió en ámbitos políticos el impacto de este tipo de contenidos. A partir de esa polémica, comenzaron a implementarse sistemas de clasificación para videojuegos, algo que hoy es estándar en la industria.

Mortal Kombat 2 llega a los cines el 24 de octubre de 2025.
Mortal Kombat vuelve al cine&nbsp;

Mortal Kombat vuelve al cine

El fenómeno que también se vivió en Jujuy

Como en muchas partes del país, en Jujuy Mortal Kombat se convirtió en un fenómeno cultural.

Desde los fichines hasta las consolas hogareñas, el juego formó parte de la vida de toda una generación que aprendía los movimientos y “fatalities” a través de revistas o intercambiando datos entre amigos.

Con el paso del tiempo, la saga evolucionó. “Al principio no había tanta historia, era más un juego de combate, pero después empezó a desarrollarse todo un universo con líneas de tiempo, personajes y conflictos entre mundos”, explicó el especialista.

Un regreso con equilibrio entre historia y fanservice

La nueva película continúa la línea iniciada con el reboot de 2021 y busca atraer tanto a nuevos espectadores como a los seguidores históricos. “Las películas siempre intentan equilibrar la historia con el fanservice”, señaló Aguilar Ortiz.

Esto implica respetar la esencia del juego, pero también incluir guiños y referencias que los fanáticos reconocen.

Embed - Mortal Kombat II | Tráiler Oficial | Doblado

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