¿Cuánto aumenta la AUH en mayo 2026?

AUH en mayo 2026: cuánto aumenta y qué monto se cobra por hijo.

En mayo de 2026 , la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) se actualiza nuevamente y continúa formando parte de los beneficios que ANSES ajusta a través del índice de movilidad . Esta suba no corresponde a un pago adicional ni a un bono excepcional , sino que se integra directamente al monto habitual de la prestación, en base a la inflación de marzo.

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Ese mismo ajuste impacta también en jubilaciones, pensiones , la Asignación por Embarazo , la AUH por discapacidad y las asignaciones familiares del sistema SUAF . De este modo, la actualización de mayo no afecta a un único ingreso, sino que repercute en gran parte del esquema de pagos mensuales de ANSES .

En mayo de 2026 , la AUH registra una suba del 3,4% , lo que lleva el monto total a $141.312,64 por cada hijo. Ese importe representa el valor completo de la prestación, aunque ANSES abona mensualmente el 80% y retiene el 20% restante .

AUH: así serán los aumentos en el mes de mayo 2026.

De este modo, el pago efectivo de mayo será de $113.050,11 por hijo, mientras que la parte retenida alcanzará los $28.262,53 . El monto retenido no corresponde a la Tarjeta Alimentar ni a un pago extra . Se trata de una parte de la propia AUH que se acumula hasta que el titular presenta la Libreta .

Mi Anses publicó el cronograma de AUH para mayo de 2026.

La Libreta AUH permite certificar la escolaridad, el calendario de vacunación y los controles médicos. Una vez validada, ANSES autoriza el pago del dinero acumulado.

AUH: a cuánto quedan las asignaciones familiares en el mes de mayo 2026

Las asignaciones familiares también reciben el incremento correspondiente a mayo, con impacto sobre la AUH, la Asignación por Embarazo, la AUH por discapacidad y el sistema SUAF.

En este contexto, la AUH se actualiza a $141.312,64, aunque el monto que se cobra mes a mes es de $113.050,11 por hijo debido al esquema de pago parcial. Por su parte, la Asignación por Embarazo conserva el mismo valor que la AUH y se abona bajo la misma modalidad de retención.

Así serán los aumentos en el mes de mayo 2026.

En cuanto a la AUH por discapacidad, el monto total asciende aproximadamente a $460.133,10, con un pago mensual efectivo cercano a $368.106,48 tras aplicarse el 80% correspondiente.

AUH: cómo saber cuánto se cobra en mayo

La manera más simple de consultar el importe correspondiente a mayo es acceder a Mi ANSES utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la liquidación mensual se detallan los pagos realizados, la fecha de acreditación, la entidad bancaria asignada y cualquier descuento o retención aplicada.

En el caso de la AUH, es recomendable prestar atención a tres aspectos: el valor abonado del 80%, el 20% retenido y los adicionales que puedan corresponder, como la Tarjeta Alimentar o el Complemento Leche.

El monto que se cobra de AUH.

Además, es posible que figure un monto acumulado en caso de que el titular haya entregado la Libreta AUH y el trámite ya se encuentre validado.

En períodos en los que hay incrementos, revisar esta información permite comprobar si la actualización del valor fue aplicada correctamente antes de la acreditación del pago.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: cuándo cobro en mayo de 2026

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

libreta auh anses