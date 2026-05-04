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4 de mayo de 2026 - 10:31
Sociedad.

ANSES: quiénes dejarán de cobrar el bono de $70.000 en mayo 2026

El esquema redefine el pago del bono extraordinario, que pasa a depender del nivel de haberes de cada jubilado y modifica los requisitos para acceder.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Nuevamente, Anses ajusta el bono: quiénes dejan de cobrar $70.000 en mayo.

Nuevamente, Anses ajusta el bono: quiénes dejan de cobrar $70.000 en mayo.

En mayo, el esquema de pagos de ANSES combina el incremento por movilidad con un bono adicional extraordinario. No obstante, este refuerzo no se aplica de manera uniforme entre todos los jubilados. El mecanismo diferencia claramente a quienes perciben la jubilación mínima de aquellos cuyos haberes la superan.

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Esa segmentación repercute de forma directa en el ingreso final que recibe cada beneficiario. En términos concretos, quienes cobran hasta $393.250,17 acceden al bono completo de $70.000, lo que eleva el ingreso total en mayo a $463.250,17.

Por encima de ese monto, el refuerzo se va reduciendo progresivamente hasta quedar sin efecto. Por ejemplo, una persona jubilada que percibe $420.000 accede a un complemento reducido que solo le permite acercarse al tope establecido, mientras que quienes superan los $463.250,17 dejan de recibir por completo cualquier tipo de refuerzo.

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Este criterio surge del decreto previsional vigente, que determina un máximo de ingreso total permitido. Este esquema también se refleja en el cronograma de pagos.

Hasta el 21 de mayo cobran quienes tienen derecho al bono íntegro, mientras que a partir del 22 se abonan los haberes de los jubilados con ingresos más elevados, ya bajo la modalidad de bono ajustado según escala.

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Se paga el bono de fin de año.

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En ese sentido, la medida no elimina el bono de forma general, sino que introduce una diferenciación según niveles de ingreso, excluyendo del beneficio adicional a los jubilados con mayores haberes dentro del sistema.

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