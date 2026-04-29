Confirman el pago del bono de $70.000 de ANSES para mayo: a quiénes alcanza

Ya es oficial el bono ANSES de $70.000 para mayo: quiénes lo cobran.

El Gobierno confirmó que mantendrá el bono extraordinario de $70.000 que abona la Administración Nacional de la Seguridad Social a jubilados y pensionados durante mayo de 2026 . La decisión quedó formalizada a través del decreto 292/2026 , difundido este miércoles en el Boletín Oficial .

Allí se indica que el refuerzo se liquidará junto con los haberes habituales , respetando el calendario de pagos vigente del organismo. El bono seguirá siendo de $70.000 y estará dirigido a un grupo determinado de beneficiarios del sistema previsional , según los ingresos que perciba cada titular.

El dinero será depositado de forma directa en las cuentas de los beneficiarios , sin que deban realizar gestiones adicionales ante oficinas de la seguridad social .

En paralelo al bono, las prestaciones previsionales tendrán en mayo un ajuste del 3,38 % . Esta suba se determina según el esquema de movilidad vigente , basado en la evolución del Índice de Precios al Consumidor . El incremento se calcula a partir del dato informado por el organismo estadístico correspondiente a marzo y repercute sobre la jubilación mínima , que sirve como parámetro para acceder al plus .

Quiénes cobran el bono ANSES de $70.000 en mayo 2026

El adicional de $70.000 estará destinado a jubilados del régimen contributivo que perciban el haber mínimo, así como a quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). La disposición también alcanza a titulares de pensiones no contributivas por invalidez o por edad avanzada, de acuerdo con los lineamientos fijados por la normativa vigente.

Jubilados y pensionados de ANSES.

La disposición establece un tope de ingresos para poder recibir el bono. Quienes perciban haberes por encima de los $463.174,10 no accederán a este complemento. Este esquema actúa como un mecanismo de segmentación dentro del universo de adultos mayores, orientando la asistencia hacia los beneficiarios con ingresos más bajos del sistema.

ANSES: Jubilación mínima y máxima que se cobrará en mayo 2026

Con la actualización cercana al 3,4 %, el haber mínimo garantizado en mayo de 2026 ascenderá a $393.250,17. Al adicionarse el bono de $70.000, el ingreso final a percibir alcanzará los $463.250,17 durante ese mes. Por su parte, el haber máximo previsto para mayo de 2026 se ubicará en torno a los $2.646.201,22, cifra que marca el límite dentro del régimen general.

Quienes cobran a través de Administración Nacional de la Seguridad Social y superen la mínima, pero no lleguen a los $463.250,17, accederán a un refuerzo parcial. Ese adicional se ajusta de modo tal que la suma total no supere ese umbral.

ANSES ANSES.

Este mecanismo proporcional busca que los beneficiarios con ingresos apenas superiores al mínimo también cuenten con un apoyo económico, aunque menor al bono completo.

Cómo quedan la AUH y las otras asignaciones de ANSES en mayo

El ajuste del 3,4 % que aplicará la Administración Nacional de la Seguridad Social en mayo de 2026 impactará de manera automática en todas las asignaciones y pensiones no contributivas, que se actualizarán en simultáneo con los haberes jubilatorios.

En ese marco, la Asignación Universal por Hijo pasará a $141.312,64. Como ocurre habitualmente, se abonará el 80 % de esa suma ($113.050) de forma mensual, mientras que el 20 % restante quedará retenido hasta la presentación de la Libreta con los controles de salud y escolaridad cumplidos.

¿Quiénes se quedarán sin recibir el bono? La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aclaró qué grupo de jubilados dejará de cobrar el bono de $70.000.

Por su parte, la AUH por Discapacidad llegará a $458.354 en mayo de 2026, un monto mayor que contempla las necesidades particulares de este grupo. A diferencia de la prestación general, este beneficio se paga en su totalidad cada mes, sin retenciones.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $314.600,12 en mayo de 2026. Este beneficio está dirigido a mayores de 65 años que no cuentan con los aportes necesarios para jubilarse.

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Por su parte, las pensiones no contributivas por invalidez y por edad avanzada se ubicarán en $275.275,12 durante ese mes, destinadas a personas en situación de vulnerabilidad que no cumplen con los requisitos del régimen contributivo.

En tanto, la Asignación por Embarazo llegará a $141.312,64 en mayo de 2026 y mantendrá el mismo esquema que la AUH: se paga el 80 % mes a mes, mientras que el 20 % restante se liquida de forma diferida.