Casos de un grupo sanguíneo raro en Argentina: qué significa y por qué importa en Jujuy

La detección de seis casos del grupo sanguíneo Gerbich negativo en Argentina fue confirmada por el Hospital Nacional Posadas y validada con la colaboración de la Cruz Roja Internacional de Japón. El hallazgo incorpora al país al reducido grupo de naciones que identificaron uno de los grupos sanguíneos menos frecuentes del planeta y puede ser clave para mejorar la seguridad de las transfusiones de sangre, también para pacientes de Jujuy que puedan requerir este tipo de compatibilidad.

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La mayoría de las personas reconoce su grupo sanguíneo a partir del sistema ABO (A, B, AB, O) y el factor RH, como A positivo, B negativo o 0 positivo. Sin embargo, existen muchos más marcadores presentes en los glóbulos rojos.

Claudia Nonaka, jefa del Servicio de Hemoterapia del Hospital Posadas, explicó que “hay más de 360 sistemas de grupos sanguíneos presentes en diferentes combinaciones en la membrana de nuestros glóbulos rojos”.

En ese marco, señaló que la mayor parte de la población comparte casi todos esos sistemas , aunque existe un grupo muy particular de pacientes, donantes o personas que no tienen ciertos antígenos que habitualmente están presentes en la mayoría.

Esa ausencia de un antígeno que la mayoría de la población presenta, uno de cada mil, uno cada diez mil, uno de cada millón, es considerado un grupo sanguíneo raro o poco frecuente, detalló. Esa ausencia de un antígeno que la mayoría de la población presenta, uno de cada mil, uno cada diez mil, uno de cada millón, es considerado un grupo sanguíneo raro o poco frecuente, detalló.

Cómo se detectan estos casos

Los casos de grupos sanguíneos raros suelen aparecer cuando una persona necesita una transfusión o, en el caso de mujeres, durante un embarazo. En esas situaciones, el organismo puede exponerse a células distintas y generar anticuerpos contra marcadores que no reconoce como propios.

Nonaka explicó que ese proceso suele describirse de manera simple como un “rechazo”. El problema aparece ante un nuevo requerimiento transfusional, cuando el banco de sangre realiza las pruebas de compatibilidad.

Resulta que el total de las unidades que tiene en el banco, aunque respeten el grupo ABO y el RH, son incompatibles, indicó. Resulta que el total de las unidades que tiene en el banco, aunque respeten el grupo ABO y el RH, son incompatibles, indicó.

A partir de esa situación, los equipos de hemoterapia pueden sospechar que el paciente generó un anticuerpo contra un antígeno que la mayoría de la población sí expresa, pero que esa persona no tiene.

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La confirmación con pruebas en Japón

En el caso de Gerbich negativo, el Hospital Posadas avanzó con estudios en su banco de sangre y en el laboratorio de inmunohematología. Con esas herramientas, pudieron descartar otras posibilidades y llegar a la sospecha de este grupo poco frecuente.

La confirmación requirió una instancia internacional porque no contaban con kits comerciales para este tipo de determinación. Por eso, trabajaron con la Cruz Roja Internacional de Japón, referencia mundial en inmunohematología.

“Al no contar con kit comerciales y requerir desarrollo de unos primers específicos para estos grupos sanguíneos, es que trabajamos en colaboración con la Cruz Roja Internacional de Japón”, explicó Nonaka.

Las muestras fueron enviadas con esa sospecha para que pudieran ser analizadas y confirmadas.

Por qué es importante saberlo

Conocer que una persona tiene un grupo sanguíneo raro no es un dato menor. Para Nonaka, es clave que esa información tenga “nombre y apellido” y que el paciente o donante sepa que es portador de un grupo poco frecuente.

“Es una información relevante al momento de necesitar una transfusión”, remarcó.

En ese sentido, explicó que una persona no solo debería saber si es A positivo, B negativo o 0 positivo, sino también si presenta un marcador especial, como en este caso Gerbich negativo.

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Qué significa para Jujuy

El hallazgo importa en Jujuy porque cualquier paciente que necesite una transfusión debe contar con sangre compatible. En casos de grupos sanguíneos raros, respetar solamente el sistema ABO y el RH puede no ser suficiente.

Nonaka señaló que, cuando se detectan estos grupos poco frecuentes, se organizan bases de datos que permiten identificar a personas compatibles. Aunque quienes integran esos registros no necesariamente se conocen entre sí, la información queda disponible para asegurar soporte transfusional si alguna vez lo necesitan.

Se arman como pequeños club en donde ellos no se conocen, pero si nosotros tenemos la información y la base de datos para que ellos puedan tener asegurado su soporte transfusional, explicó. Se arman como pequeños club en donde ellos no se conocen, pero si nosotros tenemos la información y la base de datos para que ellos puedan tener asegurado su soporte transfusional, explicó.

Sangre especial, incluso desde otros países

La especialista también remarcó que, si en Argentina no se cuenta con la sangre necesaria para un paciente con un grupo raro, se pueden gestionar permisos para traerla desde otro lugar del mundo.

En ese punto, recordó que el país ya atravesó una situación similar en 2015, cuando se gestionó el ingreso de sangre especial para responder a una necesidad transfusional.

“En el caso en que no contemos con ese soporte dentro de nuestro país, nosotros podemos gestionar los permisos para que de cualquier parte del mundo esa sangre especial para ellos pueda ingresar al país”, afirmó.