Alarma por la baja vacunación en Argentina: advierten que hay coberturas por debajo del 80%

La baja vacunación en Argentina encendió una señal de alarma entre especialistas , que advierten sobre el riesgo de perder la inmunidad colectiva frente a enfermedades infecciosas de alta transmisibilidad. Así lo planteó la doctora Vanessa Castellanos, directora médica del Departamento Científico de la Fundación Vacunar y staff del Área de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

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“Esta situación es alarmante y es un momento para tomar conciencia acerca de lo que significa tener estas caídas de cobertura de vacunación”, sostuvo la especialista durante una entrevista.

Castellanos explicó que para sostener la protección comunitaria es clave alcanzar determinados niveles de cobertura. Sin embargo, advirtió que en algunos grupos los valores están muy por debajo de lo recomendado.

“Hablamos de cómo está nuestra población vacunada y si las coberturas están por debajo del 95 por ciento, y ya te cuento que están muy por debajo, llegamos a menos del 80 por ciento en la población de lactantes” , señaló.

En ese sentido, remarcó que cuando las coberturas bajan se pierde “un valor muy importante de las vacunas”, que es la inmunidad colectiva. Según explicó, esa protección permite cortar cadenas de transmisión en enfermedades infecciosas de alta transmisibilidad, como el sarampión.

Adolescentes, adultos mayores y embarazadas

La especialista también marcó preocupación por la caída de coberturas en otros grupos de la población. Entre ellos mencionó a los adolescentes, donde existen vacunas consideradas claves, como la del HPV.

“Observamos caídas de coberturas en el grupo de chicos adolescentes donde tenemos vacunas claves como la vacuna de HPV, que es una vacuna contra el cáncer de cuello uterino y otros cánceres asociados”, indicó.

Castellanos agregó que los adultos mayores también tienen su propio calendario de vacunación y deben mantenerlo al día. Además, remarcó la importancia de la vacunación durante el embarazo.

“Argentina es un modelo de vacunación embarazo, tenemos la vacunación para el virus sincicial respiratorio y las coberturas no mejoraron en los últimos años”, explicó.

Embed - ¿Por qué bajó tanto la vacunación en Argentina? Hablamos con la médica Vanessa Castellanos.

Desinformación, postergación y dificultades de acceso

Entre los factores que explican la baja vacunación, la médica mencionó la desconfianza que quedó asociada a las vacunas pandémicas y el impacto de la desinformación en redes sociales.

También señaló factores vinculados a la oferta, como la disponibilidad de vacunas en tiempo y forma en los centros de vacunación, y la necesidad de contar con horarios que permitan a la población acercarse.

Otro punto importante es la postergación. Según la especialista, muchas personas no dejan de vacunarse por desconfianza, sino porque no tienen tiempo, tienen otras prioridades familiares o no perciben el riesgo de contraer una enfermedad prevenible.

La recomendación: consultar a médicos de confianza

Castellanos advirtió sobre el efecto que puede generar el consumo de información falsa sobre vacunas en redes sociales. “Lo más importante es evitar quedarse mirando en Instagram una información falsa sobre vacunas, porque esto atrae a más información falsa sobre vacunas y las personas empiezan a sensibilizar”, señaló.

Además, recomendó acudir siempre al médico de confianza, ya que es quien puede orientar sobre la protección, la eficacia y la seguridad de las vacunas.

Vacunación contra el sarampión (Archivo) Vacunación contra el sarampión (Archivo)

“Las vacunas son extremadamente seguras”

Como mensaje final, la especialista remarcó que las vacunas están pensadas para personas sanas y que por eso cuentan con controles estrictos de seguridad.

“Las vacunas como están pensadas para personas sanas son extremadamente seguras y se vigilan a lo largo de todo lo que se llama el ciclo de vacunación. No es que porque esté aprobada una vacuna no seguimos vigilando la seguridad”, explicó.

Castellanos sostuvo que, con el paso del tiempo, se observa que las vacunas prácticamente no generan efectos adversos serios y que la mayoría de las reacciones son transitorias.

“Siempre en el balance riesgo-beneficio van a ser muchísimo menos los riesgos de la vacunación que tener una enfermedad que se puede prevenir”, concluyó.