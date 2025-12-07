Un nuevo caso de sarampión confirmado reactiva el alerta en todo el país

Nuevo caso de sarampión en Entre Ríos: se reactiva el alerta nacional

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó un caso de sarampión en Entre Ríos y volvió a activar la alerta epidemiológica en todo el país para reforzar la vigilancia, la prevención y el seguimiento de contactos. El caso corresponde a un niño de dos años, residente en Santa Elena, departamento La Paz, con antecedente de viaje reciente a la ciudad de Casilda, en Santa Fe.

El paciente, que cuenta con una dosis de la vacuna triple viral aplicada en noviembre de 2024 y no presenta comorbilidades , comenzó con síntomas a finales de noviembre: fiebre de 38°, erupción cutánea generalizada y síntomas respiratorios altos.

Tras la consulta inicial en el Centro Pediátrico de Santa Elena —sin necesidad de internación— se activó el protocolo de forma inmediata y se notificó al sistema de vigilancia. El diagnóstico fue confirmado mediante PCR y el niño permanece clínicamente estable, en aislamiento domiciliario junto a su familia.

El Ministerio de Salud y las autoridades sanitarias de Entre Ríos trabajan de manera conjunta en el monitoreo del caso. Las tareas incluyen:

Seguimiento de contactos estrechos

Verificación de esquemas de vacunación

Vigilancia de aparición de síntomas

Acciones de bloqueo y nuevas tomas de muestra

El director general de Epidemiología, Diego Garcilazo, destacó que la actuación temprana es clave para evitar la propagación del virus. “Desde la sospecha se inició el aislamiento del paciente, el control de carnets de vacunación y la vigilancia en los contactos”, señaló.

Recomendaciones oficiales y refuerzo de la alerta

La cartera sanitaria nacional recordó la importancia de la consulta inmediata ante síntomas compatibles y de mantener los esquemas de vacunación completos. Subrayó que estas dos acciones son fundamentales para contener posibles cadenas de transmisión.

En este marco, la Comisión Ministerial Asesora para la Vigilancia y Control del Sarampión se reunió para evaluar la situación actual y definir los próximos pasos del protocolo.

Un caso que refuerza la necesidad de la prevención

Aunque el menor se encuentra estable y bajo seguimiento, el caso encendió nuevamente la alerta epidemiológica en el país. Las autoridades reiteraron la importancia de sostener la vigilancia activa y reforzar la cobertura de vacunación para evitar nuevos contagios en un contexto de baja incidencia, pero con riesgo de reintroducción del virus.