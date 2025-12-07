domingo 07 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de diciembre de 2025 - 09:24
Pronóstico.

Cómo sigue el clima en Jujuy para lo que resta del fin de semana largo

Para el último fin de semana largo del año, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia que el clima en Jujuy va a seguir inestable pero con calor.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Cómo sigue el clima en Jujuy para lo que resta del fin de semana largo

Cómo sigue el clima en Jujuy para lo que resta del fin de semana largo

El fin de semana extra largo avanza con condiciones inestables en toda la provincia. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en Jujuy durante las próximas jornadas continuarán marcadas por lluvias, tormentas y temperaturas moderadas.

Lee además
Se mantiene el alerta amarilla por tormentas: hasta cuándo van a seguir las lluvias en Jujuy
Pronóstico.

Anuncian tormentas para las próximas horas en Jujuy: cómo seguirá el clima
¿Vuelve el calor?, cómo va a estar el clima en Jujuy este fin de semana
Extendido.

¿Vuelve el calor?, cómo va a estar el clima en Jujuy este fin de semana

Jujuy con sol
Desde este jueves aumentan las máximas: cómo sigue el clima en Jujuy

Desde este jueves aumentan las máximas: cómo sigue el clima en Jujuy

Domingo con ambiente cálido e inestabilidad

Para este domingo se espera una mínima de 20°C y una máxima de 28°C, con un marcado ambiente cálido durante la tarde.

El SMN anticipa tormentas aisladas, con una probabilidad cercana al 40%, especialmente hacia el final del día. Las precipitaciones podrían presentarse de manera intermitente y en cortos períodos.

Lunes feriado: descenso térmico y mayor presencia de lluvias

El lunes, último día del fin de semana largo, llegará con un ligero descenso de la temperatura: la mínima será de 16°C y la máxima alcanzará los 26°C.

Durante la mañana se espera el período más inestable, con lluvias entre el 40% y el 70% de probabilidad. Las condiciones tenderán a mejorar parcialmente durante la tarde, aunque el cielo se mantendrá mayormente nublado hacia la tarde-noche.

cielo nublado tiempo clima jujuy.jpg
Clima en Jujuy: el pronóstico del tiempo para el 15 de mayo

Clima en Jujuy: el pronóstico del tiempo para el 15 de mayo

Recomendaciones para los próximos días

  • Tener a mano abrigo liviano y paraguas para los momentos de lluvia.

  • Evitar circular por zonas donde puedan acumularse grandes cantidades de agua durante las tormentas.

  • Programar actividades al aire libre teniendo en cuenta que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Anuncian tormentas para las próximas horas en Jujuy: cómo seguirá el clima

¿Vuelve el calor?, cómo va a estar el clima en Jujuy este fin de semana

Después de la lluvia: cómo va a seguir el clima en Jujuy esta semana

A qué hora llegan las lluvias: cómo va a estar el clima en Jujuy el fin de semana largo

Bajo alerta amarilla toda la provincia: cómo va a estar el clima en Jujuy este fin de semana largo

Lo que se lee ahora
Cena Blanca 2025: los mejores looks y los más jugados este año
Originales.

Cena Blanca 2025: los mejores looks y los más jugados este año

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Cena Blanca 2025: Trabajadores jujeños ayudan a estudiantes tras la suspensión
Solidaridad.

Cena Blanca 2025: Trabajadores jujeños ayudan a estudiantes tras la suspensión

Mirá las mejores fotos de la Cena Blanca 2025: estudiantes disfrutan de su gran noche
Galería.

Mirá las mejores fotos de la Cena Blanca 2025: estudiantes disfrutan de su gran noche

Cena Blanca 2025: viví el minuto a minuto de Ciudad Cultural
Egresados.

Cena Blanca 2025: viví el minuto a minuto de Ciudad Cultural

Cena Blanca 2025: los mejores looks y los más jugados este año
Originales.

Cena Blanca 2025: los mejores looks y los más jugados este año

Cena Blanca 2025: autoridades del Ente supervisaron el predio de Ciudad Cultural
Expectativa

Cena Blanca 2025: autoridades del Ente supervisaron el predio de Ciudad Cultural

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel