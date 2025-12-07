Cómo sigue el clima en Jujuy para lo que resta del fin de semana largo

El fin de semana extra largo avanza con condiciones inestables en toda la provincia. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en Jujuy durante las próximas jornadas continuarán marcadas por lluvias, tormentas y temperaturas moderadas.

Jujuy con sol Desde este jueves aumentan las máximas: cómo sigue el clima en Jujuy Domingo con ambiente cálido e inestabilidad Para este domingo se espera una mínima de 20°C y una máxima de 28°C, con un marcado ambiente cálido durante la tarde.

El SMN anticipa tormentas aisladas, con una probabilidad cercana al 40%, especialmente hacia el final del día. Las precipitaciones podrían presentarse de manera intermitente y en cortos períodos.

Lunes feriado: descenso térmico y mayor presencia de lluvias El lunes, último día del fin de semana largo, llegará con un ligero descenso de la temperatura: la mínima será de 16°C y la máxima alcanzará los 26°C.

Durante la mañana se espera el período más inestable, con lluvias entre el 40% y el 70% de probabilidad. Las condiciones tenderán a mejorar parcialmente durante la tarde, aunque el cielo se mantendrá mayormente nublado hacia la tarde-noche. cielo nublado tiempo clima jujuy.jpg Clima en Jujuy: el pronóstico del tiempo para el 15 de mayo Recomendaciones para los próximos días Tener a mano abrigo liviano y paraguas para los momentos de lluvia.

Evitar circular por zonas donde puedan acumularse grandes cantidades de agua durante las tormentas.

Programar actividades al aire libre teniendo en cuenta que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

