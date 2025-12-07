Así funcionarán los servicios municipales este lunes feriado en San Salvador de Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio a conocer la organización de los servicios esenciales durante el feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María , con el objetivo de brindar previsibilidad a la comunidad. A continuación, el detalle del funcionamiento en cada área.

Desde la Dirección General de Higiene Urbana informaron que, durante el feriado, el servicio de recolección domiciliaria se desarrollará con normalidad , al igual que los servicios especiales .

En cambio, las tareas de limpieza y barrido se prestarán de manera reducida .

La empresa LIMSA mantendrá la prestación habitual en varios de sus servicios:

Recolección de residuos: normal

Recolección comercial: normal

Recolección de patógenos: normal

Barrido en microcentro y ex terminal: normal

No habrá servicio en los siguientes sectores:

Barrido manual

Barrido mecánico

Contenedores municipales

Recolección de malezas y escombros

Movilidad urbana durante el feriado

La Dirección de Tránsito detalló el esquema previsto para el transporte y la circulación:

Transporte urbano: unidades reducidas

Transporte alternativo: Tarifa 2

Ascensores urbanos: habilitados de 8 a 20

Estacionamiento tarifado: sin servicio

Mercados municipales: atención hasta el mediodía

La Dirección de Mercados informó que los establecimientos municipales solo atenderán durante la mañana, manteniendo guardias mínimas internas según cada mercado.

Cementerios: horarios para trámites y visitas

En cuanto a los cementerios municipales, la atención administrativa se realizará de 8 a 13, mientras que el horario de visitas se extenderá de 8 a 18, permitiendo el ingreso de familiares durante toda la tarde.

Recomendaciones y consultas

El municipio recordó la importancia de respetar los horarios de recolección para colaborar con el mantenimiento de la limpieza urbana. Para consultas o reclamos, se encuentra habilitado el teléfono 388-3131807.