Así funcionarán los servicios municipales este lunes feriado en San Salvador de Jujuy
La Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio a conocer la organización de los servicios esenciales durante el feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María, con el objetivo de brindar previsibilidad a la comunidad. A continuación, el detalle del funcionamiento en cada área.
Desde la Dirección General de Higiene Urbana informaron que, durante el feriado, el servicio de recolección domiciliaria se desarrollará con normalidad, al igual que los servicios especiales.
En cambio, las tareas de limpieza y barrido se prestarán de manera reducida.
Servicios a cargo de LIMSA
La empresa LIMSA mantendrá la prestación habitual en varios de sus servicios:
Recolección de residuos: normal
Recolección comercial: normal
Recolección de patógenos: normal
Barrido en microcentro y ex terminal: normal
No habrá servicio en los siguientes sectores:
Barrido manual
Barrido mecánico
Contenedores municipales
Recolección de malezas y escombros
Movilidad urbana durante el feriado
La Dirección de Tránsito detalló el esquema previsto para el transporte y la circulación:
Transporte urbano: unidades reducidas
Transporte alternativo: Tarifa 2
Ascensores urbanos: habilitados de 8 a 20
Estacionamiento tarifado: sin servicio
Mercados municipales: atención hasta el mediodía
La Dirección de Mercados informó que los establecimientos municipales solo atenderán durante la mañana, manteniendo guardias mínimas internas según cada mercado.
Cementerios: horarios para trámites y visitas
En cuanto a los cementerios municipales, la atención administrativa se realizará de 8 a 13, mientras que el horario de visitas se extenderá de 8 a 18, permitiendo el ingreso de familiares durante toda la tarde.
Recomendaciones y consultas
El municipio recordó la importancia de respetar los horarios de recolección para colaborar con el mantenimiento de la limpieza urbana. Para consultas o reclamos, se encuentra habilitado el teléfono 388-3131807.