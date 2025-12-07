domingo 07 de diciembre de 2025

7 de diciembre de 2025 - 10:08
Atención.

Así funcionarán los servicios municipales este lunes feriado en San Salvador de Jujuy

Desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy dieron a conocer cómo van a funcionar los servicios este lunes 8 de diciembre, feriado nacional.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Así funcionarán los servicios municipales este lunes feriado en San Salvador de Jujuy

Así funcionarán los servicios municipales este lunes feriado en San Salvador de Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio a conocer la organización de los servicios esenciales durante el feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María, con el objetivo de brindar previsibilidad a la comunidad. A continuación, el detalle del funcionamiento en cada área.

Higiene Urbana: servicios normales y reducidos

Desde la Dirección General de Higiene Urbana informaron que, durante el feriado, el servicio de recolección domiciliaria se desarrollará con normalidad, al igual que los servicios especiales.

En cambio, las tareas de limpieza y barrido se prestarán de manera reducida.

Servicios a cargo de LIMSA

La empresa LIMSA mantendrá la prestación habitual en varios de sus servicios:

  • Recolección de residuos: normal

  • Recolección comercial: normal

  • Recolección de patógenos: normal

  • Barrido en microcentro y ex terminal: normal

No habrá servicio en los siguientes sectores:

  • Barrido manual

  • Barrido mecánico

  • Contenedores municipales

  • Recolección de malezas y escombros

Movilidad urbana durante el feriado

La Dirección de Tránsito detalló el esquema previsto para el transporte y la circulación:

  • Transporte urbano: unidades reducidas

  • Transporte alternativo: Tarifa 2

  • Ascensores urbanos: habilitados de 8 a 20

  • Estacionamiento tarifado: sin servicio

Mercados municipales: atención hasta el mediodía

La Dirección de Mercados informó que los establecimientos municipales solo atenderán durante la mañana, manteniendo guardias mínimas internas según cada mercado.

Cementerios: horarios para trámites y visitas

En cuanto a los cementerios municipales, la atención administrativa se realizará de 8 a 13, mientras que el horario de visitas se extenderá de 8 a 18, permitiendo el ingreso de familiares durante toda la tarde.

Recomendaciones y consultas

El municipio recordó la importancia de respetar los horarios de recolección para colaborar con el mantenimiento de la limpieza urbana. Para consultas o reclamos, se encuentra habilitado el teléfono 388-3131807.

