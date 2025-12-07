110 Promotores Ambientales recibirán certificados de libre deuda

El próximo 12 de diciembre se llevará adelante la Expo Ciudadana, un encuentro donde se entregarán certificados de libre deuda a 110 Promotores Ambientales que completaron las capacitaciones y prácticas previstas durante el año . La actividad tendrá lugar en el Multiespacio General Arias y marcará el cierre del ciclo anual del programa.

El programa Promotores Ambientales finaliza su edición 2025 con una nueva instancia de reconocimiento a quienes participaron del proceso de capacitación. Las actividades incluyeron talleres, prácticas territoriales y jornadas de formación vinculadas al cuidado del ambiente, la gestión de residuos y la concientización comunitaria.

Según informaron las autoridades del área de Participación Ciudadana, el encuentro busca visibilizar el trabajo desarrollado a lo largo del año y poner en valor la participación vecinal en iniciativas relacionadas al ambiente y al hábitat barrial.

Durante el proceso formativo, los participantes se especializaron en diversas temáticas ambientales. Entre ellas, se abordaron contenidos vinculados al cuidado del entorno urbano, la preservación de sectores barriales y estrategias de concientización para la comunidad.

Desde el área de Economía Circular detallaron que las capacitaciones incluyeron conocimientos básicos sobre el rol de insectos en la polinización y la importancia que tienen para los ecosistemas urbanos. Además, se brindó formación sobre manejo adecuado de residuos, con el objetivo de que los promotores puedan transmitir estas prácticas en sus propios barrios.

El programa se desarrolló desde marzo hasta octubre, con entre cuatro y cinco instancias formativas distribuidas a lo largo del año.

Reconocimiento a quienes completaron el proceso

En esta edición, 110 promotores alcanzaron el cumplimiento total de las capacitaciones y prácticas requeridas, lo que les permitirá acceder al certificado de libre deuda durante la Expo Ciudadana. Este beneficio se vincula a la reducción de deudas relacionadas con cánones municipales, como los asociados a limpieza de vía pública y cementerios.

El encuentro del 12 de diciembre también estará abierto a la comunidad, centros vecinales y vecinos interesados en conocer el trabajo realizado por los promotores y las acciones que el programa impulsa en distintos sectores de la ciudad.