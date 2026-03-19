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19 de marzo de 2026 - 10:08
Espectáculos.

Qué pasó con Emilia Mernes: por qué Antonela Roccuzzo y otras famosas la dejaron de seguir

Yanina Latorre reveló una versión sobre por qué la esposa de Lionel Messi y otras parejas de los campeones del mundo habrían tomado distancia de la cantante.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Por qué Antonela Roccuzzo y las esposas de la Selección dejaron de seguir a Emilia Mernes.

Por qué Antonela Roccuzzo y las esposas de la Selección dejaron de seguir a Emilia Mernes.

Un nuevo escándalo sacude la farándula y mezcla pop, vínculos rotos y el entorno del fútbol argentino. Emilia Mernes quedó en el ojo de la tormenta tras las declaraciones de Yanina Latorre, quien expuso los presuntos motivos de su pelea con Tini Stoessel y María Becerra. Según versiones, Antonela Roccuzzo y otras parejas de la Selección también se habrían sumado al conflicto.

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Según relató la conductora, Antonela habría dejado de seguir a Emilia Mernes.

Del gesto en redes al conflicto que escaló puertas adentro

Lo que en un principio fueron simples unfollows en redes sociales creció con rapidez hasta transformarse en un entramado de recelos, alianzas en tensión y un hecho puntual que, según versiones, habría significado un punto de no retorno.

El tema cobró mayor dimensión cuando empezó a circular que Antonela Roccuzzo había dejado de seguir a la artista entrerriana. Ese movimiento digital, que suele interpretarse con atención cuando involucra a figuras tan expuestas, despertó rumores sobre un posible conflicto entre ambas. En ese contexto, Yanina Latorre sumó una explicación más profunda y aseguró que la actitud de la esposa de Lionel Messi no habría sido un gesto aislado ni fortuito.

María Becerra reforzó su alianza profesional y personal con Tini Stoessel, consolidando un frente opuesto al de Emilia Mernes.

De acuerdo a lo que contó la panelista, Antonela habría decidido dejar de seguir a Emilia en el contexto de una especie de “limpieza” de sus redes, vinculada a la fuerte exposición mediática que rodeó al círculo de Messi. No obstante, también deslizó otro factor: un presunto gesto de respaldo hacia Tini Stoessel, en medio de la disputa que mantiene con la cantante entrerriana. “Me dicen que Anto dejó de seguir a Emilia por solidaridad con Tini Stoessel”, expresó Latorre, y luego redobló la apuesta: “Las botineras detestan a Mernes”.

Yanina Latorre aseguró que la decisión de Antonela se vinculó a una muestra de solidaridad hacia la cantante Tini Stoessel.

La fiesta privada que habría marcado el quiebre

En ese marco surgió el episodio que, según la conductora, habría marcado de manera definitiva el distanciamiento entre la cantante de “Como si no importara” y el núcleo más cercano a las familias de los campeones del mundo. Latorre sostuvo que el conflicto se habría gestado durante un festejo privado de la Selección, un encuentro reservado para los futbolistas junto a sus parejas, hijos y allegados más íntimos. Se trataba de una reunión cerrada, distendida y de carácter familiar. En ese ámbito, siempre según su versión, Emilia habría asistido sin que su presencia fuera prevista ni del todo bienvenida.

Hubo una fiesta de los jugadores con las familias, ¿quién se presentó? Emilia, que no venía a cuento”, relató la panelista. Incluso fue más lejos: “Las malas lenguas dicen que a las esposas no les gustó la actitud... a todas les pareció dudosa”.

Antonela Roccuzzo y otras esposas de jugadores de la Selección Argentina dejaron de seguir a Emilia Mernes en redes sociales.

El relato sobre esa noche hizo hincapié en una supuesta incomodidad compartida frente a la aparición de la artista. “Era una fiesta familiar”, repitieron quienes difundieron esa versión.

Según este relato, a varias de las parejas de los jugadores no les habría resultado cómoda la manera en que la cantante se hizo presente, acompañando a su novio Duki, ni la impronta que mostró durante la reunión. “Entró toda diosa”, comentó Yanina, sugiriendo que su look, su actitud y la forma en que se desenvolvió fueron interpretados como desentonados con el clima del encuentro.

La situación cobró todavía más repercusión al sumarse a un conflicto mayor que ya se venía gestando dentro del ámbito musical.

Qué pasó entre Emilia Mernes, Tini Stoessel y Antonela Roccuzzo.

Internas en la música y apoyos cruzados

De acuerdo con el mismo relato que difundió Latorre, la distancia entre Emilia y Tini Stoessel tendría raíces tanto laborales como personales. Se mencionó el traspaso de bailarinas, maquilladores y estilistas, que habrían dejado de trabajar con Tini para sumarse al entorno de Emilia. En ese escenario, el malestar de la ex Violetta habría ido en aumento hasta desembocar en un quiebre definitivo.

Dentro de ese clima de tensión, María Becerra también habría quedado ubicada en la vereda contraria a Emilia, mientras que su vínculo cercano con Tini habría fortalecido esa alianza. Así, lo que comenzó como un gesto en redes pasó a convertirse en una disputa de mayor alcance, donde los lazos personales, las lealtades y las reglas no escritas del ambiente adquirieron un rol determinante.

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En ese escenario, Antonela Roccuzzo pasó a ocupar un lugar central por el peso simbólico que representa dentro de la Scaloneta. La posibilidad de que haya optado por tomar distancia de Emilia fue leída como un gesto contundente en un grupo caracterizado por su cohesión y bajo perfil.

La repercusión creció aún más cuando surgió otra versión: el nombre de Valentina Cervantes también fue mencionado en relación a supuestos unfollows, aunque ella misma se encargó de desmentirlo. “Nunca la seguí, la vi una sola vez en mi vida”, aclaró la pareja de Enzo Fernández ante la consulta de Latorre.

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