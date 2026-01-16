Las fotos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en vacaciones: el romántico posteo

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo aprovechan sus últimos días de vacaciones en Rosario antes de volver a Miami y retomar sus actividades habituales . Bajo el intenso sol del verano argentino , la pareja compartió un momento privado de su descanso en la ciudad donde nació Antonela mediante una publicación romántica .

Anto publicó varias imágenes disfrutando de la pileta de su hogar , acompañadas de un mensaje breve pero elocuente: un simple emoji de corazón .

La primera imagen cerró con broche de oro el tierno mensaje : un cálido abrazo con Leo , quien rápidamente respondió en los comentarios con dos emojis de fuego y un corazón . Además, Antonela compartió con sus casi 40 millones de seguidores en Instagram otras tres fotos del día soleado que pasaron en su ciudad natal . “ Bomba sos ”, le escribió su amiga Sofía Balbi , pareja del futbolista uruguayo Luis Suárez .

La familia Messi llegó a Argentina el 17 de diciembre de 2025 para celebrar las fiestas y disfrutar de las vacaciones junto a sus seres queridos . “¡ Feliz 2026!! Ojalá sea un año lleno de salud, amor y paz para todos”, escribió la Pulga al iniciar el año, acompañando la publicación con una imagen de la celebración junto a sus tres hijos : Thiago (13), Mateo (10) y Ciro (7) .

Otra de las fotos que compartió Anto Roccuzzo.

Antes, Antonela había compartido cómo preparaban la mesa navideña y los conjuntos que eligieron para celebrar la Nochebuena. “¡Feliz Navidad!”, escribió el capitán de la selección argentina al replicar esa publicación en sus stories.

Hasta ese momento, Leo y Anto habían mantenido un bajo perfil para disfrutar con calma de sus días de descanso en su hogar de Rosario, hasta que este viernes decidieron nuevamente mostrar un vistazo de su vida familiar antes de regresar a Miami.

Encuentro casual con Scaloni en Rosario

Durante estos días de tranquilidad en Argentina, surgió de manera fortuita la noticia del encuentro entre el capitán de la Selección y su entrenador, Lionel Scaloni.

Roccuzzo subió cuatro postales de las vacaciones.

Una imagen del rosarino de Pujato en una estación de servicio próxima al domicilio de Messi se viralizó rápidamente, y el técnico confirmó que efectivamente se habían reunido: “Hablé con varios, no solo con Leo. Hablé con la mayoría, tengo intenciones de hablar con la mayoría para darle nuestra perspectiva porque faltan seis meses sobre todo y está bueno hablar ahora y decirles qué falta y qué no. En el caso de Leo igual. Estoy al lado de su casa, así que mucho no me costaba viajar, ja. Las imágenes de la foto me delataron un poquito en la estación de servicio. He hablado con los chicos en persona o por videollamada y es importante para lo que viene”.

Anto y Leo se instalaron en Argentina el pasado 17 de diciembre.

El entrenador aclaró que el encuentro no estuvo centrado en el Mundial de mitad de año: “Hablamos de un montón de cosas, pero no de eso, porque falta tiempo para eso. No hay que agobiarlo. Hay que dejarlo tranquilo, que tome la decisión que deba tomar y nosotros pensaremos en el bien del equipo”.

Messi conquistó el título con el Inter Miami el 6 de diciembre y, posteriormente, realizó una gira por India junto a Luis Suárez y Rodrigo De Paul, que se extendió hasta el 15 del mismo mes. En el regreso, el vuelo hizo una escala en Miami, donde se reunió con su familia antes de viajar finalmente a Argentina.

En los días que vienen, el delantero de 38 años se incorporará a los entrenamientos de las Garzas, bajo la dirección de Javier Mascherano.

La pareja disfruta de sus últimos días de descanso bajo el sol.

Preparación y objetivos para un año clave

Con la vista puesta en el arranque de la temporada regular de la MLS, programado para el sábado 21 de febrero frente a Los Angeles FC, el último campeón de la liga norteamericana emprenderá una gira de preparación por Sudamérica: enfrentará a Alianza Lima de Perú el sábado 24 de enero, jugará contra Atlético Nacional en Medellín el sábado 31, y concluirá el recorrido el sábado 7 de febrero en Ecuador, midiendo fuerzas con Barcelona de Guayaquil.

Estos encuentros marcarán el arranque de un año particularmente significativo para Messi, quien tendrá la oportunidad de disputar la Finalíssima con la selección argentina frente a España, el viernes 27 de marzo, en el Lusail Stadium de Qatar.

Lionel Messi.

Más adelante, el capitán de la Albiceleste debutará en el Mundial 2026 el martes 16 de junio contra Argelia, dando inicio a los partidos del Grupo J. Posteriormente, se medirá con Austria el lunes 22 en el Dallas Stadium, y cerrará la fase de grupos frente a Jordania el sábado 27, también en la ciudad de Dallas.