martes 06 de enero de 2026

6 de enero de 2026 - 13:40
Entrevista.

Lionel Messi: "Anto no nos deja jugar con la pelota adentro de la casa"

Lionel Messi habló con Nicolás Occhiato y Diego Leuco en Luzu y contó varias intimidades sobre su vida. Todos los detalles.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

“Nosotros estamos… vivimos con la pelota. Todo el día. La verdad que vienen mucho acá al club también, entrenan. Ellos salen del cole y ya venimos para el club. Entrenan lunes, martes, ya meriendan y venimos para acá. No hay mucho tiempo. Pero sí que cuando tenemos… la pelota está siempre”, contó Messi.

En ese contexto, agregó entre risas: “En casa mucho no nos dejan, jaja”, y explicó: “Pero en realidad siempre terminamos con la pelota cerca”. Luego detalló: “Por ahí hacemos un loquito, alguno en el medio”, como una de las pocas actividades que logran compartir en casa.

“No me gusta que me toquen las cosas, tengo que saber dónde está cada cosa. Desde chiquito”, afirmó el capitán argentino al hablar de su personalidad. En la misma línea, sumó: “Thiago es igual a mí. Y Ciro también”.

“Ella en realidad es mucho más que yo”, expresó al referirse a Antonela Roccuzzo. Y añadió: “Siempre hablamos, tenemos discusiones ahí”.

En ese marco, señaló: “Me gusta hacer sentir bien y ser feliz a la gente que quiero. No soy muy demostrativo”.

Embed - LA CHARLA DEL AÑO: MESSI EN LUZU COMO NUNCA LO VISTE

La necesidad de soledad y el paso por la terapia

“La verdad que yo soy… tengo mi parte de que soy más raro que la mierda también”, dijo Messi. Luego explicó: “Me gusta mucho estar solo, disfruto del estar solo”, al hablar de su necesidad de momentos personales.

Sobre la convivencia familiar, comentó: “El quilombo de la casa con los tres chicos corriendo para todos lados por ahí me termina saturando y me gusta mi momento de soledad, de estar tranquilo”.

En relación a la terapia, recordó: “Tuve una época que hice. En Barcelona hice. Y después no hice más”. Y agregó: “Soy mucho de comerme las cosas yo, de guardarme todo para adentro, de comerme los problemas solo”.

“Yo en lo deportivo siempre dije que yo fui el crítico número uno conmigo mismo”, afirmó. Y precisó: “Yo sé cuándo hice las cosas bien, cuándo hice las cosas mal”, al referirse a su nivel de exigencia personal.

El vínculo con su padre y el recuerdo de River

“En la parte deportiva y en lo que pasa en lo futbolístico, comparto mucho más con mi viejo”, señaló Messi. Y destacó: “En toda la carrera deportiva, el que estuvo al lado mío fue mi viejo. Siempre necesité como la aprobación, o la opinión de mi viejo”.

En ese sentido, recordó: “De chiquito yo terminaba un partido y le preguntaba a él cualquier cosa”.

Sobre su paso por River, relató: “Fui a River, hice una prueba en River… yo fui por mi cuenta, estuve entrenando”. Luego explicó: “En River me dijeron que sí, que querían que me quede, que se iban a hacer cargo del tratamiento”.

Finalmente, detalló: “Cuando fui a pedir el pase a Newell’s no me lo daban y era muy difícil”, y concluyó: “Ahí se cortó todo”.

