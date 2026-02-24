Lionel Messi reveló algo que lamenta en su vida: "Me hubiese gustado..."

Según el delantero argentino, esa decisión lo hace sentir, a veces, “medio ignorante” al momento de comunicarse más allá del español, opinión que compartió con naturalidad ante el público del programa.
"Les digo a mis hijos que hoy tienen la posibilidad que no la desaprovechen. Yo tuve tiempo de estudiar inglés de chico y no lo hice. Fui un boludo. Ahora estoy con celebridades increíbles y a veces me he sentido un ignorante”.
Aunque Messi comprende gran parte del idioma y puede hacerse entender en situaciones cotidianas, admitió que la falta de práctica y de formación formal le genera cierta incomodidad al comunicarse en inglés, especialmente frente a medios internacionales. Este comentario genera repercusiones porque viene de uno de los futbolistas más reconocidos y seguidos del mundo.
La confesión de Messi fue bien recibida tanto por seguidores como por comentaristas, ya que abrió una conversación sincera sobre la importancia de aprender idiomas y la forma en que las decisiones personales fuera de la cancha también moldean la vida de una figura pública.
“Que aprovechen”: el mensaje a sus hijos
Durante la charla, la estrella de 38 años, que se prepara para encabezar una vez más a los campeones del mundo en el Mundial 2026 reveló qué les dice a sus tres hijos sobre las oportunidades que hoy tienen.
“No me faltó nada a mí, mi viejo siempre hizo de todo, pero ellos tienen otras posibilidades”, señaló el rosarino, marcando la diferencia entre su infancia y la realidad actual de su familia.
"Muchas veces la gente imagina cualquier cosa, pero yo soy de lo más normal: me gustan las pequeñas cosas, los detalles, lo mío. Vivo como cualquier otro", aseguró.