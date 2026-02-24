Lionel Messi reveló algo que lamenta en su vida: "Me hubiese gustado..."

Fuera de las canchas y en cada entrevista, Lionel Messi revela diferentes cuestiones de su vida personal. En un podcast con un medio mexicano contó que uno de sus mayores arrepentimientos personales es no haber profundizado en el estudio del inglés durante su juventud .

Según el delantero argentino, esa decisión lo hace sentir, a veces, “medio ignorante” al momento de comunicarse más allá del español, opinión que compartió con naturalidad ante el público del programa.

"Les digo a mis hijos que hoy tienen la posibilidad que no la desaprovechen. Yo tuve tiempo de estudiar inglés de chico y no lo hice. Fui un boludo. Ahora estoy con celebridades increíbles y a veces me he sentido un ignorante”.

Aunque Messi comprende gran parte del idioma y puede hacerse entender en situaciones cotidianas, admitió que la falta de práctica y de formación formal le genera cierta incomodidad al comunicarse en inglés, especialmente frente a medios internacionales. Este comentario genera repercusiones porque viene de uno de los futbolistas más reconocidos y seguidos del mundo.

"Tuve tiempo de estudiar inglés, no lo hice y me arrepiento un montón" Lionel Messi destacó la importancia de la educación y contó que a sus hijos los incentiva a "estudiar y estar preparados". https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/uO9vdpJlvi

La confesión de Messi fue bien recibida tanto por seguidores como por comentaristas, ya que abrió una conversación sincera sobre la importancia de aprender idiomas y la forma en que las decisiones personales fuera de la cancha también moldean la vida de una figura pública.

Messi y sus hijos

“Que aprovechen”: el mensaje a sus hijos

Durante la charla, la estrella de 38 años, que se prepara para encabezar una vez más a los campeones del mundo en el Mundial 2026 reveló qué les dice a sus tres hijos sobre las oportunidades que hoy tienen.

“No me faltó nada a mí, mi viejo siempre hizo de todo, pero ellos tienen otras posibilidades”, señaló el rosarino, marcando la diferencia entre su infancia y la realidad actual de su familia.

"Muchas veces la gente imagina cualquier cosa, pero yo soy de lo más normal: me gustan las pequeñas cosas, los detalles, lo mío. Vivo como cualquier otro", aseguró.